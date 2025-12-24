Australian Open, si allarga il parterre del 1 Point Slam: annunciati Paolini, Osaka e Medvedev

Come succede in vista di ogni novità – e come d’altronde era stato per il torneo di doppio misto allo US Open 2025, vinto da Sara Errani ed Andrea Vavassori – c’è grande attesa anche per il 1 Point Slam. Il mini torneo-esibizione, in programma per il 14 gennaio all’interno del contesto dell’Australian Open 2026, metterà in palio 1 milione di dollari e prevedrà la partecipazione dei top del circuito maschile e femminile oltre ad amatori provenienti da tutta l’Australia. Ogni incontro si deciderà sulla base di un singolo punto e chi arriverà in fondo senza averne perso nemmeno uno incasserà l’intero montepremi finale.

Nel corso degli ultimi mesi erano già stati annunciati quattro big di livello assoluto, di cui due uomini e due donne. Coco Gauff e Iga Swiatek a rappresentare l’élite del circuito WTA, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a livello maschile. Ebbene, nella giornata della vigilia di Natale, gli organizzatori dell’Australian Open 2026 hanno reso nota la presenza di altri top. In modo particolare hanno confermato la propria partecipazione Jasmine Paolini, Naomi Osaka, Qinwen Zheng, Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.

Tiley: “La forza del 1 Point Slam è il mix tra i migliori al mondo e gli appassionati”

“La forza dell’1 Point Slam Driven by Kia è il mix tra i migliori giocatori del mondo e gli appassionati concorrenti della comunità. Avere l’ex campionessa dell’Australian Open Naomi Osaka e stelle come Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Jasmine Paolini e Zheng Qinwen al fianco di campioni statali provenienti da tutta l’Australia rende questa esperienza davvero unica”, ha dichiarato Craig Tiley, direttore del torneo.

Nel frattempo, tra l’altro, nell’ultimo fine settimana sono stati incoronati altri sette campioni ‘statali’ – che potremmo definire campioni regionali. Questi si uniscono a Thomas Van Haaren dell’Alice Springs Tennis Association. Ognuno/a di loro volerà a Melbourne. E lì potrà godere di tre notti di soggiorno prima di scendere in campo nella Rod Laver Arena per affrontare i big mondiali nel 1 Point Slam.