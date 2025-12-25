Riviviamo il 2025, dalla A alla Z

2025 anno ricco di storie, di intrecci, di vittorie e sconfitte. Riviviamolo attraverso l’alfabeto del 2025.

A di Ahi, ahi, ahi

A di Ahi, ahi, ahi se faccio un figlio… Era la sigla di uno dei programmi iconici comici di Italia1. E il riferimento tennistico non potrebbe che essere legato a Stefanos Tsitsipas. Precipitato al n. 25, chiude il 2025 con 20 vittorie e 16 sconfitte. La vittoria a Dubai poi il buio. Negli Slam un disastro: fuori al primo turno all’Australian Open, eliminato al secondo turno al Roland Garros, ha salutato Wimbledon al primo turno, all’US Open gli hanno riscaldato l’acqua della doccia dopo aver vinto all’esordio. Con Badosa tutto è finito, con il padre c’è stato il grande strappo prima di tornare a casa come nella parabola de “il figliol prodigo”. Ahi, ahi, ahi se faccio un figlio… meglio non allenarlo!

B di Boom Italiano

Il Miracolo italiano aveva contraddistinto una fase della nostra storia nazionale. Crescita demografica e aziende proiettate verso una fase di grande splendore. Quello tennistico è nato dalla storia di Fognini in poi. Vincono i tennisti: nel maschile, nel femminile, in singolare, in doppio, in Davis, nella Billie Jean King. Vince il tennis quando un bambino si iscrive al circolo: è da lì che nasce una storia, un sentimento, una passione. È lì che vinciamo tutti noi appassionati di tennis. È insieme che abbiamo creato questo grande “boom”.

C di Cobolli

È tra gli uomini copertina di questo 2025. Exploit nel ranking e grandi passi in avanti a livello mentale. Best ranking a fine luglio, n. 17. colpi ci sono, bisogna evitare qualche momento di “buio” che complica alcune gare chiave. Vittoria a Bucarest, vittoria ad Amburgo, ma soprattutto i quarti di Wimbledon. Ha conquistato la simpatia nazionale e, nel frattempo, si toglie soddisfazioni con la maglia azzurra. Ce l’ha cucita addosso e l’ha dimostrato nella Hopman Cup, finalista, e soprattutto nella Davis quando ha sentito la necessità di strapparsi l’azzurro per gridare al mondo la sua forza. Adesso aspettiamo la consacrazione nel 2026, step by step.

D di Doppio e doppio misto

Un figurone! Nel femminile le giocatrici ad avere la corona italiana del doppio sono Sara Errani e Jasmine Paolini. Le sorelle d’Italia emozionano, vincono, superano ostacoli. Nel doppio maschile i “Re” sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre il connubio tra entrambe le coppie ha portato Sara Errani e Andrea Vavassori a conquistare l’US Open nel doppio misto. Che bello essere circondati da Re e Regine.

E di Errani

Ma quanto c’è da imparare da te? Mai doma, l’età conta solo sulla carta d’identità. In campo è la trascinatrice di Jasmine Paolini nel dubbio, la tennista che ha fatto fare l’upgrade alla n. 1 d’Italia. Come il buon vino, più matura più dà soddisfazioni. Lotta ed è da esempio per le future generazioni. Grazie Sara!

F di Fabio

Ole, ole, ole, ole, ole Fabio Fabio… e così all’infinito. Il tripudio di Bari in occasione della Hopman Cup vale quello che l’Italia ha nel suo cuore. Appende la racchetta al chiodo, gli resterà il rammarico di non aver goduto di uno degli ultimi successi di Davis conquistato dall’Italia, ma sarà sempre il capo rivolta, di una nazione che ha voluto dire la sua anche nel tennis. A livello di squadra è giusto aggiungere solo nel tennis e nella pallavolo.

G di Giovani italiani in erba!

Federico Cinà è senza dubbio il gioiello più brillante del tennis giovanile italiano under 18, nonché uno dei prospetti più promettenti a livello mondiale nel tennis maschile. Meno conosciuto al grande pubblico, ma altrettanto talentuoso, è Pierluigi Basile, classe 2007 e 17enne di Martina Franca. Nella ricca generazione dei 2007 si segnalano anche i romani Andrea De Marchi e Jacopo Vasamì. De Marchi, allenato dal celebre maestro romano Alessandro Galli, è stato compagno di squadra di Federico Cinà in Coppa Davis Junior, con cui ha raggiunto la finale poi persa contro la Repubblica Ceca. Il mancino Jacopo Vasamì, prodotto del rinomato Club Nomentano, ha invece intrapreso un percorso formativo internazionale, allenandosi da alcuni anni presso la Rafa Nadal Academy di Manacor. L’Italia del tennis giovanile maschile è tornata protagonista.

H di Hard Indoor Court

Trentun successi di fila sul cemento indoor, una striscia che lo colloca tra le leggende del tennis. La quinta striscia più lunga di sempre su questa superficie indoor. Ha superato Federer e Sampras, ultima sconfitta alle ATP Finals nel 2023 contro Djokovic. E’ la superficie in cui si sente più a suo agio. Nel 2025 ha vinto a Vienna, Parigi e ha trionfato alle Finals. Semplicemente casa Sinner!

I di Iga dove sei finita?

Stagione complicata per l’ex n. 1 del mondo Iga Swiatek. La regina dei bagel ha vissuto un’annata incolore. Nel finale è riuscita ad accorciare le distanze da Aryna Sabalenka, n. 1 incontrastata malgrado diversi colpi di testa registrati in gare importantissime. Eppure la polacca è apparsa la fotocopia sbiadita della versione che conosciamo, neanche la terra rossa ci ha dato l’opportunità di vederla “a colori”. Vedremo Che Swiatek troveremo nel 2026.

J di Jannik

Scontato, banale, ma per fortuna che l’hanno chiamato Jannik e non altro. Bruno Vespa ha da ridire anche su questo, ma a noi fa comodo avere cosa scrivere alla lettera “J” dell’alfabeto. W Jannik Sinner!

K di Kazako

Funambolo incredibile. Genio e sregolatezza, a un passo dal ritiro Alexander Bublik ha sfoderato la sua migliore stagione in carriera. Notevole il bottino trofei conquistato nel 2025: Vince all’ATP 500 di Halle battendo in finale Medvedev, poi trionfo all’ATP 250 Swiss Open di Gstaad battendo Cerundolo in tre set. Da non dimenticare l’ATP 250 di Hangzhou Open e il Piemonte Open 175. Complimenti a Bublik e appuntamento al 2026.

L di La Coppa per Nazioni

Le Coppe per Nazioni parlano italiano. Si scrive “Billie Jean King Cup” si legge Italia nel 2024, Italia nel 2025. Paolini, Cocciaretto, Errani e Bronzetti con Tatiana Garbin coach, tutte d’oro dopo aver battuto gli Stati Uniti in una finale decisa dalle singolariste Paolini e Cocciaretto apparse in grande spolvero. Si scrive “Davis Cup”, si legge Italia nel 2023, Italia nel 2024, Italia nel 2025. Non c’è bisogno di dire che Jannik Sinner era assente. A Bologna coach Volandri fa gioire l’Italia con le rimonte straordinarie di Flavio Cobolli, la tenacia di Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori pronti a entrare ma sempre disinnescati dai fedelissimi in maglia azzurra. L’oro d’Italia, l’era dell’Italia.

M di Massa Lombarda e Verona

M di Massa Lombarda e Verona compiono un capolavoro e si aggiudicano il tricolore nel campionato di A1 maschile e femminile. Un campionato avvincente, con risultati in bilico fino all’ultima giornata di stagione regolare. Il CTD Massa Lombarda batte 4-1 il Match Ball Firenze, Verona vince 3-0 contro il CT Palermo in campo femminile. Campioni e campionesse d’Italia!

N di Nicola Pietrangeli

La “N” è assai triste. Il 2025 ha salutato Nicola Pietrangeli, scomparso all’età di 92 anni. Nicola Pietrangeli è stato senza dubbio uno dei più grandi interpreti della storia del tennis italiano. Vincitore in singolare di due edizioni del Roland Garros (1959 e 1960), Pietrangeli ha lasciato un segno indelebile sui campi di tutto il mondo, imponendosi come simbolo del tennis tricolore. Nel corso della sua carriera ha conquistato un totale di 67 titoli, suddivisi in 44 in singolare, 11 in doppio e 12 in doppio misto. Pietrangeli non è stato solo un grande campione, ma anche un ambasciatore del tennis, contribuendo alla crescita della disciplina in Italia e all’affermazione del nostro Paese sulla scena internazionale.

Leggi le altre lettere a pagina 2