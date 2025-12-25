Racchette famose: Federer, con lui iniziò l’Era dei Big 3

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili per alcuni dei giocatori più famosi”

“Momenti Federer. Sono gli attimi in cui, mentre guardi il giovane svizzero in azione, ti cade la mascella, strabuzzi gli occhi ed emetti suoni che fanno accorrere tua consorte dalla stanza accanto per controllare che tutto sia a posto.” – David Foster Wallace

Per la maggior parte del mondo tennistico è semplicemente il più grande talento della storia. E se lo dice McEnroe allora gli ammiratori di Roger avranno buone ragioni da far valere al Bar del Tennis.

Ha fatto scoprire a tutti che si colpisce guardando la palla e poi non si muove la testa per seguirne la traiettoria: se ci provate al circolo finite col mancarne 3 su 5, ma i fuoriclasse fanno proprio così.

Il suo diritto è ciò che di più letale si ricordi e con il resto del suo bagaglio di colpi sapeva inventare soluzioni che agli altri non riuscivano nemmeno alla Play Station. Per gli esteti del gioco era Oro, Incenso e Mirra.

Eppure da ragazzino si allenava il minimo sindacale: con due ore alla settimana sarebbe in ogni caso diventato un top ten, ma il suo mentore Peter Carter lo convinse che poteva aspirare a ben altri traguardi.

“Roger, perché vuoi fare l’angelo quando puoi essere Dio?“

La scomparsa prematura di Peter Carter, in viaggio di nozze, lo segnò indelebilmente nella sua crescita.

Il Career Slam con i suoi 20 titoli Slam uniti ad altri 83 titoli – 103 in totale, 1251 vittorie in 1526 partite sono alcuni numeri della sua memorabile carriera.

È il quarto Big Server ad aver superato i 10.000 aces in carriera, insieme a Karlovic, Isner e Ivanisevic.

Campione, Maestro, Leggenda … chiamatelo come volete, ma una cosa è certa: il Tennis non sarebbe stato lo stesso se questo ragazzo non fosse esistito. Grazie Roger!

Da leggere

Il destino è scritto: Roger Federer entra nella tennis Hall of Fame

44 candeline per King Roger Federer, il tennista che ha fatto dell’estetica il suo stile di vita

Lettera a Roger Federer

Numeri: i 60 record che fanno grande Federer

Le tracce indelebili di Federer: più di 100 vittorie in due Slam, 24 finali vinte consecutivamente e non solo

Addio Roger Federer, auguri per la tua seconda vita. Ho visto centinaia di tuoi match. Eppure sarebbero bastati 5 minuti

Sognavamo Federer-Nadal, è stata una finale da sogno. L’ultima?

Roger Federer, perché è il più grande

Mini bio-statistica

Singolare

20 titoli dello Slam (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros)​

31 finali Slam giocate (20 vinte, 11 perse)​

103 titoli ATP in singolare​

6 titoli alle ATP Finals in singolare

28 titoli ATP Masters 1000 in singolare​

310 settimane complessive da n. 1 ATP​ di cui 237 consecutive

Circa 1251 vittorie e 275 sconfitte ATP in singolare

Doppio