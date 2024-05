Roland Garros, doppio: Vavassori/Bolelli e Paolini/Errani le coppie di punte italiane. Nel misto ecco gli Tsitsidosa

Guarda il video di Ubaldo Scanagatta e Vanni Gibertini ⤵

Non solo tabelloni di singolare. Quando il focus si sposta su uno dei quattro tornei del Grande Slam cresce l’attenzione mediatica verso i tabelloni di doppio. Curiosità che cresce anche in vista delle Olimpiadi sempre più vicine, e che si giocheranno proprio sui campi di Bois de Boulogne. Incontri che possono diventare un buon modo per testare l’affiatamento in vista di Parigi 2024.

Vediamo, quindi, chi sono i protagonisti dei tabelloni di doppio maschile, femminile e misto e quali sono gli italiani e le italiane impegnate.

Il tabellone maschile

I favoriti numero 1 del tabellone maschile del Roland Garros 2024 sono la coppia composta dai leader della classifica di doppio lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Il duo ispanico-argentino, vincitore a Roma, domina la parte alta della tabellone e esordiranno con i padroni di casa Mannarino/Martin.

Teste di serie numero 2 per la coppia indiano-australiana composta da Rohan Bopanna e Matthew Ebden, leader della Race to Turin 2024. I vincitori dell’Australian Open 2024 guidano la parte bassa e affronteranno una coppia di singolaristi composta dall’ungherese Fucsovics e il finlandese Ruusuvuori.

Tra i principali favoriti segnaliamo che nella parte alta sono stati sorteggiati i vincitori della passata edizione, il croato Ivan Dodig e lo statunitense Austin Krajicek, forti della testa di serie numero 4. Tra le altre coppie del seeding da attenzionare ecco i tedeschi Krawietz/Puetz (numeri 6 del seeding), i finalisti di Roma Arevalo/Pavic (teste di serie numero 9), la coppia monegasco-polacca Nys/Zielinski, finalisti a Barcellona e numeri 6 della race.

Nella parte bassa ecco i “Maestri” Ram/Salisbury, la coppia numero 5 del seeding Gonzalez/Roger-Vasselin e i finalisti della passata edizione Gille/Vliegen. Il tutto senza dimenticare i numeri 4 della race Koolhof/Mektic e soprattutto i nostri Bolelli/Vavassori.

La coppia azzurra, attuale numero 3 della race, farà il suo esordio contro l’ungherese Marozsan e il brasiliano Romboli, secondo turno contro i tedeschi Frantzen/Jebens o i brasiliani Matos/Melo, l’eventuale ottavo potrebbe essere contro Koolhof/Mektic.

Tra le coppie di singolaristi ecco i britannici Evans/Murray, insigniti di una wild card, o i kazaki Bublik e Shevchenko e gli argentini Francisco Cerundolo e Etcheverry . Da segnalare anche la presenza dei fratelli Tsitsipas, la coppia Kokkinakis/Shapovalov e il ritorno di Dustin Brown in coppia con Frances Tiafoe.

Tra gli altri italiani Darderi, in coppia con il romeno Cornea, esordirà contro Nys/Zielinski, numero 15 del seeding. Cobolli, in coppia con il colombiano Rodriguez, affronterà all’esordio il duo tedesco Hanfmann/Koepfer.

Il tabellone femminile

A guidare il tabellone femminile ecco la coppia composta dalla tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh e la belga Elise Mertens, campionesse a Melbourne, e posizionate come da regolamento nella parte alta del tabellone. In basso troviamo, invece, le numero 2 Melichar-Martinez – statunitense – e Ellen Perez, australiana.

Tante coppie potrebbero dire la loro nel tabellone di doppio femminile. Se col numero 3 troviamo le doppiste Schuurs/Stefani, tanta curiosità ruota attorno a le teste di serie numero 4 e 5 rispettivamente il duo Krejcikova/Siegemund e quello Gauff/Siniakova, con le due ceche che decidono di non giocare insieme nonostante l’Olimpiade alle porte. Leylah Fernandez giocherà in coppia con la neozelandese Routliffe, compagnia di Gauff in quel di Roma, mentre Bouzkova e Sorribes Tormo, sono finite agli onori della cronaca lo scorso anno come la coppia che ha creato scandalo e polemiche sul caso della squalifica della giapponese Kato.

Errani e Paolini, reduce dal successo di Roma, sono insignite della testa di serie numero 11 e sorteggiate nella parte alta. La sorte dopo l’esordio col duo Babos/Kromacheva offrirebbe un ottavo contro una coppia consolidata come Jelena Ostapenko e Lyudmila Kychenok, numero 6 del seeding, per poi un ipotetico quarto contro le numero 1 Hsieh-Mertens.

Tra le coppie da segnalare ecco le statunitensi Kenin/Mattek Sands, le russe Andreeva/Zvoraneva e Kalinskaya/Vesnina, le francesi Garcia/Mladenovic.

Capitolo italiane, non solo Errani/Paolini al via. Ecco Moratelli/Rosatello sorteggiate nella stessa porzione di tabellone delle campionesse di Roma. Esordio contro il duo Linette/Pera per regalarsi un possibile derby con Errani/Paolini al secondo step. Nello stesso spicchio di tabellone anche Cocciaretto/Trevisan che troveranno all’esordio le romene Cristian/Bogdan.

L’unica italiana che non gioca in coppia con una connazionale è Lucia Bronzetti. La tennista di Villa Verrucchio scenderà in campo affiancata dalla belga Kimberly Zimmerman. L’esordio sarà contro le nipponiche Hozumi/Ninomiya.

Il tabellone di doppio misto

Non c’è Slam che si rispetti senza il tabellone del Mixed Doubles. Numero di partecipanti più ristretto rispetto ai due tabelloni maschile e femminile con solo 32 coppie al via e tanto equilibrio.

Primi favoriti gli australiani Ebden/Perez, seguiti in ordine di seeding dalla coppia franco-tedesca Roger Vasselin/Siegemund, dagli olandesi Koolhof/ Schuurs e la coppia britannico-statunitense Skupski/Krawczyk.

L’unico italiano che si disimpegnerà nel misto è Andrea Vavassori in coppia con Liudmila Samsonova. Il match di esordio sarà contro l’indiano Bopanna (sì sempre lui) e la russa Kudermetova (già eliminata dal tabellone di singolare parigino). Al secondo turno o le teste di serie numero 7 Zielinsky/Hsieh, vincitori dell’Australian Open, o il duo ceco Machac/Siniakova.

Tornati insieme nella vita, condivideranno il campo da gioco Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa. Il greco è chiamato agli straordinari in quest’edizione del torneo parigino essendo al via di tutti e tre i tabelloni. Gli Tsitsidosa giocheranno il primo match contro lo statunitense Lammons e la giapponese Shihabara.

La Francia per cercare di festeggiare davanti al proprio pubblico punta su Mahut/Cornet e Ferro/Herbert senza dimenticare Burel/Gaston. Attenzione anche ai croati Dodig/Vekic e al duo Vliegen/Krejcikova.