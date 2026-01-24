Australian Open, Spizzirri: “Ho sorriso un po’ quando hanno applicato la heat policy, era un momento curioso”

Jannik Sinner se l’è vista brutta. Nel match di terzo turno all’Australian Open il 24enne azzurro si è trovato a gestire i crampi e un avversario che stava per prendere il sopravvento. Eliot Spizzirri, suo coetaneo, sembrava non soffrire il caldo come lui. E l’ha confermato durante la conferenza stampa post-partita. Dopo una pausa per l’eccessivo caldo e la conseguente chiusura del tetto, però, il bicampione in carica (2024 e 2025) è tornato a dettare legge sulla Rod Laver Arena e l’ha spuntata in quattro set a seguito di circa tre ore e trequarti di gioco. Rimane comunque una gran prestazione per Spizzirri, che mai si era spinto così avanti in uno Slam e che si trovava a misurarsi per la prima volta contro un top 10. Di seguito, proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni ai giornalisti dopo la sconfitta.

D: Ovviamente non è il risultato che speravi, ma hai giocato tre turni incredibili. Secondo te com’è andata la partita con Sinner?

Eliot Spizzirri: “È stato un buon torneo per me. Era la prima volta che entravo direttamente in un tabellone dello Slam. Ho avuto settimane per prepararmi al format tre set su cinque, penso che la cosa che mi renda più felice sia il fatto che il mio corpo ha resistito a due partite estenuanti e poi anche a questa, quindi a tre in totale. Con Jannik è stata dura, c’era sicuramente un po’ di nervosismo in più su un campo come quello ed era la prima volta per me su uno dei palcoscenici più importanti di questo sport. Penso di averlo gestito bene. Sono abbastanza soddisfatto di come ho eseguito il piano di gioco e di come mi sono impegnato a fare quello che volevo, ma allo stesso tempo sapevo che lui avrebbe cambiato strategia. Ci sono stati alcuni momenti della partita in cui penso che avrei potuto gestire meglio la situazione. Ma sì, si impara da queste esperienze. Col tempo spero di migliorare in questo e di avere un’altra possibilità”.

D: Da fuori sembrava che lo avessi messo al tappeto. Poi è scattata la heat policy. Cosa ti è passato per la testa? Hai pensato che gli fosse andata bene? È stato difficile riprenderti e rimanere concentrato sull’incontro sapendo che aveva avuto questa possibilità in più?

Eliot Spizzirri: “Non so se questo lo abbia salvato. Ho sorriso un po’ quando hanno applicato la heat policy, solo perché era un momento piuttosto curioso dato che ero in vantaggio 3-1. Allo stesso tempo, la partita era sul 2-1 nel terzo set quando il calore ha raggiunto la soglia. Quindi, una volta terminato quel game, sia che avessi strappato il servizio o che lui lo avesse tenuto, si sarebbe chiuso il tetto. Queste sono le regole e bisogna accettarle. Se avessi vinto il terzo set avremmo comunque fatto una pausa di dieci minuti a causa del caldo, anche se il tetto non si fosse chiuso. Quindi chi lo sa come sarebbe andata… L’abbiamo già visto in passato: quando c’è una pausa prolungata si ricompone, torna in campo e risolve la situazione. Credo che lo abbia fatto una volta contro Holger Rune in questo torneo (agli ottavi nel 2025, ndr). Non direi che è stato salvato da questo. È un giocatore troppo bravo per poterlo dire”.

D: Stavi davvero bene come sembrava quando hanno chiuso il tetto? Sembravi pronto a continuare per altre tre ore se necessario. Stavi bluffando o stavi davvero bene fisicamente?

Eliot Spizzirri: “Mi sentivo bene. Stavo parlando con un paio di persone nello spogliatoio con cui ho fatto la preparazione nella preseason; questo caldo non è niente in confronto a quello che affrontiamo in Florida e a quello che ho vissuto allenandomi ad Austin, e persino a New York d’estate con l’umidità. Qui il caldo è piuttosto secco. L’anno scorso ho giocato una partita in Cina e credo che la temperatura sul campo fosse di 50 °C. Oggi ci siamo avvicinati nemmeno lontanamente a quella temperatura. Quindi, mi sentivo piuttosto fresco a essere sincero. Sentivo che avrei potuto giocare ancora a lungo”.

D: È già capitato che Sinner in un paio di partite nell’ultimo anno faticasse un po’ fisicamente sul punteggio di un set pari, ma poi riusciva sempre a trovare un modo per vincere. Dal tuo punto di vista, c’è qualcosa di psicologicamente impegnativo nell’essere dall’altra parte che è difficile da apprezzare a meno che non si sia effettivamente in campo?

Eliot Spizzirri: “È difficile quando vedi che qualcuno ha i crampi o sembra addirittura leggermente infortunato. In genere la velocità della palla diminuisce leggermente, anche la sua, e questo ha quasi compromesso il ritmo partita. Ha iniziato a impiegare più tempo, come è ovvio che fosse. Per me è stato piuttosto difficile rimanere aggressivo, perché prima pensavo di star sfruttando bene il suo ritmo. Quando ha ridotto la velocità della palla è stato complicato per me rimanere aggressivo e continuare a muovermi come volevo”.

“D’altra parte, lui ha ovviamente esperienza in questi momenti di crampi. Non so al 100% se fossero crampi, ma penso che probabilmente lo siano stati. Ha servito molto bene per rimanere in gioco nel terzo set, credo che avrei dovuto concentrarmi di più e mantenere alta la mia energia, magari incitandomi di più e giocando in modo un po’ più fisico, perché lui non riusciva a farlo in quel momento. È davvero difficile riuscire a concentrarsi solo sulla propria parte del campo e continuare a giocare allo stesso modo. È un episodio dal quale imparerò. Spero di fare meglio la prossima volta”.