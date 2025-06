Wimbledon, il percorso delle italiane: Paolini punta Sabalenka in semifinale. Bronzetti e Cocciaretto sfortunate

Lunedì 30 giugno si apriranno i cancelli dell All England Club. Fragole e panna, campi in erba e tanto, tanto tennis. I tabelloni sono stati sorteggiati e in quello del singolare femminile avremo tre giocatrici che difenderanno i colori azzurri: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

IL TABELLONE FEMMINILE DI WIMBLEDON 2025

La 29enne di Bagni di Lucca, finalista uscente dell’evento e quarta testa di serie, esordirà contro la lettone Anastasija Sevastova, attuale numero 402 al mondo ma ex 11. Un successo le porrebbe di fronte al secondo turno la vincente del match tra la russa Kamilla Rakhimova e la nipponica Aoi Ito. Al terzo turno, con grande probabilità sfiderebbe la ceca Linda Noskova. Agli ottavi, invece, le due più papabili avversarie sarebbero la statunitense Amanda Anisimova e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, appena battuta a Bad Homburg.

I quarti la vedrebbero sfidare o la quinta favorita del seeding, la cinese Qinwen Zheng, o la russa Diana Shnaider. Altri possibili nomi pericolosi potrebbero essere quelli di Jelena Ostapenko, Ons Jabeur e Naomi Osaka. In semifinale, ecco che Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, potrebbe mettersi di fronte all’azzurra. Non riuscisse la bielorussa a issarsi sino al penultimo atto, le tenniste più candidate a giungere sino alla semifinale sarebbero Madison Keys, Paula Badosa, Elina Svitolina e la semifinalista uscente Donna Vekic (sconfitta proprio da Paolini nel 2024). In un’ipotetica finale, gli Stati Uniti potrebbero portare dalla parte bassa del tabellone una tra Coco Gauff, Jessica Pegula o Emma Navarro, sempre se riusciranno ad avere la meglio su tenniste come Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Elena Rybakina e la campionessa in carica Barbora Krejcikova.

Bronzetti avrà un esordio abbastanza morbido, in quanto dovrà sfidare la svizzera Jil Teichmann, numero 92 WTA. Una vittoria la porterebbe però a un secondo turno molto ostico, in quanto la russa Mirra Andreeva, settima testa coronata del tabellone, sarebbe con grande probabilità la sua avversaria.

È andata anche peggio a Cocciaretto, che al debutto incrocerà la racchetta con la terza favorita del torneo, Jessica Pegula.

Il percorso delle italiane a Wimbledon

Jasmine Paolini:

1° turno: Sevastova

2° turno: Rakhimova/Ito

3° turno: Noskova

Ottavi di finale: Anisimova/Haddad Maia

Quarti di finale: Zheng/Shnaider/Ostapenko/Jabeur/Osaka

Semifinale: Sabalenka/Keys/Badosa/Svitolina/Vekic

Finale: Gauff/Pegula/Swiatek/Andreeva/Navarro/Rybakina/Krejcikova

Lucia Bronzetti:

1° turno: Teichmann

2° turno: Mirra Andreeva

Elisabetta Cocciaretto:

1° turno: Jessica Pegula

