Australian Open: Jovic vince e raggiunge Paolini. Bene Gauff e Andreeva, Muchova si salva

Giornata piuttosto tranquilla la prima dedicata ai secondi turni dell’Australian Open 2026. Mercoledì, a Melbourne Park, si sono registrate le vittorie di Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Clara Tauson e Victoria Mboko. Oltre a queste tenniste, nella seconda parte di giornata sono scese in campo anche Coco Gauff, Mirra Andreeva, Karolina Muchova e molte altre giocatrici. Di seguito, riportiamo quanto accaduto nei loro match.

[3] C. Gauff b. O. Danilovic 6-2 6-2

Pochi problemi per Coco Gauff contro Olga Danilovic. La semifinalista del 2024 ha regolato la serba con un doppio 6-2 dopo circa un’ora e un quarto di partita. Troppo fallosa la giustiziera di Venus Williams in questo match. Per lei 34 errori (la statunitense 16) e più punti persi in battuta rispetto a quelli vinti. Al contrario, la numero 3 in classifica ha chiuso con l’84% di conversione con la prima e ha quindi strappato la 19esima vittoria nelle ultime 20 sfide contro tenniste fuori dalla top 50. Inoltre, il suo bilancio contro le giocatrici mancine dal 2022 a oggi continua a migliorare (15-1) e le permette così di qualificarsi al terzo turno, dove sfiderà la connazionale Hailey Baptiste.

[8] M. Andreeva b. M. Sakkari 6-0 6-4

Ha rischiato meno del previsto Mirra Andreeva nel match contro Maria Sakkari, ex numero 3 del mondo. La tennista russa ha intascato il successo per 6-0 6-4 in circa un’ora di gioco. La recente campionessa del WTA 500 di Adelaide ha dovuto lottare solamente nel secondo set; sul 4-4, però, il break decisivo l’ha spedita pochi minuti dopo alla vittoria, maturata con il 59% di punti vinti quando l’avversaria ha servito la prima. Investita dagli anticipi della settima tennista in classifica, la giocatrice greca ha finito per commettere 11 errori più della sua rivale, che mantiene così la sua imbattibilità in stagione contro le tenniste fuori dalla top 30. Ora Andreeva, per un posto agli ottavi, se la vedrà con Elena Gabriela Ruse.

[19] K. Muchova b. A. Parks 4-6 6-4 6-4

Karolina Muchova è stata costretta agli straordinari nel suo match di secondo turno. La semifinalista dell’edizione 2021 ha rimontato Alycia Parks con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e trequarti di partita. Il break decisivo nel terzo set, in favore della ceca, è arrivato in apertura di parziale. Mancate altre nove palle break (di cui tre match point) per raddoppiare il bottino, la numero 19 del mondo ha dovuto fronteggiare una palla per il 5-5 quando ha servito per chiudere il match. Ai vantaggi, però, è riuscita a spuntarla in una sfida in cui la sua avversaria ha commesso più del doppio dei suoi vincenti (39 a 16), ma anche dei suoi errori (58 a 26). Adesso il suo prossimo impegno, al terzo turno, sarà Magda Linette.

Gli altri risultati

Sarà Iva Jovic l’avversaria di Jasmine Paolini al terzo turno. La numero 27 del mondo (24 virtuale) sta riuscendo a trovare un’ottima continuità dopo la semifinale raggiunta a Auckland e l’ultimo atto giocato a Hobart. Con un agile 6-1 6-2 la 18enne statunitense ha regolato la wild card di casa Priscilla Hon, conquistando così per la prima volta un posto al terzo turno di uno Slam.

Non è riuscita a fare altrettanto Emma Raducanu, che si è arresa per 7-6(3) 6-2 ad Anastasia Potapova, non riuscendo mai a incidere in battuta. La neo-tennista austriaca – che pare non essersi pentita di aver copiato spudoratamente il messaggio di Daria Kasatkina del cambio nazionalità – ora incrocerà la racchetta con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Infine, hanno strappato un successo anche Magda Linette, vittoriosa con un doppio 6-3 sull’americana Ann Li, e la rumena Elena Gabriela Ruse, che con un duplice 6-4 ha estromesso la tennista di casa Ajla Tomljanovic.