ATP Awards: Alcaraz vince per la seconda volta il premio per la sportività

Inizia a diventare un’abitudine. Carlos Alcaraz ha vinto lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’, il premio conferito dall’ATP al giocatore che durante l’anno ha mostrato maggiore sportività dentro e fuori dal campo, per la seconda volta. Dopo aver ricevuto il riconoscimento già nel 2023, il 22enne spagnolo è stato scelto anche in questo 2025. Le nomine sono state elaborate, come nel caso del ‘Breakthrough of the Year’, dall’International Tennis Writers’ Association, che aveva messo sul tavolo anche i nomi di Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud e Grigor Dimitrov.

Per la prima volta sono stati i 29 numeri 1 ATP della storia del tennis a decidere chi dei quattro doveva vincere il premio (o forse 28, a meno che Carlos Alcaraz non abbia votato sé stesso…). Ricordiamo che a Torino, poche settimane fa, Carlitos ha portato a casa anche il trofeo di numero 1 di fine 2025.

Il campione del Roland Garros, dello US Open e dei 1000 di Monte Carlo, Roma e Cincinnati diventa così il terzo spagnolo a vincere più volte lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’. In passato erano riusciti a tagliare questo traguardo anche Alex Corretja (nel 1996 e 1998) e Rafael Nadal (nel 2010 e dal 2018 al 2021 compresi). Altri tennisti che si sono aggiudicati questo premio per svariate volte sono Patrick Rafter (4), lo stesso Edberg (5) e lontano da tutti, con ben 13 riconoscimenti, Roger Federer.