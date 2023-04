ATP Marrakech: Musetti torna alla vittoria, battuto agevolmente Gaston. Niente da fare per Passaro

[1] L. Musetti b. H. Gaston 6-2 6-3

Ci voleva. Ci si possono mettere dei però, resta il fatto che ci voleva. Parliamo della vittoria di Lorenzo Musetti, la prima dopo cinque sconfitte consecutive tra il Golden Swing, con il solo successo all’esordio, e il Sunshine Double. Periodi che capitano e dai quali è importante uscire in fretta perché si crea inevitabilmente un circolo vizioso di sfiducia e sconfitte. I citati “però” riguardano l’avversario battuto 6-2 6-3 in 78 minuti, Hugo Gaston, a volte capace di confondere le idee al più quotato contendente, mentre altre volte si confonde da solo. Il 173 cm francese non era in una delle sue giornate più ispirate, insomma, ma questo nulla toglie all’importanza del risultato ottenuto dal classe 2002 di Carrara che ha anche preoccupato (perché quando gira male, spesso gira male tutto) chiedendo l’intervento del fisio per un problema alla coscia destra, apparso in ogni caso sotto controllo.

WARM-UP – Il Centrale riapre alle 15.45 locali per il numero 1 del tabellone. “Riapre” perché nella giornata di mercoledì nessun incontro era stato programmato su quel campo. Per meglio dire, ci avevano anche provato ma, riportano alcuni media tra cui l’Équipe, i tennisti – Daniel Evans in testa – si erano rifiutati di giocarci perché pericoloso.

È la terza sfida tra Musetti e Gaston dopo quella vinta da Hugo al secondo turno di qualificazioni a Bercy 2021 e pareggiata da Lorenzo nel giro di una decina di giorni alle Next Gen Finals. Entrambe terminate al set decisivo, per l’ATP vale solo la seconda nel conteggio degli head-to-head.

PRIMO SET – Quattro giochi costellati di errori di entrambe le marche, c’è anche un innocuo scambio di break. Gaston sale 40-0 nel quinto game, poi regala, mette in corridoio un dritto a campo spalancato e allora Musetti pianta l’inside-out tornando avanti. Tra quel colpo e un avversario ancora non centratissimo, Lorenzo trova la tranquillità necessaria per aggiustare il mirino, strappa applausi con una delicata demi-volée e, confermato break, dilaga fino al 6-2.

SECONDO SET – Il mancino di Tolosa si fa trattare il polso destro, alla ripresa non pare accusare problemi al colpo bimane, tiene quel turno di servizio e i due successivi esibendo un paio di ottimi tocchi, mentre il nostro lo segue a ruota. Sotto 2-3, MTO per Musetti che accusa qualche problema alla coscia destra e Gaston ne approfitta per tenere in campo qualche palla in più – che a prescindere dalle condizioni atletiche dell’avversario, è sempre meglio che sbagliare subito. Non è un mistero che a Hugo piaccia fare ampio uso della smorzata e l’occasione per abusarne sembra ghiotta.

Non è però che il Muso non si muova, l’altro non è neppure preciso, perde due punti e rilancia con un doppio fallo. Si fa allora passivo, troppo passivo. Lorenzo ci pensa su, sta al gioco per qualche colpo, poi lo sfonda. Nessun problema a consolidare il vantaggio, tra i colpi azzurri che filano e il colpo francese choppato dopo la finta di drop-shot che dà grande soddisfazione quando funziona, ma se vola dritto per dritto sui teloni vorresti sotterrarti. Specifichiamo subito che è solo un modo di dire, prima di terrorizzare gli addetti ai campi.

Alla fine, al suo secondo tabellone da testa di serie numero 1 dopo Santiago, Musetti vince il suo primo match e approda ai quarti dove affronterà il vincente tra Francesco Passaro e Alexandre Muller. Non sarà derby.

A. Muller b. F. Passaro 6-4 6-4

Dopo la vittoria di Andrea Vavassori su Jaume Munar, una passeggiata di tre ore e un quarto annullando un paio di match point e quella di Musetti, l’en plein azzurro nel giovedì marocchino cominciava a sembrava possibile. Purtroppo, una prestazione a corrente alternata di Francesco Passaro lo ha condannato alla sconfitta di fronte al ventiseienne francese Alexandre Muller, n. 126 ATP, suo best ranking, all’esordio vincitore del connazionale Richard Gasquet. Alcuni errori pesanti ai quali Francesco non ha saputo reagire hanno fatto la differenza contro un avversario anch’egli non perfetto, ma parso spesso più convinto.

Il classe 2001 di Perugia se ne va in ogni caso con la vittoria al primo turno su Karatsev, la sua terza a livello ATP, anche se quest’anno ha vinto due match di fila solo con i quarti raggiunti al Challenger di Tenerife 1 in gennaio e perderà almeno 13 posizioni nel ranking (ora è 115°) con l’uscita dei punti della finale del Challenger di Sanremo 2022.

PRIMO SET – Quattro unforced (tre di dritto) di Passaro al terzo game mandano avanti Muller che conferma senza grosse difficoltà. Dopo un brutto errore al volo dell’azzurro che consegna un secondo break, arriva il 5-1 per Muller prima che Francesco torni a muovere il punteggio. Non si arrende, il nostro, e basta un po’ di continuità perché sia l’altro a perderla. Al secondo tentativo di chiudere con la battuta, Alexandre sente il fiato dell’avversario sul collo, ma tira un sospiro di sollievo dopo tre regalozzi. Troppo presto, perché l’inerzia del game si inverte e i tre set point consecutivi se ne vanno, insieme a un quarto. L’attenzione va e viene e il quinto è quello buono per il 6-4 francese.

SECONDO SET – Passaro non gioca al meglio un paio di punti in risposta al quarto game che gli avrebbero aperto la possibilità del sorpasso. Sul 2 pari arrivano i suoi errori, quasi non si fosse fatto scivolare via le precedenti imperfezioni: una brutta smorzata, il doppio fallo sul 30 pari e dritto successivo frettolosamente affossato. Muller si fa bastare quel vantaggio tenendo con facilità i tre turni di battuta che lo portano per la seconda volta ai quarti nel Tour. A Doha, lo scorso febbraio, si arrese alla rimonta di Andy Murray (non il solo, in quel torneo). Venerdì, sarà sfida inedita contro Lorenzo Musetti.