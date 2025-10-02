ATP Shanghai, il programma di venerdì 3 ottobre: esordio per Djokovic e tre azzurri

Dopo le quattro tappe “preliminari” in Oriente, il circuito ATP arriva a Shanghai, dov’è iniziato il penultimo Masters 1000 stagionale. Non sarà presente Carlitos Alcaraz, che ha preferito rientrare ai box dopo il titolo conquistato Tokyo, a causa di una condizione fisica altalenante. Manca il numero uno, ma per il resto, la lista dei big è praticamente al completo, e nella giornata di venerdì assisteremo agli esordi delle prime teste di serie.

Sarà Ben Shelton ad aprire le danze sullo “Stadium Court”, alle 6:30 italiane (12:30 locali) contro il navigato David Goffin. Il gigante statunitense rientra da un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a Flushing Meadows, ma adesso, la situazione sembra evolversi per il meglio. Debutto a Shanghai anche per Holger Rune (numero 10 del seeding), che sfiderà Sebastian Baez a seguito del match di Shelton.

Non prima delle 12:30 italiane, sul centrale di Shanghai, il 24 volte Slam, Novak Djokovic, inizierà ufficialmente il suo cammino nella megalopoli cinese, dove lo scorso anno si spinse sino in finale, fermato soltanto da Jannik Sinner. Sarà un seconndo turno tra veterani del tennis in quel di Shanghai, infatti, dall’altra parte della rete, proverà a difendersi dal metronomo serbo l’ex numero 3 del mondo, Marin Cilic. Sarà il 22° scontro ufficiale tra il croato e il serbo, in vantaggio per 19-2 nei precedenti.

Il ricco venerdì prevede una sfilza di tete a tete interessanti. Chiuderanno il programma sul centrale Taylor Fritz e Fabian Marozsan, con il loro ingresso in campo previsto per le 13:30 (italiane) circa. Sul “Grandstand 2” ci sarà l’esordio del finalista di Pechino, Learner Tien, impegnato contro Miomir Kecmanovic. Saranno Ruud e Bergs a calare il sipario sul suddetto campo.

Passiamo adesso al capitolo azzurri. Saranno tre gli italiani occupati sui campi di Shanghai, ma no, non è ancora giunto il momento di Jannik Sinner. Sul “court 4″, Luca Nardi affronterà – nel terzo match in programma – il bombardiere francese Mpetshi Perricard, e seguirà l’ingresso di un match altrettanto imprevedibile: Flavio Cobolli contro Jaume Munar. L’ultimo azzurro impegnato nella giornata di venerdì sarà Mattia Bellucci, che sul “court 7” avrà una bella gatta da pelare: il semifinalista della scorsa annata, Tomas Machac, sarà l’avversario dell’azzurro al secondo turno del ‘1000’ cinese. I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore. Di seguito il programma completo.