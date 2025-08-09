Sinner torna a Pechino: confermata la presenza al China Open

Arrivano novità sulla programmazione di Jannik Sinner per il periodo post-US Open. Il numero 1 del mondo prenderà parte al China Open, l’ATP 500 che si svolgerà a Pechino dal 25 settembre al 1° ottobre 2025. La notizia è stata confermata dagli organizzatori del torneo, che hanno pubblicato un post sul social X con un video del tennista italiano. Ricordiamo che in quella settimana, la numero 38 del calendario ATP, è in programma un altro torneo ATP 500, quello di Tokyo.

He’s back as promised! ATP World No. 1 Jannik Sinner returns to the China Open for the third consecutive year! 🎾

Come dichiarato dallo stesso Sinner nel video, quella del 2025 sarà la terza partecipazione consecutiva a questo torneo. L’azzurro, che da poco ha avuto la matematica certezza di essersi qualificato per le Nitto ATP Finals di Torino, farà il suo debutto stagionale in Asia sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center. Il suo bilancio a Pechino è notevole: 9 vittorie e 1 sola sconfitta.

Nelle due passate edizioni, Sinner ha sempre raggiunto la finale. Nel 2023 ha conquistato il titolo sconfiggendo colui che in quel momento era la sua bestia nera, Daniil Medvedev, in due tie-break (7-6(2) 7-6(2)). Nel 2024 si è arreso in una combattutissima finale contro il suo amico e rivale Carlos Alcaraz, perdendo al tie-break del terzo set (6-7(6), 6-4, 7-6(3)). Il China Open sarà solo la prima tappa dello swing asiatico, che proseguirà con il Masters 1000 di Shanghai, torneo che vede Sinner difenderà il titolo di campione in carica.