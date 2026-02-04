WTA Abu Dhabi, Bencic: “Non importa se sei madre, moglie o figlia. Obiettivo? Top 10 stabile e …”

Belinda Bencic è stata una delle protagoniste di questo avvio di stagione. Non solo per l’inizio anno folgorante, quando è rimasta imbattuta in singolare alla United Cup, con cinque vittorie che includevano successi contro Iga Swiatek e Jasmine Paolini. Ma soprattutto perché è fresca di ritorno in top 10 WTA, appena tre settimane fa, 14 mesi dopo il rientro dalla pausa maternità.

Assieme a Elena Svitolina, la tennista svizzera è diventata la prima giocatrice nella storia della WTA a entrare nella Top 10 dopo essere diventata madre, segnando un traguardo storico per lo sport femminile. Il ritorno di Belinda Bencic ai vertici del tennis femminile è stato straordinario: sprofondata fino alla posizione numero 421 del ranking mondiale all’inizio del 2025, dopo il rientro dalla maternità, ha completato una clamorosa risalita nel giro di un anno.

Bencic: “Top 10? Non ho fatto grandi festeggiamenti”

“Direi una piccola celebrazione interiore”, ha raccontato la 28enne a The National, alla vigilia del debutto di mercoledì ad Abu Dhabi. “Non abbiamo fatto grandi festeggiamenti. Anche se è solo un numero, è qualcosa che sogni. E credo sia la terza volta che rientro nella Top 10. L’ho già fatto un paio di volte, ma ogni volta è una sensazione bellissima“.

Dato l’ottimo avvio di stagione si pensava che Bencic potesse fare strada anche all’Australian Open, ma il suo cammino è stato interrotto al secondo turno da una delle sorprese del torneo, la giovane qualificata ceca Nikola Bartunkova. “È stata davvero una sconfitta amara. Mi sentivo molto bene dopo la United Cup e anche all’inizio degli Australian Open. Ma la mia avversaria ha giocato in modo incredibile e meritava pienamente la vittoria”.

Il legame di Bencic con Abu Dhabi

Ma adesso è già tempo di voltare pagina, perché questa settimana la campionessa di Tokyo 2021 è impegnata nel Mubadala Abu Dhabi Open, dove ha già vissuto alcuni dei momenti più emozionanti della sua carriera, in particolare lo scorso anno quando ha sollevato il trofeo per la seconda volta e ha festeggiato in campo con la figlia Bella davanti a un pubblico gremito.

“L’Abu Dhabi Open è un torneo speciale per me — qui ho alcuni dei miei ricordi più belli”, ha dichiarato Bencic alla vigilia del match di ottavi di finale contro Sonay Kartal. “Sia dentro che fuori dal campo mi sento incredibilmente a mio agio. Le condizioni si adattano perfettamente al mio gioco”.

Nonostante i successi ad Abu Dhabi, Bencic tiene a sottolineare come nessuna vittoria sia arrivata facilmente: “I due titoli che ho vinto qui sono stati tutti frutto di match durissimi — vere battaglie al terzo set in cui dovevo restare concentrata al massimo. Devi essere pronta per ogni partita e il supporto del pubblico qui fa davvero la differenza”.

La maternità e i prossimi obiettivi

La maternità, ammette, potrebbe essere l’ingrediente segreto della sua nuova solidità mentale e continuità di rendimento. “Lo spero davvero”, ha affermato Bencic. “Abu Dhabi sembra sempre un punto di partenza per una buona stagione, ed è per questo che sono qui”.

Visti gli ottimi risultati del suo ritorno, è naturale che le aspettative siano aumentate rispetto allo scorso anno. “È naturale che le aspettative crescano. Ma è meglio lasciarsi trasportare e mantenere la stessa mentalità che ti ha portato fin qui. È su questo che sto lavorando”, ha spiegato.

Il ritorno delle madri nel tennis non è più un tabù, ma spesso commenti e copertura mediatica tendono a concentrarsi eccessivamente sul loro ruolo familiare piuttosto che sulle prestazioni in campo. Secondo Bencic serve più equilibrio nel raccontare storie come la sua: “Da un lato sì, va celebrato, perché sempre più donne stanno ottenendo risultati incredibili dopo aver partorito, ed è fantastico. Ma poi, quando entri in campo, senti che non importa se sei madre, moglie o figlia… puoi avere qualsiasi situazione privata, ma devi comunque rendere al massimo”.

Guardando al futuro, i suoi obiettivi sono chiari: “Mi sento molto positiva riguardo a questa stagione. Ho migliorato alcuni aspetti del mio gioco e il mio obiettivo principale è essere una Top 10 stabile — restare intorno alle prime otto e continuare a salire gradualmente”. Per Bencic, però, il successo non si misura più soltanto con i trofei. “È più importante sentire di giocare un buon tennis e lottare nei tornei“, ha riflettuto. “Non sto ancora pensando ai titoli — penso solo a continuare a crescere”.