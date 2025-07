Italiani in campo giovedì 31 luglio: Musetti, Arnaldi e Cobolli in doppio. A che ora e dove vederli

La giornata di mercoledì 30 luglio è stata positiva a metà per i colori azzurri, con i successi di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego e le sconfitte di Matteo Gigante e Lucia Bronzetti. Anche giovedì 31 luglio potrebbe rappresentare un crocevia importante per le ambizioni italiane al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto. Si partirà alle ore 18:30 con Lorenzo Musetti che scenderà in campo sul Centre Court in apertura di programma contro Alex Michelsen per un posto al sole agli ottavi di finale. Tra i due non ci sono precedenti, per cui si tratta di un primo testa a testa.

Alle ore 20:00 circa, al termine di Nikola Mektic/Rajeev Ram-Sadio Doumbia/Fabien Reboul, sul Court 4, scenderà in campo anche Flavio Cobolli, impegnato in doppio con Alejandro Davidovich Fokina. Dall’altra parte della rete la coppia italo-spagnola si troverà il forte sodalizio composto da Lloyd Glasspool e Julian Cash. Infine, sul Centre Court, dopo Nuno Borges-Casper Ruud (ore 1:00 italiana circa), Matteo Arnaldi affronterà Alexander Zverev per provare a difendere la semifinale del 2024. Un solo head-to-head tra i due, quest’anno ad Acapulco, quando il tedesco vinse in rimonta.

Italiani in campo giovedì 31 luglio

ATP Toronto, [3] L. Musetti – [26] A. Michelsen, Centre Court, ore 18:30

– [26] A. Michelsen, Centre Court, ore 18:30 ATP Toronto, F. Cobolli /A. Davidovich Fokina – [2] J. Cash/L. Glasspool, Court 4, secondo match, ore 20:00 circa

/A. Davidovich Fokina – [2] J. Cash/L. Glasspool, Court 4, secondo match, ore 20:00 circa ATP Toronto, [1] A. Zverev – [32] M. Arnaldi, Centre Court, terzo match, ore 1:00 circa

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis.