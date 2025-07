ATP Gstaad, il tabellone: Ruud torna in campo, Bublik per ritrovare certezze. Passaro qualificato

Il calendario tennistico vive di peculiarità tutte sue. Ormai l’abitudine è talmente consolidata che più di singolarità si può parlare di prassi. E consuetudine vuole che dopo il verde di Wimbledon vi siano due settimane di rosso, almeno nel Vecchio Continente. 14 giorni in cui in Europa si torna a sporcarsi le scarpe di mattone tritato, prima di volare oltreoceano per i tornei pesanti su cemento. A dare il la a questo scampolo di stagione è il 250 di Gstaad, lunedì 14 luglio.

Sulla terra svizzera non si presenterà a difendere il titolo Matteo Berrettini, fermo ai box per il medesimo infortunio che non gli dà tregua e che lo forzerà fuori anche dal 250 di Kitzbuhel la settimana seguente. Non ci sarà neppure Alexander Zverev, che ha annunciato il forfait per problemi personali. Il tedesco, in seguito alla sconfitta al primo turno di Wimbledon, ha raccontato di vivere un momento di difficoltà e si è preso alcuni giorni per se stesso.

Spostando l’attenzione sui presenti, torna alle competizioni Casper Ruud. Dopo aver saltato tutta la stagione su erba per il problema al ginocchio, il norvegese guiderà il seeding in Svizzera, sulla superficie a lui più congeniale. Il numero 15 del mondo esordirà al secondo turno contro il vincente tra la wild card Dominic Stricker, alla ricerca di se stesso dopo molteplici infortuni, e Pierre-Hugues Herbert.

Dal suo lato di tabellone sono molti gli avversari insidiosi. A partire da David Goffin. Il belga, grazie a una wild card, si presenta da testa di serie numero 6 e al primo turno affronta il 19enne spagnolo Martin Landaluce, per uno scontro generazionale. Attenzione anche a Jan-Lennard Struff, che a Wimbledon ha tolto un set a Carlos Alcaraz giocando un gran tennis. La testa di serie numero 3 è Pedro Martinez, che pare aver recuperato dopo le fatiche di Londra. Per lo spagnolo possibili quarti di finale con Laslo Djere, quinta forza del torneo. Occhi puntati pure sul polacco Kamil Majchrzak, dopo l’exploit su prati londinesi.

Dall’altra parte del tabellone, il numero 2 del seeding Alexander Bublik vuole ritrovare certezze dopo la cocente eliminazione all’esordio dei Championships per mano di Jaume Munar. Per lui al secondo turno ci sarà uno tra il connazionale Alexander Shevchenko e il veterano Stan Wawrinka, idolo di casa.

A completare il quadro delle teste di serie sono Francisco Comesana, settima forza del torneo, possibile avversario nei quarti di finale proprio del kazako, Arthur Rinderknech, giustiziere di Zverev a Wimbledon, e Tomas Etcheverry, rispettivamente ottava e quarta testa di serie, che potrebbero sfidarsi ai quarti.

Menzione speciale per Francesco Passaro. L’azzurro centra la qualificazione al main draw, la prima dopo il Roland Garros, senza lasciare neanche un set a Brunold (6-3 6-2) e Bueno (6-3 6-4). Tabellone alla mano, per l’azzurro l’avversario sarà uno tra Djere, Rinderknech, Jerome Kym o Comesana. Il sorteggio ci darà tutte le risposte.