ATP Finals, i sorteggi del doppio: girone di ferro per Bolelli e Vavassori

Torino è pronta. Domenica 9 novembre si aprirà il sipario sulle ATP Finals. Come di consueto, a fare da apripista è il sorteggio per gli incontri di round robin di singolare e doppio – qui potete scoprire la composizione del girone Bjorn Borg e il girone Jimmy Connors.

L’Italia è riuscita a fare en plein e qualificare un proprio rappresentate – in attesa di scoprire se per il singolare maschile saranno addirittura due – in ciascuna delle quattro competizioni di fine anno. Simone Bolelli e Andrea Vavassori arrivano in Piemonte da settime teste di serie.

La coppia azzurra è stata sorteggiata Gruppo Peter Fleming. Non è andata benissimo al duo italiano, che pesca i favoriti del seeding Julian Cash e Lloyd Glasspool, prima coppia britannica a trionfare a Wimbledon dal 1936, i campioni dello US Open nonché teste di serie numero 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, sesta forza del tabellone.

Gruppo Peter Fleming

Julian Cash/Lloyd Glasspool [1]

Marcel Granollers/Horacio Zeballos [3]

Kevin Krawietz/Tim Puetz [6]

Simone Bolelli/Andrea Vavassori [7]

Gruppo John McEnroe

Harri Heliovaara/Henry Patten [2]

Marcelo Arevalo/Mate Pavic [4]

Neal Skupski/Joe Salisbury [5]

Christopher Harrison/Evan King [8]