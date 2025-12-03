Sinner a Dubai con Alonso e Briatore. Inizia la preparazione per il 2026

Jannik Sinner ha di nuovo scelto Dubai. E non per la prima volta. Dopo qualche giorno trascorso al Lago di Garda e alle Maldive, il numero due del mondo è volato negli Emirati per iniziare la preparazione invernale in vista del 2026. ‘Invernale’ per modo di dire, dato che a Dubai in questo periodo dell’anno ci sono comunque dai 25 ai 28 gradi durante il giorno. E proprio per questo, siccome in Australia a gennaio il caldo non risparmierà nessuno, il 24enne azzurro ha scelto di passare qualche giornata negli Emirati per poi far ritorno a Monte Carlo, dove limerà i dettagli finali in vista dei primi appuntamenti stagionali.

Nelle ultime ore Jannik ha partecipato a una serata, insieme all’imprenditore italiano Flavio Briatore e al pilota spagnolo Fernando Alonso, presso il lussuoso ristorante Billionaire al 61esimo piano del Mandarin Oriental Downtown di Dubai. Questo weekend, poi, Sinner potrebbe presenziare all’ultima tappa del GP ad Abu Dhabi di Formula 1 – di cui è global ambassador – dove aveva presenziato anche l’anno scorso.

Tra un mese circa sarà quindi il momento delle valigie. Prima il campione in carica delle ATP Finals volerà a Seul, in Corea del Sud. Lì lo attenderà un’esibizione con Carlos Alcaraz, programmata per il 10 di gennaio. L’Australia sarà la seconda meta. A partire da domenica 18 si aprirà il sipario sul tabellone principale del primo Slam stagionale, nel quale Jannik farà di tutto per provare a difendere i titoli vinti nel 2024 e nel 2025. Ma di questo se ne riparlerà a tempo debito.