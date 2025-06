WTA e Tennis Channel: esteso l’accordo fino al 2032

La WTA (Women’s Tennis Association) e Tennis Channel hanno appena ufficializzato l’estensione del loro accordo sui diritti mediatici negli USA sino al 2032. Un binomio vincente, che ha assistito ad una sensibile crescita di pubblico nell’ultimo biennio, dettata dalle straordinarie performance delle atlete statunitensi, attualmente con quattro rappresentanti nella Top 10 mondiale.

Un prosieguo fortemente voluto dall’amministratore delegato di Tennis Channel, Jeff Blackburn, che ha dichiarato: “La WTA è stata una parte importante di Tennis Channel fin dai primi giorni di messa in onda. Non potremmo essere più felici di estendere questa partnership al prossimo decennio. Il tennis femminile è uno dei prodotti più emozionanti dello sport e il tour non è mai stato così forte come in questo momento. Tennis Channel non vede l’ora di sviluppare modi innovativi per attrarre e intrattenere nuovi fan e di continuare a costruire su questo slancio con Marina Storti (CEO di WTA Ventures, ndr) e il suo team”.

La rete televisiva statunitense trasmetterà tutti gli eventi WTA 1000, 500 e 250, garantendo oltre 2.000 incontri per stagione, incluse le WTA Finals, l’evento che vedrà protagoniste le migliori 8 giocatrici della classifica Race. L’amministratrice delegata di WTA ventures, Marina Storti, si è espressa in tal modo sul nuovo accordo, esteso sino al 2032: “Siamo entusiasti di collaborare con Tennis Channel per portare altre sei stagioni di tennis brillante agli appassionati su tutte le piattaforme. Tennis Channel ha dimostrato un forte impegno nei confronti della WTA attraverso questo accordo, e abbiamo l’ambizione comune di continuare ad approfondire il coinvolgimento del pubblico e a far crescere l’impatto del tennis femminile. Assicurandoci un investimento pluriennale da parte di un partner strategico di valore, questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa per WTA Ventures, mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia per ottenere un cambiamento di passo nel valore commerciale del tennis femminile.”