Italiani in campo giovedì 17 luglio: Passaro sfida Kym per un posto ai quarti. A che ora e dove vederlo

Francesco Passaro ha una grande opportunità. Giovedì 17 luglio sarà l’unico tennista azzurro impegnato in un torneo del circuito maggiore. Al EFG Swiss Open Gstaad, ATP 250 in terra svizzera, il tennista perugino vorrà dare continuità all’ottimo successo catturato all’esordio contro l’ultima testa di serie in tabellone, il francese Arthur Rinderknech. Attorno alle 17:30 il 24enne umbro se la vedrà per la prima volta in carriera con il giocatore di casa Jerome Kym, che farà il suo debutto nel turno dei migliori sedici in un evento del circuito maggiore.

Non sarà lo stesso, invece, per Passaro, sconfitto agli ottavi a Firenze nel 2022 e a Marrakech nel 2023. Entrambi si giocheranno quindi un posto nel primo quarto di finale ATP in carriera, dove troveranno il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry, quarta testa coronata del seeding, e il transalpino Arthur Cazaux. Su Lottomatica le quote danno favorito il tennista azzurro, il cui successo è dato a 1.61. Un’affermazione della wild card elvetica pagherà invece con un moltiplicatore di 2.28.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre in streaming si potrà godere su NOW.