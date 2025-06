ATP Halle, Joao Fonseca e la ‘torcida’: “Adoro il loro sostegno. Ha molto a che fare con il calcio”

In carriera, nel circuito maggiore e considerando solo i main draw, ha disputato appena una partita sull’erba, per altro perdendola, ma tra i principali motivi d’interesse del Terra Wortmann Open 2025 di Halle, oltre a Jannik Sinner ça va sans dire, c’è sicuramente Joao Fonseca. Il brasiliano, infatti, negli ultimi 12 mesi è cresciuto a dismisura, togliendosi più di una soddisfazione. Prima le Next Gen ATP Finals 2024, poi lo scalpo di Andrey Rublev all’Australian Open 2025, per poi passare dall’Argentina Open 2025 – primo titolo in carriera – e il terzo turno al Roland Garros 2025.

Joao Fonseca e il fenomeno della fanbase brasiliana

La potenza e il fascino del suo tennis lo hanno fatto passare in pochi mesi da un volto semi-sconosciuto all’essere amato anche dal pubblico mainstream, che magari segue solo pochi tornei all’anno. A stupire ulteriormente, però, forse ancor di più del suo talento, è la fanbase che si ‘porta dietro’ ad ogni torneo a cui partecipa, dal ‘250’ allo Slam. Non è che sia lui stesso a chiamarli a raccolta, ma basta che sia in campo per radunare sugli spalti una vera e propria curva di tifosi brasiliani che lo incitano e spesso creano anche qualche stravolgimento. Era successo al Miami Open 2025, quando spostandosi tra un campo e l’altro avevano fatto interrompere la sfida tra Jack Draper e Jakub Mensik per 5′ o poco più.

Il seguito che ha questo ragazzo è un vero e proprio fenomeno da studiare e che raramente si è visto nel corso degli ultimi anni. Soprattutto se si considera che si tratta di un classe 2006 che, obiettivamente, ha ancora tanta strada da fare prima di poter essere considerato nell’élite del tennis mondiale. Lui stesso, intervistato da ‘Tennis Channel DE’, si è spiegato così il tifo forsennato dei suoi supporter: “Penso che abbia molto a che fare con il calcio. Quando vedono buoni calciatori giocare bene, impazziscono e li incitano a gran voce. Adoro il loro sostegno. Amo rappresentare il mio Paese, è una sensazione fantastica. A volte non sanno come comportarsi, ma so cosa si prova perché sono andato a qualche partita di calcio anch’io! Allo stesso tempo è fantastico che vengano ovunque io giochi“.

Joao Fonseca: “Mi sento molto meglio rispetto all’anno scorso”

Un hype del genere per un tennista brasiliano non lo si avvertiva dai tempi di Gustavo Kuerten, e sappiamo fin dove arrivò Guga. Intanto, però, come detto Joao Fonseca ha ancora tanto da percorrere, a partire dal Terra Wortmann Open 2025 di Halle, dove sarà opposto a Flavio Cobolli all’esordio: “Mi sento benissimo e molte cose sono cambiate dall’anno scorso. Sono fiducioso e mi sento molto meglio rispetto all’anno scorso. Mi piace giocare sull’erba. E sono grato a Ralf (Weber, direttore del torneo, n.d.r.) per avermi dato questa wildcard. Mi aiuta molto, devo ringraziarlo per questo. So quanto sia difficile ed ecco perché sono molto felice di essere tornato. Cosa direi al me più giovane? Continua ad allenarti duramente, continua così. Ti aspettano cose belle”.

L’erba non è di certo una superficie facile da interpretare e la sua scarsa esperienza, per quanto le sue parole mascherino una certa consapevolezza nei propri mezzi, potrebbe essere un fattore. Alla fine l’unico incontro in main draw sui prati verdi in carriera è stata la sconfitta rimediata l’anno scorso, proprio ad Halle, contro James Duckworth. Prima aveva disputato i Challenger di Surbiton e Nottingham, vincendo all’esordio contro Kyle Edmund e Damir Dzumhur per poi perdere rispettivamente contro Brandon Nakashima e Billy Harris.

Joao Fonseca, quali prospettive per Wimbledon 2025?

Ma allora a Wimbledon quali saranno le sue prospettive? Detto che nel 2024 perse al primo turno di qualificazioni contro Alejandro Moro Canas, è anche vero che si tratta di un Joao Fonseca totalmente diverso rispetto a 12 mesi fa. Chiaramente, non nascondiamoci, tanto lo si capirà proprio dal suo rendimento ad Halle. Dovesse fare un buon cammino, riuscendo a non impantanarsi nelle sabbie mobili del tabellone, a quel punto ai Championships può anche pensare di fare un altro passo in più rispetto all’ultimo Slam, così come al Roland Garros 2025 ha fatto meglio dell’Australian Open 2025. Senza dimenticarsi che la classifica migliora continuamente, che l’esperienza aumenta e che il tifo, che al momento lo gasa e non gli pesa, potrà giocare un ruolo fondamentale.