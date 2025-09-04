Senza categoria

US Open, Day 11 LIVE: Sinner facile su Musetti, è ancora semifinale

Segui con Ubitennis la diretta scritta degli ultimi due quarti di finale dei tabelloni maschile e femminile. Auger-Aliassime vs De Minaur e a seguire Swiatek vs Anisimova. Stanotte all'una Muchova vs Osaka e poi, finalmente, Sinner vs Musetti

By Redazione
3 Min Read
US Open 2016, Arthur Ashe Stadium sunset (Art Seitz © 2016 All Rights Reserved)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

8 hr 13 min ago04/09/2025 5:49

Sinner b. Musetti 6-1 6-4 6-2

Match a senso unico nell’ultimo quarto di finale dello US Open. Il derby italiano è andato a Jannik Sinner che ha lasciato solamente sette games chiudendo la pratica in sole due ore di gioco. Ora per l’altoatesino una semifinale con Felix Auger-Aliassime

11 hr 32 min ago04/09/2025 3:30

Ultimo quarto maschile: Sinner-Musetti

Dopo la vittoria di Naomi Osaka per 6-4 7-6(3) su una acciaccata Karolina Muchova, è arrivato il momento del derby italiano di quarti di finale tra Jannik SInner e Lorenzo Musetti

14 hr 5 min ago03/09/2025 23:57

6-4 6-3 Anisimova

Amanda Anisimova gioca una partita splendida, regalandosi una delle vittorie più belle della sua carriera contro una Swiatek che meno di due mesi fa le dava 6-0 6-0 in finale a Wimbledon. Anisimova sfiderà Osaka o Muchova per un posto in finale

15 hr 53 min ago03/09/2025 23:09

6-4 Anisimova

La statunitense conquista un gran primo set contro Swiatek: tutt’altra partita rispetto alla finale di Wimbledon

16 hr 43 min ago03/09/2025 22:19

In campo Swiatek e Anisimova

Inizia il primo quarto di finale femminile di giornata: Iga Swiatek sfida Amanda Anisimova nella rivincita della (non) finale di Wimbledon

16 hr 6 min ago03/09/2025 21:56

Auger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4)

Il canadese torna in semifinale allo US Open 4 anni dopo la prima volta, conquistando la sua seconda semi Slam in carriera. Auger-Aliassime rimonta De Minaur dopo oltre quatto ore, riportandosi vicino alla top 10 sia nella race che nel ranking

17 hr 18 min ago03/09/2025 20:44

Auger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5

Il canadese chiude al secondo tentativo e si porta avanti due set a uno: si fa breakkare sul 5-4 dimenticandosi la prima, ma trova un nuovo break sul 5-5 e si porta ad un set dalla semifinale

18 hr 1 min ago03/09/2025 20:01

De Minaur – Auger-Aliassime 6-4 6-7(7)

Scambio di break a meta partita, al tie-break è Alex il primo ad avere set point (in risposta), ma alla fine il set è di Felix.

19 hr 26 min ago03/09/2025 18:36

De Minaur – Auger-Aliassime 6-4

Alex si fa bastare il break al settimo game per prendersi il primo parziale.

20 hr 25 min ago03/09/2025 17:37

Auger-Aliassime e De Minaur in campo. 23° C, 49% UR

Felix e Alex si giocano un posto in semifinale. 2-1 i precedenti per FAA.

Sezioni
Sinner b. Musetti 6-1 6-4 6-2Ultimo quarto maschile: Sinner-Musetti6-4 6-3 Anisimova6-4 AnisimovaIn campo Swiatek e AnisimovaAuger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4)Auger-Alissime – De Minaur 4-6 7-6(7) 7-5De Minaur – Auger-Aliassime 6-4 6-7(7)De Minaur – Auger-Aliassime 6-4Auger-Aliassime e De Minaur in campo. 23° C, 49% UR

Editoriale: US Open – Nottambuli all’erta per il derby azzurro da sogno. Sinner super favorito, ma Musetti darà più battaglia di Bublik
US Open, verso Sinner-Musetti. Jannik contro gli italiani non ha mai perso: 15 vittorie su 15
US Open, Djokovic: “Spero di rovinare i piani della maggior parte delle persone sulla finale”
Sinner-Musetti, per l’undicesima volta due italiani ai quarti nello stesso Slam. Mai come nel 2025
US Open: Sinner contro Musetti, la preview tecnica
US Open: cielo aperto e porte chiuse, due strade diverse per il derby Sinner-Musetti

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner, il più giovane n.1 a raggiungere 4 semifinali Slam in una stagione: i suoi migliori numeri
US Open
Team Rybakina, Sanguinetti out. Vukov torna alla guida
WTA
US Open, il bilancio di Errani e Paolini con un occhio alle Finals…
US Open
Lorenzo Musetti e un’estate da fenice: le sconfitte, lo US Open, con un occhio alle Finals di Torino
Italiani