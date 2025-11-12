ATP Finals, pronostici: Shelton favorito su Auger-Aliassime. Sinner-Zverev match senza storia?

Quarta giornata di tennis alle Nitto ATP Finals di Torino. Il mercoledì sarà dedicato, per quanto riguarda il singolare, alla seconda ondata di partite del girone Bjorn Borg. Alle 14 Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton – sconfitti in due set nel match d’esordio: lo statunitense contro Sascha Zverev, il canadese contro Jannik Sinner – si daranno battaglia per cercare di rimanere aggrappati alla speranza di qualificazione. Verso le 20:30, invece, sarà l’azzurro a scendere in campo. Dal lato opposto della rete ci sarà proprio il tedesco.
Tra il numero 5 e l’8 della classifica mondiale c’è un solo testa a testa, che ha visto prevalere Auger-Aliassime in tre set al Roland Garros 2024. Il 25enne canadese arriva da un periodo di forma molto buono che lo ha visto alzare il trofeo nel 250 di Bruxelles per poi raggiungere la finale nel 1000 di Parigi. Dalle sue parole il problema al polpaccio verificatosi durante il suo primo match non dovrebbe preoccuparlo ulteriormente per il prosieguo del torneo. Il 23enne statunitense, invece, sta piano piano cercando di ritrovare la miglior condizione e i quarti di finale nella capitale francese gli hanno dato un po’ di fiducia in vista dell’evento torinese. Secondo Bet365, infatti, sarà lui il favorito della sfida (1.67 contro 2.20 di Felix). Lo sarà anche di più secondo i quotisti di Lottomatica e GoldBet (1.65 contro 2.25), che vedono il successo di Ben un po’ più probabile rispetto al primo sito.
Storia diversa per la sfida tra Sinner e Zverev. Il 24enne di Sesto Pusteria è avanti 5-4 nei testa a testa ed è uscito vittorioso dagli ultimi quattro confronti, tra cui quelli recenti di Vienna e Parigi, giocati sempre su cemento indoor. In Austria si è trattato della finale (vinta in tre set da Jannik), mentre in Francia i due si sono misurati nel penultimo atto (ma Sascha non era nelle migliori condizioni e ha racimolato un solo gioco). Sui siti di scommesse un successo del teutonico è quindi decisamente poco probabile. Su Bet365 la quota per il tedesco è piuttosto severa (7.00 contro 1.10 di Sinner). Su Lottomatica e GoldBet, invece, il 28enne teutonico risulta leggermente più vicino (6.80 contro 1.11 di Jannik). Anche se, guardando i numeri, l’esito della sfida sembrerebbe quasi già segnato in partenza. Ma mai sottovalutare Zverev, campione di questo evento nel 2018 e 2021, e tennista esperto su cemento al chiuso.