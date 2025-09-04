US Open, Day 11 LIVE: Sinner facile su Musetti, è ancora semifinale

Sinner b. Musetti 6-1 6-4 6-2
Match a senso unico nell’ultimo quarto di finale dello US Open. Il derby italiano è andato a Jannik Sinner che ha lasciato solamente sette games chiudendo la pratica in sole due ore di gioco. Ora per l’altoatesino una semifinale con Felix Auger-Aliassime
Ultimo quarto maschile: Sinner-Musetti
Dopo la vittoria di Naomi Osaka per 6-4 7-6(3) su una acciaccata Karolina Muchova, è arrivato il momento del derby italiano di quarti di finale tra Jannik SInner e Lorenzo Musetti
6-4 6-3 Anisimova
Amanda Anisimova gioca una partita splendida, regalandosi una delle vittorie più belle della sua carriera contro una Swiatek che meno di due mesi fa le dava 6-0 6-0 in finale a Wimbledon. Anisimova sfiderà Osaka o Muchova per un posto in finale
6-4 Anisimova
La statunitense conquista un gran primo set contro Swiatek: tutt’altra partita rispetto alla finale di Wimbledon
In campo Swiatek e Anisimova
Inizia il primo quarto di finale femminile di giornata: Iga Swiatek sfida Amanda Anisimova nella rivincita della (non) finale di Wimbledon
Auger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4)
Il canadese torna in semifinale allo US Open 4 anni dopo la prima volta, conquistando la sua seconda semi Slam in carriera. Auger-Aliassime rimonta De Minaur dopo oltre quatto ore, riportandosi vicino alla top 10 sia nella race che nel ranking
Auger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5
Il canadese chiude al secondo tentativo e si porta avanti due set a uno: si fa breakkare sul 5-4 dimenticandosi la prima, ma trova un nuovo break sul 5-5 e si porta ad un set dalla semifinale
De Minaur – Auger-Aliassime 6-4 6-7(7)
Scambio di break a meta partita, al tie-break è Alex il primo ad avere set point (in risposta), ma alla fine il set è di Felix.
De Minaur – Auger-Aliassime 6-4
Alex si fa bastare il break al settimo game per prendersi il primo parziale.
Auger-Aliassime e De Minaur in campo. 23° C, 49% UR
Felix e Alex si giocano un posto in semifinale. 2-1 i precedenti per FAA.
