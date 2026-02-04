ATP Rotterdam, forfait di Zverev: “Problema alla caviglia, devo dare priorità al recupero”

Arriva una nuova defezione per l’ATP 500 di Rotterdam.

Dopo il forfait annunciato dal campione uscente Carlos Alcaraz, anche Alexander Zverev si chiama fuori dall’ABN AMRO Open, in programma dal 9 al 15 febbraio.

Il numero 4 del mondo ha spiegato che, per il persistere di un problema alla caviglia, il fisioterapista gli ha consigliato di recuperare al meglio prima di tornare a competere.

“Trovo incredibilmente sfortunato dover prendere questa decisione. All’ABN AMRO Open mi è stata data un’opportunità quando ero un emergente ed è per questo che mi fa sempre piacere tornare” ha comunicato Zverev. “Tuttavia, visti i miei precedenti con la caviglia, devo dare priorità al mio recupero e non posso correre rischi. Auguro a tutti a Rotterdam una settimana meravigliosa”.

Alle parole di Sascha hanno fatto eco quelle del direttore del torneo Richard Krajicek: “Naturalmente ci sarebbe piaciuto vedere Alexander di nuovo in campo, ma, data la sua storia, comprendiamo anche la sua decisione. Tutti ricordano ancora le immagini e l’impatto del suo precedente infortunio alla caviglia“.

ATP Rotterdam: come cambia la griglia di partenza

Con la rinuncia di Alcaraz e Zverev, rispettivamente teste di serie numero 1 e 2 virtuali, a guidare il seeding sarà Alex de Minaur, già finalista nel 2025 e nel 2024. Seguono Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik.

Dopo essersi collaudato durante il primo turno di qualificazioni di Coppa Davis, si rivedrà in campo per una competizione individuale Jack Draper, che nei prossimi mesi avrà un grande bottino di punti da difendere. Proveranno a riscattarsi anche Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Per quanto riguarda l’Italia, gli azzurri hanno fatto altre scelte. Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini ripartiranno dalla terra rossa di Buenos Aires – dove non ci sarà Lorenzo Musetti – mentre Flavio Cobolli, impegnato in questi giorni a Montpellier, è iscritto a Dallas. Ha optato per il cemento texano anche Mattia Bellucci. La sua è una scelta curiosa, visto che a Rotterdam lega la sue memorie più belle sul circuito ATP, con la semifinale della scorsa stagione. Dallas rientra comunque nella categoria dei tornei ATP 500, quindi il tennista lombardo cercherà di riscattare la cambiale di peso Oltreoceano. Jannik Sinner tornerà, invece, a Doha, a partire dal prossimo 16 febbraio.