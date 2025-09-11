Ruud: “Così ho battuto Draper in finale a Madrid”

Non è la stagione migliore di Casper Ruud, questa: cominciato il 2025 da numero 6 del mondo, il tre volte finalista Slam occupa ora il 12° posto in classifica e nella Race. Ruud però, oltre alla finale raggiunta a Dallas, ha vinto il torneo di Madrid portandosi a casa il suo primo trofeo Masters 1000 da posizionare vicino a quello di Barcellona, in mezzo agli undici “250”.

Un successo ottenuto battendo in due set, nell’ordine, Rinderknech, Korda, Fritz, Medvedev e Cerundolo, mentre all’ultimo atto un Jack Draper in grande spolvero è riuscito solamente a strappargli il secondo parziale per poi cedere 6-4 al terzo.

A quattro mesi da quella finale, Casper spiega come ha preparato il match: rivolgendosi all‘ATP Tennis IQ powered by PIF per studiare il gioco dell’avversario e trovarne schemi ricorrenti sulla terra battuta. Si tratta di una piattaforma di analisi all’avanguardia, disponibile per oltre duemila tennisti del tour maggiore e del circuito Challenger, oltre che per i coach ATP.

Non è una novità che i pro e i loro team si affidino ai dati e alle analisi statistiche per tentare di guadagnare magari piccoli ma indispensabili margini di vantaggio sugli avversari, ma questa volta il classe 1998 da Oslo tiene a raccontarci cosa ha fatto.

“Il suo tipico approccio mancino al gioco sulla terra battuta è quello di penetrare il rovescio dell’avversario con il dritto” ha detto. “Ho cercato di coprirlo il più possibile. Era una cosa a cui ho pensato molto prima della partita. Credo di essere stato pronto, il che era davvero importante”.

La piattaforma è stata lanciata nel 2023, mentre la nuova versione (con il nuovo sponsor) è stata annunciata tre settimane fa. “È davvero fantastico vedere le statistiche su uno schermo, potersi confrontare con se stessi e con il resto del Tour” ha continuato Ruud. “La cosa principale di cui si può avere una visione davvero chiara è il servizio del proprio avversario. Trovo utile usare [la piattaforma] per vedere dove i miei avversari amano servire sui pressure points: mi cercano più il dritto o il rovescio? Se il mio istinto coincide con ciò che la piattaforma Tennis IQ dice di un giocatore, allora so di essere sulla strada giusta e studierò ancora più nel dettaglio per vedere che succede o cosa quel giocatore preferisce fare. Dove colpisce in uscita dal servizio, quanti punti gioca in attacco, in difesa, neutri?”.

Casper ha così vinto il suo primo confronto con Draper. Alla prossima sfida, purtroppo non prima dell’anno prossimo perché il mancino inglese si è chiamato fuori per il resto del 2025 a causa dell’infortunio al braccio, vedremo se Jack troverà le risposte alle domande norvegesi che in quel di Madrid lo hanno messo sotto. Nello specifico, negli scambi fino a quattro colpi, perché per quelli più lunghi sarà Ruud a dover trovare rimedi: più nove punti per Draper. Gli basterà Tennis IQ?