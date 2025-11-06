ATP Finals, i sorteggi del doppio: girone di ferro per Bolelli e Vavassori

Torino è pronta. Domenica 9 novembre si aprirà il sipario sulle ATP Finals. Come di consueto, a fare da apripista è il sorteggio per gli incontri di round robin di singolare e doppio – qui potete scoprire la composizione del girone Bjorn Borg e il girone Jimmy Connors.
L’Italia è riuscita a fare en plein e qualificare un proprio rappresentate – in attesa di scoprire se per il singolare maschile saranno addirittura due – in ciascuna delle quattro competizioni di fine anno. Simone Bolelli e Andrea Vavassori arrivano in Piemonte da settime teste di serie.
La coppia azzurra è stata sorteggiata Gruppo Peter Fleming. Non è andata benissimo al duo italiano, che pesca i favoriti del seeding Julian Cash e Lloyd Glasspool, prima coppia britannica a trionfare a Wimbledon dal 1936, i campioni dello US Open nonché teste di serie numero 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, sesta forza del tabellone.
Gruppo Peter Fleming
Julian Cash/Lloyd Glasspool [1]
Marcel Granollers/Horacio Zeballos [3]
Kevin Krawietz/Tim Puetz [6]
Simone Bolelli/Andrea Vavassori [7]
Gruppo John McEnroe
Harri Heliovaara/Henry Patten [2]
Marcelo Arevalo/Mate Pavic [4]
Neal Skupski/Joe Salisbury [5]
Christopher Harrison/Evan King [8]