Wimbledon, Swiatek: “Sento di essere cresciuta come giocatrice”

La parte più complicata del cammino sta per arrivare, ma Iga Swiatek si è già tolta parecchi sassolini dalla scarpa, approdando per la prima volta in semifinale a Wimbledon. Una solida prestazione da parte dell’ex numero uno polacca, che poteva esser ancora più cinica in termini di score ai danni di Samsonova, riuscita a riparare nel secondo set una disastrosa situazione di punteggio. Cambia la forma, non la sostanza. Iga è comunque riuscita a imporsi in due parziali e sfiderà Belinda Bencic per un posto nella finalissima. Ecco cos’ha detto Swiatek in conferenza stampa:

D. Come descriveresti la tua esperienza a Wimbledon prima di quest’anno e le tue sensazioni ora che hai raggiunto la tua prima semifinale?

Iga Swiatek: “Sento che nel 2023 ho disputato un ottimo torneo e stavo giocando un buon tennis, ma ovviamente non era sufficiente per andare oltre.

Quest’anno, sì, sento di essere cresciuta come giocatrice e di aver avuto il tempo di allenarmi un po’ di più. Partita dopo partita, la mia fiducia è aumentata, così da poterla sfruttare in questo torneo. Sono contenta del lavoro che ho fatto e orgogliosa di me stessa”.

D. Quanta ammirazione hai per la tua prossima avversaria, che 15 mesi fa ha avuto una bambina, è scesa in classifica, ma ora è riuscito ad arrivare in semifinale a Wimbledon?

Iga Swiatek: “Molto rispetto. Posso solo immaginare quanto sia difficile tornare dopo una gravidanza. Ci siamo allenate al primo evento di quest’anno, la United Cup, ma sembrava già pronta per tornare al ritmo. Ovviamente ha avuto bisogno di un po’ di tempo per giocare alcune partite e programmare con attenzione la pausa. Sicuramente ha il tennis per giocare bene qui sull’erba.

Sì, non ho mai dubitato che non potesse tornare dopo la gravidanza. Sembra di buon umore e sta giocando bene”.

D. Oggi ci sono stati alcuni momenti in cui sembrava che la tua avversaria stesse rientrando in gioco. Ci sono stati dei cambi di ritmo, ma sei riuscita a mantenere la calma. Quanto è stato importante questo aspetto?

Iga Swiatek: “Ovviamente se la tua avversaria vince due game di fila e ti sta facendo perdere terreno, devi cambiare qualcosa perché non puoi permetterle di continuare a vincere.

Quindi so cosa devo fare e cerco di concentrarmi su questo. Sì, non è facile guadgnare il break e poi perderlo, ma lei sa anche come giocare. Non devo dare per scontato che vincerò facilmente, perché di sicuro non è così.

Ogni volta che il momento cambia, devi solo tornare al lavoro e fare qualcosa di meglio. Tutto qui”.

D. Ricordo che un paio di anni fa non ti sentivi a tuo agio sull’erba. Ora che sei in semifinale a Wimbledon, pensi di essere sempre stata brava sull’erba e di averlo negato?

Iga Swiatek: “Non ho perso di proposito per dimostrare che sono cattivo (sorride). Sicuramente tutti questi anni sull’erba mi hanno aiutato. Non è che avrei vinto un torneo professionistico con il mio gioco da junior, quindi sicuramente ho avuto bisogno di un po’ di tempo per imparare e migliorare.

E sì, ho detto fin dall’inizio che l’anno in cui ho vinto gli juniores era molto caldo. L’erba non era più un’erba. Era più terra battuta. Quindi è stato un po’ più facile rispetto al primo turno dell’anno successivo contro Golubic. L’erba era lunghissima. È stato totalmente diverso, come un torneo totalmente diverso.

Sì, vincere un Grande Slam junior è fantastico, ma bisogna continuare a lavorare“.

D. A causa delle precedenti esperienze, sia positive che negative, qui a Wimbledon, senti di avere una questione in sospeso?

Iga Swiatek: “Non ci ho mai pensato in questo modo, perché avrei delle questioni in sospeso ovunque, ogni anno.

Di sicuro sono felice che il lavoro che ho fatto possa essere adoperato ora. Era il mio obiettivo quest’anno, perché ho visto come posso giocare sui campi di allenamento. Non ero sicuro di poterlo fare sul campo da gioco. In un certo senso l’ho già fatto. Cercherò di continuare così.

Ma le questioni in sospeso? Non lo so. Sapete, ragazzi, che non sono il tipo di persona che dice: “Quest’anno vincerò”. Non mi pongo obiettivi del genere. Lavoro con quello che ho davanti a me e basta. Non ho alcun pensiero“.