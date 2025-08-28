US Open: Musetti incanta, stende Goffin in tre set e vola al terzo turno

[10] L. Musetti b. D. Goffin 6-4 6-0 6-2

Scaccia i dubbi Lorenzo Musetti, che dopo il buon esordio con il big server Mpetshi Perricard, migliora ulteriormente la prestazione contro l’ex numero 7 del mondo, David Goffin. Il carrarino ha combattuto durante il corso del primo parziale, prima di stappare definitivamente il suo tennis scintillante che lo ha trascinato agevolmente verso la vittoria. Per l’azzurro si tratta della 28esima vittoria del 2025, e al terzo turno di Flushing Meadows potrebbe sfidare il connazionale Flavio Cobolli, se riuscirà a superare Jenson Brooksby.

Primo Set: Goffin ostico, ma Musetti sale di livello a fine parziale

Parte col turbo Lorenzo Musetti, perfetto nei primi tre game del match contro il navigato David Goffin. L’azzurro disegna il rettangolo di gioco del Louis Armstrong, ricacciando l’ex numero 7 del mondo negli angoli più remoti. Dopo essersi impadronito del parziale, il carrarino riesce a scampare il pericolo del controbreak, ma l’avvisaglia di Goffin è appena stata lanciata. Il belga, con qualche minuto di ritardo, diventa pericoloso sulla diagonale di dritto, e mentre Lorenzo prova a riattivarsi, il punteggio è già tornato sulla parità. Il set diventa particolarmente travagliato per il numero dieci del seeding, che però, proprio nel decimo game, approfitta di un doppio fallo dell’avversario per mettere pressione nello score, poi con un passante sublime di rovescio mette la firma sul set.

Secondo set: Lorenzo si trasforma e stampa il bagel



Musetti ritorna a premere sull’acceleratore in maniera convinta, come accaduto nei primi scampoli del primo set. Goffin accorcia e Lorenzo ha tempo per girarsi e far male col dritto: ecco il primo break del secondo set in favore del tennista azzurro. Il tennis di Lorenzo luccica, e il pubblico dell’Armstrong gode dei colpi favolosi del carrarino, capace di tirare un passate lungolinea di rovescio da fuoriclasse.

Il belga nel contempo cede metri, e anche quando esegue un buon colpo, trova sempre ben piazzato l’avversario, volato sullo score di 4-0 in suo favore. Il 34enni di Recouet non può evitare il bagel, e Lorenzo chiude il secondo set con un tondo 6-0

Terzo set: Musetti parte a rilento, ma recupera celermente sigillando il match



Dopo 7 giochi consecutivi del numero 10 del seeding, avviene un leggero calo per Lorenzo, che non affronta bene il primo gioco del terzo parziale, consegnando il break di vantaggio a Goffin. Il belga non trova un ritmo costante: si accende per pochi minuti, impensierendo l’avversario, per poi crollare verticalmente nei giochi successivi. Il feeling coi colpi da fondo campo, per Lorenzo, è sensazionale quest’oggi. Il carrarino torna a spingere, mettendo in cassaforte 5 game di fila. Pleonastico il tentativo di rientro da parte del belga, Musetti chiude con un 6-2, accedendo al terzo turno dello US Open.