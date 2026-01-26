Australian Open

Australian Open, Kyrgios fuori anche in doppio misto: poche ore prima pizzicato in discoteca

Termina in tutti i tabelloni l'avventura di Nick Kyrgios all'Australian Open 2026. Che abbia influito la sua presenza in discoteca a poche ore dal misto con Leylah Fernandez?

Di Fabio Barera
Nick Kyrgios - Brisbane 2026 (foto X @BrisbaneTennis)

Che a Nick Kyrgios, giunti a questo punto della carriera, importi solo dei soldi, lo ha ammesso lui stesso qualche giorno fa in un’intervista a ‘Code Sports’. D’altronde la sua stagione, seppure sia cominciata da poco meno di un mese, ha già preso una piega tutt’altro che confortante. Dopo la ‘Battaglia dei Sessi’ (inserita tra le dovute virgolette), ha preso parte al Brisbane International 2026, dove è uscito all’esordio contro Aleksandar Kovacevic. Ha quindi rinunciato al singolare all’Australian Open 2026 per dedicarsi al doppio maschile con Thanasi Kokkinakis e al misto con Leylah Fernandez. Da una parte si è fermato al debutto contro Marc Polmans e Jason Kubler. Dall’altra si è visto sbarrare la strada nel secondo turno contro Jason Tracy ed Anna Danilina in 6-3 6-1.

Australian Open, Kyrgios continua a far parlare di sé

Detto che Nick Kyrgios possa aver preso sottogamba l’impegno in doppio misto per tutte le ragioni del mondo, fa riflettere quanto emerso nelle ultime ore direttamente dall’Australia. Dove tra l’altro il nativo di Canberra dovrebbe essere più apprezzato che alle nostre latitudini. Ebbene, secondo quanto rivelato da ‘Code Sports’ – sì, proprio la testata che lo aveva intervistato qualche giorno fa – il classe 1995 sarebbe stato pizzicato in un noto locale di Melbourne, il Bar Bambi, a poche ore dal suo match di doppio misto con Leylah Fernandez. E sarebbe stato anche l’ultimo a lasciare la struttura nelle prime ore della mattina di lunedì 26 gennaio.

Non solo, perché emergono altri dettagli. Lo stesso Nick Kyrgios sarebbe stato avvistato in un altro locale, l’Electric Bar, insieme al compagno di doppio Thanasi Kokkinakis, a poche ore dal loro debutto. Se è vero che il 30enne australiano ha sempre avuto determinati comportamenti, è quantomeno discutibile la sua scelta di fregarsene totalmente dell’impegno che avrebbe avuto in campo, poche ore più tardi, con un’altra tennista. E, infatti, il risultato dell’incontro lo ha dimostrato. Che possa aver influito la sua libera uscita notturna? A pensare male si fa peccato ma …

