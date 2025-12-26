Personaggi

Racchette famose: Nadal, l’imperatore del “rosso”

Rafael Nadal, il più grande "terraiolo" che il tennis abbia mai visto. I suoi insuperabili 14 Roland Garros e le sue rivalità con Federer e Djokovic

Di Redazione
4 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Rafael Nadal - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi.

Il palmares di Rafael NadalDa leggereMini biografia statisticaSingoloDoppio

“Non bisogna cercare scuse tipo le palle, l’arbitro, la pioggia. Colpe e meriti sono del ragazzo. Se non si è forti mentalmente, nel tennis non si va da nessuna parte.”Toni NADAL

Il palmares di Rafael Nadal

“RAFA NADAL” è l’Asteroide n° 126.036, intitolato a suo nome nel 2008 dall’Osservatorio Astronomico di Manacor, perché l’arrivo di Nadal nel tennis è stato pari all’impatto che ha causato l’estinzione dei dinosauri sul nostro pianeta.

14 Roland Garros farebbe venire la pelle d’oca a chiunque, come capitato agli spettatori che hanno assistito al suo tributo sul Philippe Chatrier a Parigi, con tanto di impronta della sua mano e della sua scarpa, oltre alla statua all’ingresso, già realizzata anni prima.

In carriera ha più titoli vinti sulla terra battuta – pari a 63 tornei – che sconfitte, 49 totali. Rileggete bene: non vittorie, TITOLI!

Scrive con la mano destra e gioca con la sinistra, al contrario del suo ultimo coach Carlos Moya, di Palma di Maiorca come lui, che scrive con la sinistra e gioca con la destra. Strani questi maiorchini!

Canotta e pinocchietti: provate a trovare uno stilista, nel più classico degli sport, che non lo chiuderebbe negli spogliatoi. E invece Rafa si è inventato uno stile tutto nuovo, tale da coinvolgere migliaia di fans ovunque.

La sua canotta è stata progettata da Nike e utilizzata a inizio carriera, in particolare per il finale del suo dritto, definito “Lazo”. Nadal adottava la canotta per comodità e per non rimanere incastrato nell’indumento. Dopodiché Nike gli disegnò delle maniche o indumenti particolari per ovviare al problema della rotazione impressa alla palla, pari al doppio rispetto al miglior “arrotino”.

Ha la striscia positiva più lunga sulla terra battuta, pari a 81 incontri ed è la maggiore serie di vittorie sulla stessa superficie dell’Era Open, con una durata di 767 giorni dal 12.04.2005 – 1° Turno ATP Montecarlo 2005 contro G. Monfils al 19.05.2007 – finale ATP Amburgo 2007 persa da R. Federer.

Con 22 titoli ha vinto tutti gli Slam, almeno due volte, oltre ai 14 Roland Garros: il record sportivo più ineguagliabile e insuperabile di sempre!

Nel Tennis esistono tre tipologie di superfici: Veloce, Erba e …. Rafael Nadal!

Da leggere

Identikit statistici: Rafael Nadal

Rafael Nadal: “Un uomo è fatto dei propri obiettivi”

Rafa Nadal è il re dei punti importanti

Analisi statistica della finale dell’Australian Open e i numeri di Rafael Nadal

L’addio triste di Rafa Nadal, una leggenda che non muore, anche se la Spagna perde dall’Olanda

Mini biografia statistica

Singolo

  • 22 titoli dello Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Australian Open)​
  • 30 finali Slam giocate in singolare (22 vinte, 8 perse)​
  • 92 titoli ATP in singolare complessivi​
  • 36 titoli ATP Masters 1000 in singolare​
  • 1 oro olimpico in singolare (Pechino 2008)​
  • Bilancio ATP in singolare: 1080 vittorie e 228 sconfitte
  • 209 settimane complessive da n. 1 del mondo nel ranking ATP

Doppio

  • 11 titoli ATP in doppio​
  • 1 oro olimpico in doppio (Rio 2016, con Marc López)​
  • Più volte decisivo in doppio nelle campagne vittoriose di Coppa Davis con la Spagna (5 titoli: 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)
