ATP Halle, martedì 17 tre italiani sul Centrale: prima Cobolli, poi Sinner e infine Sonego

Se Londra rimane orfana di italiani, con Matteo Arnaldi che si ritira dal Queen’s senza scendere in campo contro Holger Rune, la terza giornata dell’ATP 500 di Halle sarà a forti tinte azzurre. Dopo l’esordio poco fortunato del tandem composto da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, domani in doppio sarà la volta dei campioni in carica Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Anche nel singolare però il detentore del trofeo è un’atleta del Bel Paese, con il già citato numero uno del ranking che affronterà il qualificato tedesco Yannik Hanfmann. Il secondo capitolo di Italia-Germania vedrà come protagonisti, invece, Sonego e Jan-Lennard Struff. Il primo ad aprire le danze sarà Flavio Cobolli, che troverà dall’altro lato della rete la stellina brasiliana Joao Fonseca.

Tutti gli italiani presenti nel singolare avranno a disposizione il palcoscenico più importante, con il centrale a ospitare i match di Cobolli, Sinner e Sonego. Prima degli esordi azzurri, sarà il due volte finalista Andrey Rublev a battersi con il qualificato Sebastian Ofner sulla OWL Arena a partire dalle 11.30. A seguire, ci sarà appunto il match scoppiettante tra il romano e Fonseca. Non prima delle 15:30 sarà il momento dell’uomo più atteso, l’altoatesino campione in carica che troverà quel Hanfmann superato due volte in altrettante sfide. Al nativo di Torino sarà affidato l’ultimo incontro con Jan-Lennard Struff, nel main draw con una wild card, che proverà a rovinargli l’esordio in singolare.

I vincitori della scorsa edizione del doppio chiuderanno i battenti sul Schauinsland-Reisen Court, con la coppia Bolelli/Vavassori pronta ad affrontare Marcelo Melo e Alexander Zverev subito dopo il termine della partita tra Felix Auger-Aliassime e Laslo Djere. Dando uno guardo su gli altri campi, Il piatto forte del court 3 sarà il secondo match di giornata che vedrà come protagonisti la testa di serie numero 5 Francisco Cerundolo e Alex Michelsen.