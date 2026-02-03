Alcaraz ma non solo: chi sono i nove tennisti ad aver completato il Career Grand Slam

Carlos Alcaraz ha da poco riscritto un record importante nella storia del tennis. Vincendo l’Australian Open 2026 l’attuale numero 1 del mondo è diventato il tennista più giovane ad aver completato il Career Grand Slam. Un primato che gli permette di entrare nella cerchia ristretta delle leggende capaci di strappare almeno un titolo in singolare in tutti i tornei Major: l’Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e lo US Open. Nonostante si sia trovato a tre punti dalla sconfitta nella semifinale contro Alexander Zverev, Carlitos ha dimostrato ancora una volta la stoffa del campione riuscendo a ribaltare l’esito della partita. L’apoteosi è stata poi raggiunta con quel dritto sbagliato in lunghezza da Novak Djokovic, suo avversario in finale.

Una gioia che invece deve ancora assaporare Jannik Sinner, a cui manca solamente il titolo al Roland Garros per chiudere il cerchio. Nel 2025 l’azzurro si procurò tre championship point consecutivi in finale contro Alcaraz, ma non riuscì a concretizzarli. Nell’attesa di scoprire se tra qualche mese, trionfando sul Philippe Chatrier, anche Sinner si unirà a questa élite di giocatori, andiamo a vedere chi sono i nove tennisti che nella storia di questo sport sono riusciti a strappare il tanto agognato Career Grand Slam.

1) Fred Perry

Il primo giocatore capace di vincere tutte quattro le prove dello Slam fu Fred Perry, icona del secolo scorso dentro e fuori dal campo. L’ex tennista inglese nel 1929 divenne prima campione del mondo di ping-pong, quando era ancora un teenager, e pochi anni dopo iniziò a collezionare titoli Slam nell’universo tennistico. Il primo lo vinse negli Stati Uniti nel 1933 e completò il Career Grand Slam nel 1935 alzando al cielo il suo unico trofeo del Roland Garros a 26 anni e 15 giorni. Chiuse poi la carriera con otto titoli Major all’attivo.

2) Don Budge

Concluso il dominio di Perry, fu Don Budge a prendere il testimone. Il tennista californiano riuscì per qualche stagione a fare piazza pulita della concorrenza. Intascò il primo sigillo in un Major a Wimbledon nel 1937 e nel 1938 strappò il Career Grand Slam, agguantando il suo unico titolo al Roland Garros, a 22 anni e 363 giorni. Quella fu anche la stagione che lo vide mettere la firma su ciascuna delle quattro prove dello Slam. Poco dopo finì la sua carriera tra i dilettanti avendo conquistato complessivamente sei tornei Major. Tutt’ora è il tennista con il lasso temporale più ristretto tra la vittoria del primo Slam e la conquista dell’ultimo mancante per il Career Grand Slam.

3) Rod Laver

Rod Laver è una delle leggende più conosciute nella storia del tennis. Il primo Slam vinto dal mancino australiano fu quello di casa nel 1960. Nel 1962, sollevando la coppa nel Major statunitense, completò il Career Grand Slam a 24 anni e 32 giorni. Quell’affermazione fu anche la quarta in altrettanti Major in quella stagione; un’impresa che Laver riuscì poi a replicare anche nel 1969, all’inizio dell’Era Open. The Rocket chiuse la carriera con undici Slam messi in bacheca.

4) Roy Emerson

Rimanendo nella terra dei canguri, in quel periodo anche Roy Emerson fu in grado di accumulare titoli prestigiosi uno dietro l’altro. L’australiano, come il connazionale Laver, vinse il primo Slam nella sua terra di nascita nel 1961. Dopo qualche tentativo, riuscì a laurearsi campione a Wimbledon, nel 1964, a 27 anni e 244 giorni e chiuse così il cerchio del Career Grand Slam. Emerson terminò la sua carriera avendo vinto in totale dodici tornei Major.

5) Andre Agassi

Facendo un balzo temporale di una trentina d’anni, Andre Agassi fu il quinto tennista capace di vincere tutte le prove dello Slam e il primo a riuscirci su tre superfici differenti (cemento, erba e terra rossa). Lo statunitense conquistò il primo alloro a Wimbledon nel 1992 e dovette aspettare qualche stagione per concludere il poker dei Major. Ci riuscì nel 1999 diventando campione per la prima e ultima volta al Roland Garros a 29 anni e 68 giorni; con quest’età è tutt’ora il tennista più anziano ad aver completato il Career Grand Slam. Il Kid di Las Vegas vanta un totale di otto titoli Major nel suo palmares.

6) Roger Federer

Il primo grande nome a rompere gli equilibri nel nuovo millennio fu senz’altro Roger Federer, uno dei tennisti (se non il tennista) più apprezzati nella storia di questo sport. Il giocatore svizzero vinse il primo dei suoi otto Wimbledon (record) nel 2003. Dal 2005 Rafael Nadal iniziò a dominare i tornei sul mattone tritato e nelle finali del Roland Garros, dal 2006 al 2008, il maiorchino non diene scampo a Federer. Fino a che, nel 2009, The Swiss Maestro sfruttò l’uscita di scena dello spagnolo dal torneo parigino per coronare il sogno del Career Grand Slam a 27 anni e 303 giorni. La carriera dell’elvetico si è poi conclusa con un totale di venti Major messi in bacheca.

7) Rafael Nadal

Fino a pochi giorni fa era Rafael Nadal il tennista più giovane ad aver completato il Career Grand Slam, nell’Era Open, a 24 anni e 102 giorni. Ora non più…ma ci arriveremo. Il mancino di Manacor ha fatto suo il primo dei ventidue sigilli Major al Roland Garros 2005. Se sul Philippe Chatrier riuscì a confermarsi nel corso degli anni, vincendo ben quattordici titoli (record), Rafa a inizio della carriera fece più fatica ad affermarsi negli altri grandi palcoscenici. Infatti, chiuse il cerchio dei successi nei Major solamente allo US Open 2010, quando sull’Arthur Ashe Stadium alzò al cielo la coppa dello Slam americano.

8) Novak Djokovic

Nel 2008 un giovane ragazzo serbo vinse l’Australian Open. Si chiamava Novak Djokovic e non poteva immaginare che quella sarebbe stata la prima delle sue dieci affermazioni in finale sulla Rod Laver Arena (record) e la vittoria d’apertura di una carriera con ventiquattro titoli Slam (altro primato). Nonostante il tennista serbo sia il più vincente nella storia di questo sport, avendo messo il suo nome sulla maggior parte dei record esistenti, è però il giocatore che ha dovuto sudarsi per più tempo il Career Grand Slam. Dopo aver perso tre finali (2012, 2014 e 2015), Nole vinse Il Roland Garros, l’ultimo Major che gli mancava all’appello, nel 2016 a 29 anni e 15 giorni.

9) Carlos Alcaraz

Ed eccoci giunti a Carlos Alcaraz, l’ultimo della lista. Il percorso del tennista murciano iniziò allo US Open 2022. Vincendo il suo primo titolo Major Carlitos divenne il più giovane numero 1 del mondo da quando esiste la classifica. Tre stagioni e una manciata di mesi dopo è riuscito a infrangere un altro record di precocità: strappando dalle mani di Djokovic il titolo all’Australian Open 2026 è diventato il tennista più giovane nella storia di questo sport, a 22 anni e 272 giorni, a completare il Career Grand Slam. Al momento lo spagnolo vanta sette vittorie nei Major, ma come ha detto nell’ultima conferenza stampa non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.