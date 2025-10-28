ATP Parigi: Fonseca promosso alla “prova del 9”. Avanzano Medvedev, Moutet e Davidovich

Si completa il quadro dei secondi turni dell’ultimo Master 1000 della stagione. Al Rolex Paris Masters non arrivano scossoni pomeridiani ad animare il tabellone principale, che si allinea al secondo turno dopo i match disputati nella mattinata.

J. Fonseca b. D. Shapovalov 5-7 6-4 6-3

Joao Fonseca vince ancora e passa la cosiddetta prova del nove di Rino Tommasi, ovvero la prima partita dopo la vittoria di un titolo. Il brasiliano, nuovo numero 28 del mondo, rimonta in 2 ore e 6 minuti Denis Shapovalov, 24 ATP, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 e non cade all’esordio dopo le fatiche di Basilea. A un certo punto il 19enne di Rio de Janeiro pare sul punto di mollare per un fastidio avvertito alla schiena, che, però, non gli impedisce di provare a rimanere in campo. Il canadese invece, dopo un primo set convincente, si spegne lentamente, fino a crollare dopo la pausa per il trattamento medico richiesto dal suo avversario. Fonseca così rimpingua il vantaggio nei testa a testa: adesso conduce per 2-0, con una vittoria che fa eco al successo colto a Basilea per il ritiro controverso di Shapovalov nel terzo set solo pochi giorni fa.

Nel primo set entrambi i protagonisti non esitano a tenere i propri turni di servizio senza rischiare alcunché. Nel decimo gioco Shapovalov obbliga Fonseca ai vantaggi quando quest’ultimo serve per rimanere nel parziale, in quello che è il primo squillo del match per il giocatore in risposta. Pur non avendo chance di togliergli la battuta, Denis pare aver trovato le misure con il colpo di inizio gioco e, sul 6-5, si procura le opportunità mancate in precedenza. Il canadese capitalizza la prima palla break, che è anche set point, e si porta avanti nel computo dei parziali.

Nella seconda frazione di gioco, con un game sciagurato, Shapovalov cede il servizio in apertura, mettendo in luce qualche crepa nel suo gioco e anche sotto il punto di vista della tenuta mentale. Nel settimo gioco peggiora ulteriormente la situazione, incassando il secondo break. La reazione, seppur tardiva, di Denis arriva sul 5-3 quando recupera uno dei due break di svantaggio. Tuttavia, Fonseca, che ha iniziato ad accusare dei fastidi alla schiena, pareggia i conti per 6-4.

Il terzo set si decide in avvio. Con il secondo grave passaggio a vuoto Shapovalov regala un break a Fonseca. Nel secondo game, il brasiliano fronteggia con successo cinque palle del controbreak, spegnendo in modo definitivo l’ardore del suo avversario. Il canadese cede definitivamente sul 5-3 quando, servendo per rimanere nel match, perde ancora una volta la battuta, non sfruttando neppure una condizione non proprio ottimale del brasiliano. Fonseca al secondo turno se la vedrà per la prima volta in carriera con Karen Khachanov.

[11] D. Medvedev b. J. Munar 6-1 6-3

Daniil Medvedev si sbarazza in un’ora e 10 minuti di Jaume Munar, numero 36 del mondo, e continua ad alimentare le flebilissime speranze per le ATP Finals. Il russo, 13 ATP, si impone con il punteggio di 6-1 6-3 e al secondo turno affronterà Grigor Dimitrov, rientrato egregiamente con il successo su Giovanni Mpetshi Perricard.

In ottica Race, Medvedev non deve fare molti conti: vincere il torneo e sperare nei passi falsi dei suoi avversari diretti – in questo pezzo Andrea Binotto spiega tutti gli incastri. L’ex numero 1 del mondo è alla 12esima posizione nella classifica annuale con 2610 punti, a debita distanza dall’ottavo posto di Lorenzo Musetti. L’azzurro, con i suoi 3685 punti, conserva 1075 lunghezze di vantaggio, in attesa del suo esordio contro Lorenzo Sonego. In caso di vittoria di entrambi, i due si sfiderebbero agli ottavi, ma a quel punto Lorenzo avrebbe incrementato il margine, tagliando fuori il russo.

Nel primo set si registra un dominio assoluto da parte di Medvedev, che mette a referto tre break, senza offrire possibilità a Munar. Nel secondo parziale si deve attendere la seconda metà per vedere chance in risposta ed è ancora una volta il russo a crearsele. Sul 3-2 si procura tre opportunità di break e, dopo aver sprecato le prime due, compie l’allungo decisivo, chiudendo poi per 6-3. Medvedev non rischia neppure una volta di cedere la battuta. La prestazione al servizio del russo è assai positiva, con l’81% di punti portati a casa con la prima in campo.

C. Moutet b. [LL] R. Opelka 3-6 7-5 6-1

Corentin Moutet si ribella alla sconfitta e rimonta il lucky loser Reilly Opelka, 52 ATP, con il punteggio di 3-6 7-5 6-1.

Il numero 32 del mondo fatica in risposta a tenere il passo del servizio potente di Opelka, che nel primo set mette a segno il 94% di punti con la prima e il 57% con la seconda. Tradotto significa che lo statunitense nel primo parziale perde solamente quattro punti alla battuta, rendendo impossibile per Moutet rendersi insidioso. Poi la partita cambia e, fatta sua la seconda frazione di gioco al fotofinish, il francese lascia un solo game nel set decisivo al suo avversario. Opelka paga una tenuta atletica non certo ottimale, visto anche il forfait all’ultimo turno di qualificazioni contro Aleksandar Vukic. La fortuna lo ha ripagato con un posto da lucky loser, ma è costretto a salutare all’esordio. Al secondo turno il tabellone prevede una sfida all’insegna dell’esuberanza e della fantasia: Moutet affronterà un altro bohemien del tennis, cioè Alexander Bublik.

Moutet paga un avvio zoppicante, che gli costa un break di svantaggio già nel secondo gioco. Non certo una situazione semplice quando dall’altra parte della rete c’è un grande battitore come Opelka. Con solo quattro punti persi nei propri turni di battuta, Reilly riesce a portare il break fino alla fine, mettendo le mani sul primo parziale per 6-3.

Nel secondo set il servizio dello statunitense comincia a cedere in potenza e precisione. Moutet gioca i propri turni con oculatezza, premurandosi di non perdere la battuta. Nel decimo game il francese ha la prima occasione in risposta, prontamente cancellata da Opelka. Tuttavia, sul 6-4, al secondo set point, il terzo totale, pareggia i conti al fotofinish. Il parziale decisivo decreta Moutet vincitore, con un assolo. Opelka non è più competitivo e, perdendo due volte la battuta, nel secondo e nel sesto gioco, lascia strada libera a Corentin, che sigilla la partita per 6-1 e fa 2-2 nei testa a testa.

[15] A. Davidovich Fokina b. [LL] V. Royer 4-6 6-1 6-4

L’ennesima rimonta di giornata è servita da Alejandro Davidovich Fokina. Il numero 15 del mondo, reduce dalla quinta sconfitta in una finale, si impone con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 sul lucky loser Valentin Royer, 59 ATP. Al secondo turno se la vedrà con un altro francese, cioè Arthur Cazaux, che ha eliminato all’esordio Luciano Darderi.

Nel primo set Royer pare intenzionato a onorare il ruolo di lucky loser, partendo davvero carico. Dopo essersi procurato una palla break nel quinto gioco, si rende nuovamente insidioso in risposta e questa volta riesce a strappare il servizio a Davidovich Fokina alla seconda occasione. Nel boato del Campo 1, il francese fa suo il parziale inaugurale per 6-4. Tuttavia, lo spagnolo reagisce con grande determinazione, volando in pochi minuti 5-0 nel secondo set. Royer smuove il punteggio, ma deve arrendersi per 6-1.

Il terzo e decisivo set è, contro ogni pronostico, assai equilibrato. Il numero 59 del mondo tiene testa al più quotato Davidovich Fokina fino al settimo gioco, quando concede tre palle break consecutive. Annulla la prima con un punto spettacolare e sulla seconda beneficia di un errore di Alejandro; alla terza, però, deve cedere. È 4-3. La 15esima testa di serie non esita e, servendo per il match, chiude alla seconda occasione utile.