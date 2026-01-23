Australian Open, Khachanov: “Darderi? Qualsiasi top 25 è un avversario serio. Sarà dura” 

Luciano Darderi è un uomo in missione all’Australian Open 2026. Dopo aver superato Cristian Garin – e i problemi di stomaco – e Sebastian Baez, in due match che hanno il sapore di derby sudamericani, il nativo di Villa Gesell ha infatti la grande occasione di staccare per la prima volta il pass per gli ottavi di finale di uno Slam, sulla superficie che meno si addice alle sue caratteristiche. E pensare che molti coltivavano dubbi sulle possibilità di ‘Luli’ di fare strada nel circuito ATP, pensando che quella che lo aveva portato al titolo a Cordoba nel febbraio 2024 fosse una ‘one-season wonder’.

E invece Luciano Darderi ha risposto con il duro lavoro e, soprattutto, con i risultati. Ad aprile del 2025 ha vinto il titolo a Marrakech, cui ha fatto seguito il back-to-back in una settimana tra Bastad e Umago. Si aggiungano i terzi turni a Wimbledon e US Open nella passata stagione, insieme al best ranking al n. 24, per dare la sensazione della crescita esponenziale – e forse ancora in corso – del 23enne azzurro. Il prossimo ostacolo è Karen Khachanov, indubbiamente ai nastri di partenza con i favori del pronostico, che ha rilasciato alcune dichiarazioni su ‘Luli’ nel corso del programma russo ‘Hardcourt’.

Australian Open, Khachanov: “Darderi sta migliorando”

“Non ho mai giocato contro di lui. Si potrebbe dire che è uno di quei giocatori della nuova generazione. Ci siamo allenati sulla terra battuta, credo, una volta a Madrid. Anche lui sta migliorando. Penso che sia più un giocatore da terra battuta, ma ha comunque risultati sul cemento. Qualsiasi avversario tra i primi 25 è serio, quindi devo essere preparato. Sarà una partita dura, quindi mi sto preparando. La cosa principale è rimanere mentalmente in gioco e giocare al livello che posso”.