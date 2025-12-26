Racchette famose: Nadal, l’imperatore del “rosso”

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi.
“Non bisogna cercare scuse tipo le palle, l’arbitro, la pioggia. Colpe e meriti sono del ragazzo. Se non si è forti mentalmente, nel tennis non si va da nessuna parte.” – Toni NADAL
Il palmares di Rafael Nadal
“RAFA NADAL” è l’Asteroide n° 126.036, intitolato a suo nome nel 2008 dall’Osservatorio Astronomico di Manacor, perché l’arrivo di Nadal nel tennis è stato pari all’impatto che ha causato l’estinzione dei dinosauri sul nostro pianeta.
14 Roland Garros farebbe venire la pelle d’oca a chiunque, come capitato agli spettatori che hanno assistito al suo tributo sul Philippe Chatrier a Parigi, con tanto di impronta della sua mano e della sua scarpa, oltre alla statua all’ingresso, già realizzata anni prima.
In carriera ha più titoli vinti sulla terra battuta – pari a 63 tornei – che sconfitte, 49 totali. Rileggete bene: non vittorie, TITOLI!
Scrive con la mano destra e gioca con la sinistra, al contrario del suo ultimo coach Carlos Moya, di Palma di Maiorca come lui, che scrive con la sinistra e gioca con la destra. Strani questi maiorchini!
Canotta e pinocchietti: provate a trovare uno stilista, nel più classico degli sport, che non lo chiuderebbe negli spogliatoi. E invece Rafa si è inventato uno stile tutto nuovo, tale da coinvolgere migliaia di fans ovunque.
La sua canotta è stata progettata da Nike e utilizzata a inizio carriera, in particolare per il finale del suo dritto, definito “Lazo”. Nadal adottava la canotta per comodità e per non rimanere incastrato nell’indumento. Dopodiché Nike gli disegnò delle maniche o indumenti particolari per ovviare al problema della rotazione impressa alla palla, pari al doppio rispetto al miglior “arrotino”.
Ha la striscia positiva più lunga sulla terra battuta, pari a 81 incontri ed è la maggiore serie di vittorie sulla stessa superficie dell’Era Open, con una durata di 767 giorni dal 12.04.2005 – 1° Turno ATP Montecarlo 2005 contro G. Monfils al 19.05.2007 – finale ATP Amburgo 2007 persa da R. Federer.
Con 22 titoli ha vinto tutti gli Slam, almeno due volte, oltre ai 14 Roland Garros: il record sportivo più ineguagliabile e insuperabile di sempre!
Nel Tennis esistono tre tipologie di superfici: Veloce, Erba e …. Rafael Nadal!
Mini biografia statistica
Singolo
- 22 titoli dello Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Australian Open)
- 30 finali Slam giocate in singolare (22 vinte, 8 perse)
- 92 titoli ATP in singolare complessivi
- 36 titoli ATP Masters 1000 in singolare
- 1 oro olimpico in singolare (Pechino 2008)
- Bilancio ATP in singolare: 1080 vittorie e 228 sconfitte
- 209 settimane complessive da n. 1 del mondo nel ranking ATP
Doppio
- 11 titoli ATP in doppio
- 1 oro olimpico in doppio (Rio 2016, con Marc López)
- Più volte decisivo in doppio nelle campagne vittoriose di Coppa Davis con la Spagna (5 titoli: 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)