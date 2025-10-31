ATP Parigi: Sinner sfida Shelton ai quarti. A che ora e dove vederli

[2] J. Sinner – [5] B. Shelton

Al Rolex Paris Masters è tempo di quarti di finale. Il 1000 parigino è giunto ai turni caldi. Otto tennisti sono rimasti in tabellone e nella giornata di venerdì 31 ottobre si daranno battaglia per cercare di strappare un pass per il penultimo atto alla Défense Arena. Non prima delle 19 scenderà in campo l’ultimo azzurro rimasto in tabellone, Jannik Sinner. Il 24enne di Sesto Pusteria sfiderà per l’ottava volta in carriera Ben Shelton, vittorioso del loro primo testa a testa, ma in seguito sempre sconfitto piuttosto nettamente nelle partite contro l’attuale numero 2 al mondo.

Confronti diretti: Sinner avanti 6-1

A Shanghai due stagioni fa il 23enne statunitense si impose in rimonta al tie-break del terzo set a livello di ottavi di finale. Da quella partita in poi il vuoto per il settimo tennista in classifica, ma sesto virtuale, nei match contro Sinner. Si sono sfidati pochi giorni dopo a Vienna (unico testa a testa su cemento indoor), nel 2024 a Indian Wells, Wimbledon e Shanghai, e nel 2025 all’Australian Open (in semifinale, è stato il confronto più prestigioso tra i due) e a Wimbledon. In tutti questi ultimi sei incroci Ben non è mai più riuscito a rubare un parziale a Sinner, che ai suoi danni viaggia ora con all’attivo una serie di 15 set vinti consecutivamente.

Momento di forma attuale

In questo periodo Shelton sembra stia riacquisendo la forma che lo ha portato pochi mesi fa tra i primi 10 giocatori al mondo. Il titolo al 1000 di Toronto sembrava potesse lanciarlo verso le vette più alte della classifica. Ma lo US Open lo ha presto riportato con i piedi per terra. L’infortunio alla spalla lo ha tenuto fermo per svariate settimane e al rientro il tennista a stelle e strisce ha avuto bisogno di un po’ di match di rodaggio per tornare a sferrare i suoi colpi micidiali. A Parigi, a mano a mano che il torneo sta proseguendo, sembra sempre di più di vedere il Ben del mese di agosto. Le vittorie ai danni di Flavio Cobolli e Andrey Rublev, entrambe maturate per 7-6 6-3 e che lo hanno qualificato ufficialmente per la prima volta alle ATP Finals di Torino, certificano la forma attuale del figlio e allievo di Bryan Shelton, che ora avrà però in Jannik un muro decisamente più irto da oltrepassare.

Al contrario, Sinner è reduce da 23 successi consecutivi su cemento indoor, che sono ben rappresentano la sua condizione su questa tipologia di campi. Dopo il ritiro per crampi in quel di Shanghai l’azzurro è tornato a esprimersi al suo meglio, prima agguantando il titolo al 500 di Vienna, e poi ora raggiungendo i suoi primi quarti di finale al 1000 parigino, lasciando per strada sei giochi sia all’esordio con Zizou Bergs, sia agli ottavi con Francisco Cerundolo. Sarà curioso vedere chi dei due riuscirà a gestire meglio le condizioni di gioco, a detta di molti piuttosto lente (lo dice anche il CPI) e nelle quali le palline nuove mantengono le loro proprietà solamente per breve tempo. In palio c’è un posto in semifinale contro Daniil Medvedev o Alexander Zverev.

Dove vedere la partita

La partita tra Sinner e Shelton sarà visibile in tv sui canali Sky Sport e in streaming si potrà godere su NOW, SkyGo e Tennis TV.