ATP Awards: Alcaraz vince per la seconda volta il premio per la sportività

Lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’ torna nelle mani di Carlitos, che già se lo era aggiudicato nel 2023

Di Andrea Binotto
Carlos Alcaraz – ATP Atene 2025 (foto via Twitter @atptour)

Inizia a diventare un’abitudine. Carlos Alcaraz ha vinto lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’, il premio conferito dall’ATP al giocatore che durante l’anno ha mostrato maggiore sportività dentro e fuori dal campo, per la seconda volta. Dopo aver ricevuto il riconoscimento già nel 2023, il 22enne spagnolo è stato scelto anche in questo 2025. Le nomine sono state elaborate, come nel caso del ‘Breakthrough of the Year’, dall’International Tennis Writers’ Association, che aveva messo sul tavolo anche i nomi di Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud e Grigor Dimitrov.

Per la prima volta sono stati i 29 numeri 1 ATP della storia del tennis a decidere chi dei quattro doveva vincere il premio (o forse 28, a meno che Carlos Alcaraz non abbia votato sé stesso…). Ricordiamo che a Torino, poche settimane fa, Carlitos ha portato a casa anche il trofeo di numero 1 di fine 2025.

Il campione del Roland Garros, dello US Open e dei 1000 di Monte Carlo, Roma e Cincinnati diventa così il terzo spagnolo a vincere più volte lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’. In passato erano riusciti a tagliare questo traguardo anche Alex Corretja (nel 1996 e 1998) e Rafael Nadal (nel 2010 e dal 2018 al 2021 compresi). Altri tennisti che si sono aggiudicati questo premio per svariate volte sono Patrick Rafter (4), lo stesso Edberg (5) e lontano da tutti, con ben 13 riconoscimenti, Roger Federer.

