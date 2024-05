Sardegna Open, Fucsovics: “Sinner e Alcaraz saranno i dominatori dei prossimi anni”

(si ringrazia Michele Schirru di Lost in Tennis per la collaborazione)

Al termine del match vinto contro lo statunitense Zachary Svajda – gara valevole per gli Ottavi di Finale del Sardegna Open 2024 – il giocatore ungherese Márton Fucsovics, fresco vincitore del suo secondo torneo ATP in quel di Bucarest, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai nostri microfoni. Il tennista nativo di Nyíregyháza, numero 53 del ranking, ha spaziato su vari argomenti. Dal livello attuale del tennis all’alimentazione, passando per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Fucsovics.

Questa è la tua prima esperienza in Sardegna, come ti stai trovando?

“Direi molto bene. È bello giocare qui. Mi sento bene e le cose sembra che stiano procedendo ottimamente.“

Sei reduce dalla vittoria di Bucarest, quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

“Beh, adesso il tennis si sta spingendo verso un livello molto alto, grazie all’arrivo nel circuito delle nuove leve. Per quanto mi riguarda, mi sento bene e finché il fisico sarà dalla mia parte, continuerò ad impegnarmi al massimo per cercare di migliorarmi e di giocare un buon tennis. L’obiettivo è quello di farmi trovare sempre pronto, sia fisicamente che mentalmente. Sto lavorando su questi aspetti e penso di essere sulla buona strada.”



A proposito della tenuta mentale: ti affidi ad un mental-coach o ti ci sei mai affidato in passato?

“In realtà, non mi sono mai affidato ad un mental-coach. Mi piace parlare di traguardi ed obiettivi con il mio coach, con i miei amici, con la mia ragazza, con la mia famiglia. Insomma, con i miei affetti più cari. Questo è piuttosto importante per me.”

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, segui una dieta molto ferrea oppure mangi un po’ di tutto?

“Diciamo che non seguo alcuna dieta particolare. Mangio di tutto. Dal buon formaggio al prosciutto ed ovviamente alla pizza. Il “calzone” è la mia pizza preferita. Non solo. Amo molto sia la cucina che il cibo italiano. Dopo le gare, in particolar modo, sono sempre molto affamato e mi concedo una pizza.“

Ritornando al tennis giocato, prima parlavi di questa nuova generazione di tennisti, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, pensi che saranno loro ad occupare la vetta del ranking nei prossimi anni?

“Beh, stiamo parlando di due giocatori giovanissimi, che giocano un grande tennis con dei colpi incredibili e che nei prossimi anni continueranno a mantenere alto il livello del tennis mondiale. Sì, credo proprio che Sinner ed Alcaraz saranno i due giocatori da battere nei prossimi anni...”