WTA Berlino: Errani e Paolini in finale, forfait di Badosa/Jabeur

Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno il quarto titolo di questo 2025. Le azzurre, teste di serie numero 1 del torneo, accedono alla finale del WTA 500 di Berlino senza neppure scendere in campo a causa del forfait della coppia sfidante, formata da Ons Jabeur e Paula Badosa. La spagnola, nel suo match di quarti di finale di singolare contro la cinese Wang, è stata costretta al ritiro a causa di un problema alla gamba destra. L’infortunio non è rientrato e, anche in previsione di Wimbledon, la precauzione ha prevalso.

Errani e Paolini domenica saranno protagoniste della terza finale consecutiva, dopo i successi ottenuti a Roma e al Roland Garros, e la loro striscia di vittorie consecutive si allunga a 14. La coppia avversaria uscirà dalla seconda semifinale tra Muhammad/Schuurs e Mihailikova/Nicholls.