Sonego è tornato (a fare musica): venerdì il suo nuovo singolo, “Mia Madama”

🗓️ 27/06/25



🕛 00:00



Il ritorno dell'hitmaker più famoso d'Italia.



Mia Madama è il nome del nuovo pezzo di Lorenzo Sonego.



(IG: alteredo_ep) pic.twitter.com/LKEtPF7qik — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) June 23, 2025

Ci aveva già abituati a una doppia vita, Lorenzo Sonego. Tennista dal tennis sanguigno, capace di far impazzire il Foro Italico in sere di maggio di qualche anno fa, ma anche cantante, con quel timbro ruvido e autentico che nell’estate 2021, grazie al singolo Un solo secondo, lo aveva portato a valicare i confini del circuito e a conquistare il pubblico delle piattaforme streaming. Oltre un milione di ascolti per lui e il suo sodale musicale, AlterEdo – (nome d’arte di Edoardo Pepe), classe 1996, palermitano di nascita ma residente a Torino dall’età di due anni– con cui condivide studio di registrazione e sogni da palco.

Lorenzo torna con un nuovo singolo, Mia Madama, ancora in coppia con AlterEdo, un brano costruito tra due tornei, inciso durante le pause del tour, forse più vicino al cuore che alla classifica, ma in fondo, chi ha detto che le passioni debbano restare divise? Perché non fare musica durante i tornei?

Sinner & Bocelli: Polvere, gloria e un microfono inedito

E se Lorenzo canta da un po’, adesso anche Jannik ha deciso di prestare la voce. Succede tutto nella stessa settimana. Mentre Sonego si prepara al lancio del nuovo brano, arriva a sorpresa il singolo Polvere e gloria, cantato da Andrea Bocelli in featuring proprio con Jannik Sinner. Una collaborazione inedita, in cui il numero 1 del tennis mondiale non solo si racconta, ma interpreta – con voce pacata e in punta di timidezza – alcune strofe del pezzo, pensato come inno alla determinazione e alla rinascita dopo la sconfitta.

Non è una vera e propria performance canora: Sinner non si mette a cantare come un crooner, ma parla su base, incide versi scritti da altri ma che sembrano suoi. Parole che raccontano le ombre della fatica e la luce del traguardo, la polvere dei campi e la gloria della vittoria. “La partita è la vita che toglie e che dà, e se un’onda improvvisa ti travolgerà, tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà”, recita uno dei passaggi principali del brano.

Intanto, in attesa di Wimbledon, dove entrambi ambiscono a ruoli da protagonisti, il tennis italiano si scopre anche cantautore. Con storie diverse, approcci opposti, ma un’unica voglia: quella di mettersi in gioco, sempre. Anche davanti a un microfono, sotto un palco o componendo una rima.

Perché, in fondo, come canta Sonego in Un solo secondo, “Diamo vita ad un nuovo ricordo, camminiamo a due passi dal mondo”. Ora ne arriva un altro. Si chiama Mia Madama, e suona come una nuova scommessa.