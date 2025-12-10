Match maschili terminati dopo la mezzanotte: mai così pochi da anni

Era gennaio 2024 quando ATP e WTA mettevano a punto delle misure per evitare che i match finissero troppo tardi la sera. Quasi due anni dopo si può dire che i primi traguardi sono stati tagliati. Difatti le partite concluse dopo la mezzanotte nel corso dell’anno sono state di meno rispetto alle passate stagioni. Dalle 59 del 2022 – ricordiamo quella tra Sascha Zverev e Jenson Brooksby ad Acapulco, finita alle 4:55 del mattino -, alle 52 e 50 rispettivamente del 2023 e 2024, sino alle 39 di questo 2025.

The ATP Board of Directors approved the permanent adoption of scheduling measures trialed during the 2024 & 2025 seasons to reduce # of late-night finishes. These measures have already delivered a notable reduction in matches concluding after midnight—from 50 in '24 to 39 in '25. pic.twitter.com/N0st8aDyEC — Parsa (@Parsa_Nemati) December 10, 2025

Misure adottate

Non potranno essere programmati più di 5 incontri per campo (con inizio alle 11 di mattina), di cui 3 nella sessione diurna e 2 in quella serale

Non sarà possibile iniziare un match dopo le 23, a meno che non ci sia l’approvazione del Supervisor dopo un consulto con i dirigenti ATP o WTA

Gli incontri che non sono iniziati entro le 22:30 dovranno essere spostati su un altro campo

L’orario limite di inizio delle sessioni serali sarà le 19:30

In circostanze eccezionali un torneo può richiedere deroghe in base alle tradizioni culturali locali, alle condizioni meteorologiche o ad altre situazioni attenuanti, che saranno prese in considerazione da ATP/WTA

Solo un paio di mesi prima che entrassero in vigore queste regole era successo lo ‘scandalo’ a Parigi Bercy. All’epoca Jannik Sinner, numero 1 del mondo, aveva terminato il match contro Mackenzie McDonald – iniziato dopo la mezzanotte – alle 2:37. Alle 16:30, quindi circa 14 ore dopo, sarebbe dovuto scendere in campo per il suo match di ottavi di finale. Ma decise di ritirarsi per non compromettere i suoi ultimi appuntamenti stagionali. E nei social partì così la polemica verso gli organizzatori del torneo.

Due anni dopo il problema sembra quindi essersi quantomeno attenuato. Teniamo presente che alcuni tornei come Rio de Janeiro, Acapulco e Umago sono autorizzati dall’ATP a posticipare i loro programmi di gioco verso sera, poiché durante il giorno, a causa delle temperature troppo elevate, per i tennisti non sarebbe l’ideale scendere in campo. Prossimamente sarà il momento di affrontare anche altre questioni delicate che riguardano la vita dei tennisti nel tour: le palline, il calendario e gli ‘obblighi’ di partecipazione a un certo numero di tornei. Staremo a vedere come si svilupperanno anche queste tematiche. Solo il tempo ce lo dirà.