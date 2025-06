Italiani in campo sabato 14 giugno: Cocciaretto sfida Ruse e cerca la terza finale WTA a ‘s-Hertogenbosch. A che ora e dove vederla

Se son Ruse, fioriranno. Seppur banale e discutibile, il gioco di parole fotografa esattamente quella che sarà una delle due semifinali che si terranno a ‘s-Hertogenbosch, quella a tinte azzurre avrà come protagonista la nostra Elisabetta Cocciaretto pronta a sfidare la rumena Elena Gabriela Ruse per un posto nell’epilogo della competizione olandese. Reduce dalla vittoria sulla padrona di casa Suzan Lamens, il cammino della tennista marchigiana è stato impeccabile, con nessun set lasciato per strada e conseguentemente tanti spunti positivi dopo un inizio 2025 abbastanza complicato. L’inedito confronto tra l’anconetana e la nativa di Bucarest andrà in scena non prima delle 12.30, dopo la prima semifinale che vedrà opposte la belga Elisee Mertens e la russa Ekaterina Alexandrova.

Senza tenere conto delle sue gesta con i 125, Elisabetta giocherà la sua quinta semifinale a livello WTA con fortune equamente ripartite. 2 vittorie e 2 sconfitte il suo bilancio, con la sfida a Ruse che potrebbe aprire le porte per la terza finale, anche negli ultimi atti regna la parità con Losanna 2023 a rappresentare l’unico sigillo del palmares. Andando in ordine, la prima semifinale raggiunta da Cocciaretto fu quella di Guadalajara nel 2021, quando l’azzurra finì la gara incerottata e si arrese 6-2 7-6 alla canadese Eugenie Bouchard. Bisogna attendere il cemento di Hobart due anni dopo per un’altra sfida del genere. Il cammino della nativa di Ancona sul cemento australiano fu grandioso, derby vinto con Jasmine Paolini annesso al secondo turno, ma il vero capolavoro fu contro l’ex numero 4 al mondo Sofia Kenin: 7-5 4-6 6-1 e prima finale del circuito maggiore femminile.

Poco male che non ci sia il lieto fine, quello che Elisabetta troverà poco dopo in terra svizzera. In semifinale è lotta senza quartiere avere la meglio sull’ungherese Anna Bondar, tre ore e mezza di battaglia per scrivere (3)6-7 7-6(8) 7-5. Questa volta la finale va meglio per la marchigiana, altri set per aggiudicarsi il primo trofeo WTA ai danni della francese Clara Burel. Birmingham rappresenta, invece, la prima evidenza di come Cocciaretto possa fare bene anche sui prati. Nel 2024 è protagonista di una campagna britannica niente male, prendendosi lo scalpo della campionessa in carica Jelena Ostapenko e superando ai quarti Diana Shnaider. La semifinale contro Yulia Putinseva non va come sperato: 6-2 6-2 senza appello.

‘s-Hertogenbosch non è stato un capitolo felice, invece, per un altro azzurro. Mattia Bellucci è reduce da otto sconfitte consecutive, l’ultima arrivata contro Mackenzie McDonald in Olanda, e prova a voltare pagina al Queen’s. Nel primo turno di qualificazioni al torneo britannico Mattia non poteva trovare avversario peggiore, il fumantino Corentin Moutet che ha recentemente avuto un episodio ad alta tensione con Fabio Fognini. Il tennista lombardo sarà impegnato in un match scoppiettante, in programma per le ore 13:00.

Sperando in un esito diverso rispetto ai prati di Birmingham, la semifinale di Elisabetta Cocciaretto a ‘s-Hertogenbosch contro Elisa Gabriela Ruse sarà visibile non prima delle 12:30 in tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis, mentre in streaming su SuperTennis e NOW.