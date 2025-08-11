ATP

Daniil Medvedev, mai così in basso da anni: i numeri di un calo preoccupante

Meddy, 15esimo tennista ATP, è il terzo giocatore di Russia per la prima volta dall’estate 2018. E i numeri contro avversari fuori dalla top 50 iniziano a diventare pesanti

By Andrea Binotto
2 Min Read
Daniil Medvedev - Halle 2025 (foto X @atptour)

Daniil Medvedev non sembra trovare una via d’uscita. Il 29enne russo ci sta provando e riprovando dall’inizio del 2025. Ma più le settimane passano, più l’aura del top player si dissolve. E gli avversari, di qualunque tipo, lo battono senza avvertire complessi di inferiorità. Così come Stefanos Tsitsipas, il nativo di Mosca sta vivendo una stagione molto difficile in cui i risultati importanti stentano ad arrivare. Un titolo manca da oltre due anni (Roma 2023) e la top 10 è sempre più lontana.

Ma pure il primo e il secondo posto nel ranking tra tennisti russi. Con l’ultimo aggiornamento delle classifiche, infatti, ‘Meddy’ è diventato il terzo tennista russo per la prima volta dal 26 agosto 2018, quando era classificato alla posizione numero 57. Ora è ben più in alto, alla 15esima piazza, ma Andrey Rublev e Karen Khachanov gli sono davanti, seduti rispettivamente sulle poltrone numero 11 e 12 del mondo.

E non è solo la classifica a essere severa nei confronti di Daniil, che spera di tornare a Torino a novembre, anche se attualmente la race lo vede al 21esimo posto, a ben 1035 punti dall’ottavo occupato da Alex de Minaur. Dal 2021 al 2024 Medvedev ha perso complessivamente sei volte contro tennisti al di fuori della top 50. Solo nel 2025, invece, contro questi tennisti è già uscito sconfitto ben nove volte. L’ultima contro Adam Walton, numero 85 ATP, in quel di Cincinnati. “Per ora non sono troppo preoccupato. Se finisco l’anno intorno alla posizione numero 15 del mondo, magari lo sarò di più”, aveva detto il russo a Wimbledon. Attualmente, la piazza che ricopre è proprio quella. E le settimane passano. Daniil, se ci sei batti un colpo.

