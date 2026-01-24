Australian Open: Swiatek vince ma non convince, Rybakina agli ottavi senza perdere set

La seconda giornata dedicata ai terzi turni dell’Australian Open si è conclusa senza colpi di scena. Dopo le vittorie delle americane Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys, e il forfait di Naomi Osaka ancor prima di mettere piede in campo, anche Iga Swiatek ed Elena Rybakina hanno staccato il pass per la seconda settimana del torneo. Vediamo come sono andate le loro partite.

[2] I. Swiatek b. [31] A. Kalinskaya 6-1 1-6 6-1

Iga Swiatek ha vinto, ma con un punteggio piuttosto anomalo per una come lei. La semifinalista delle edizioni 2022 e 2025 ha avuto la meglio su Anna Kalinskaya, dopo circa un centinaio di minuti di partita, con il punteggio di 6-1 1-6 6-1. Si tratta della terza affermazione da parte della 24enne polacca sulla 27enne russa su quattro scontri diretti complessivi. Se nel primo e nel terzo parziale la numero 2 del seeding ha dominato, nella frazione di mezzo la battuta l’ha completamente abbandonata. Solamente 5 punti vinti su 18 in battuta per lei, che nel secondo set ha messo in campo un misero 44% di prime.

Riassestatasi, nel parziale conclusivo Swiatek è tornata a giocare un ottimo tennis contro una giocatrice che in passato era stata capace di mettere più volte in difficoltà delle tenniste top 5 (5-7 il suo bilancio prima di questa sfida). Swiatek è così riuscita a portare a casa la 18esima affermazione consecutiva negli Slam contro tenniste fuori dalle prime 30 – l’ultima sconfitta risale a Wimbledon 2024 contro Yulia Puntintseva – e mantiene vivo il sogno Career Grand Slam. Anche se, parole sue, “non è l’obiettivo principale”. La polacca si è quindi qualificata per il suo 21esimo ottavo di finale in uno Slam, il sesto all’Australian Open. Qui sfiderà la beniamina del pubblico Madison Inglis, che ha sfruttato il ritiro di Osaka per approdare al turno delle migliori sedici nello Slam oceanico.

[5] E. Rybakina b. T. Valentova 6-2 6-3

Molto più lineare invece la prova di Elena Rybakina, finalista a Melbourne nel 2023. La numero 5 del mondo ha liquidato la 18enne ceca Tereza Valentova, per la seconda volta su altrettanti scontri diretti, con il punteggio di 6-2 6-3 in circa un’ora e venti minuti di gioco. Fatta eccezione l’avvio di entrambi i parziali, dove è stata la 26enne kazaka la prima a cedere la battuta, il match si è risolto in maniera piuttosto tranquilla per Rybakina, che sulla seconda dell’avversaria è sempre stata molto aggressiva nel corso della sfida. Lo testimoniamo i 20 punti vinti sui 29 giocati in risposta sulla seconda di Valentova. A un certo punto la teenager ceca ha capito questa dinamica e ha cominciato a forzare la seconda, finendo però per incappare in 8 doppi falli.

La numero 54 in classifica manca quindi ancora l’appuntamento con il primo successo contro una top 10 (0-4 il suo record). Ma può ritenersi più che soddisfatta per questo torneo, che l’ha vista raggiungere per la prima volta il terzo turno in uno Slam e che la vedrà entrare in top 50 dal prossimo aggiornamento delle classifiche. Rybakina, invece, conferma l’ottimo periodo di forma che la vede vittoriosa in 16 delle ultime 17 partite disputate (unica sconfitta contro Karolina Muchova a Brisbane). La kazaka ha quindi conquistato il biglietto per gli ottavi di finale di un Major per l’11esima volta in carriera, la terza a Melbourne. Per di più senza perdere set. Adesso se la vedrà con Elise Mertens per un posto ai quarti.