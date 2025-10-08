Jack Draper assume Jamie Delgado, ex coach di Murray, Shapovalov e Dimitrov

Da Grigor Dimitrov a Jack Draper. Jamie Delgado, dopo quasi tre anni di collaborazione, di recente ha smesso di lavorare con il 34enne bulgaro. E il 24enne inglese non si è lasciato sfuggire l’occasione. Il britannico entra quindi a far parte del team dell’attuale numero 8 al mondo, affiancandosi a James Trotman, che nell’ultimo periodo ha informato il suo allievo del fatto che vorrebbe viaggiare un po’ meno nel corso della stagione.

“Dopo qualche anno e grandi risultati insieme, Jamie Delgado e io abbiamo deciso di separarci amichevolmente. Gli auguro il meglio per il futuro”, le parole di Dimitrov sul coach di Birmingham, ex numero 121 ATP in singolare e 57 in doppio. Ma soprattutto allenatore in passato oltre che di Gilles Muller (con cui giocava la specialità a coppie prima del suo ritiro) e per pochi mesi di Denis Shapovalov, anche di Andy Murray. Con lo scozzese Delgado iniziò a collaborare nel maggio del 2016. Poco dopo Murray vinse il suo terzo e ultimo Slam a Wimbledon e diventò numero 1 al mondo. Il loro rapporto lavorativo durò cinque anni e il coach inglese accompagnò lo scozzese anche nei momenti difficili, in cui Andy dovette rimanere ai box a causa dei numerosi infortuni.

Il 2025 di Jack Draper

Delgado ripartirà dunque da un altro giocatore britannico: Jack Draper, da molti considerato l’erede di Murray. Nell’ultimo anno il mancino di Sutton ha cambiato marcia, partendo dalla semifinale allo US Open 2024 a cui ha fatto seguito qualche settimana dopo il titolo al 500 di Vienna. Il 2025 è iniziato prima con un leggero infortunio all’anca, poi con qualche maratona molto dispendiosa a livello fisico. Ma da queste fatiche Draper ne è uscito alla grande, conquistando il titolo al 1000 di Indian Wells e raggiungendo le finali a Madrid e Doha. Negli ultimi mesi ha però sofferto di un problema al braccio e, nonostante abbia provato a giocarci sopra (vedi US Open), alla fine ha deciso di tornare a disputare tornei ufficiali nel 2026 (e la UTS di Londra già nel mese di dicembre), rinunciando di fatto a una ghiotta chance di qualificarsi alle ATP Finals di Torino.