Classifica WTA: Bencic ritorna in top 10, Paolini risale al n.7

La stagione 2026 si apre nel segno della continuità, confermando i rapporti di forza emersi lo scorso anno. Aryna Sabalenka conquista il WTA 500 Brisbane International, Iga Swiatek trionfa in United Cup: le due restano saldamente al comando del ranking mondiale, rispettivamente in prima e seconda posizione. Alle loro spalle, però, la top 10 è tutt’altro che immobile. Coco Gauff, seppur distate di quasi 2000 punti da Swiatek, guadagna un posto e torna al n.3 del mondo, posizione che aveva lasciato a inizio anno ad Amanda Anisimova, che oggi retrocede al n.4. Settimana complicata invece per Madison Keys, cui scadevano i punti della vittoria a Adelaide di un anno fa. L’americana si ferma ai quarti di finale a Brisbane e riesce solo parzialmente a limitare la perdita, lasciando due posizioni in classifica e scivolando al n.9 del ranking. Se non riuscirà a difendere i risultati ottenuti a inizio 2025, Keys rischia seriamente di uscire a breve dalla top 10. Tra poche settimane sarà infatti chiamata a confermare il titolo conquistato a Melbourne e i 2000 punti del trionfo di un anno fa rappresentano quasi la metà del bottino accumulato nelle ultime 52 settimane. La flessione di Keys consente a Jasmine Paolini e Mirra Andreeva di risalire di una posizione in classifica, attestandosi rispettivamente n.7 e n.8. Chiude la top 10 Belinda Bencic che, grazie alla finale raggiunta in United Cup, rientra tra le prime dieci del mondo, scalzando Ekaterina Alexandrova (-1, n.11).
Novità anche all’interno della top 20. Il terzo torneo disputato la scorsa settimana, il WTA 250 ASB Classic di Auckland, è stato vinto da Elina Svitolina. La tennista di Odessa recupera una posizione e sale al n.12 del ranking. Il ritorno in top 10 resta per il momento difficile, con un distacco di circa 700 punti da Bencic e 430 punti in scadenza agli Australian Open. Da segnalare, sempre in top 20, il nuovo best ranking di Victoria Mboko (+1, n.17) e il ritorno di Marta Kostyuk tra le prime venti. La finale di Brisbane, infatti, le fa guadagnare sei posti, posizionandola al n.20.
Alle spalle delle prime venti, tra i numerosi movimenti settimanali, spiccano i best ranking di due giovani promesse, Iva Jovic (+5, n.30) e Alexandra Eala (+4, n.49), entrambe semifinaliste ad Auckland. Balzo significativo anche per la finalista del torneo, Xinyu Wang, che guadagna 14 posizioni e sale al n.43. Appena fuori dalla top 50 torna a progredire Barbora Krejcikova (+8, n.55). Perde terreno Daria Kasatkina (-8, n.48), vicina ad abbandonare la top 50, che invece saluta Ashlyn Krueger (-12, n.61).
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|1099
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|8328
|3
|+1
|Coco Gauff
|20
|6423
|4
|-1
|Amanda Anisimova
|21
|632
|5
|0
|Elena Rybakina
|23
|585
|6
|0
|Jessica Pegula
|23
|5453
|7
|+1
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|8
|+1
|Mirra Andreeva
|19
|4232
|9
|-2
|Madison Keys
|19
|4003
|10
|+1
|Belinda Bencic
|20
|3512
|11
|-1
|Ekaterina Alexandrova
|25
|3375
|12
|+1
|Elina Svitolina
|17
|2856
|13
|-1
|Linda Noskova
|24
|2641
|14
|0
|Clara Tauson
|23
|253
|15
|0
|Emma Navarro
|24
|2467
|16
|0
|Naomi Osaka
|19
|2366
|17
|+1
|Victoria Mboko
|22
|2157
|18
|-1
|Liudmila Samsonova
|22
|2122
|19
|+1
|Karolina Muchova
|17
|2083
|20
|+6
|Marta Kostyuk
|19
|1983
|21
|-2
|Elise Mertens
|23
|1956
|22
|0
|Leylah Fernandez
|26
|1821
|23
|-2
|Diana Shnaider
|25
|1818
|24
|-1
|Jelena Ostapenko
|20
|1741
|25
|-1
|Qinwen Zheng
|15
|1728
|26
|-1
|Paula Badosa
|17
|1675
|27
|0
|Dayana Yastremska
|22
|161
|28
|0
|Sofia Kenin
|25
|1567
|29
|0
|Emma Raducanu
|23
|1563
|30
|+5
|Iva Jovic
|21
|152
|31
|-1
|Veronika Kudermetova
|21
|1517
|32
|0
|Maya Joint
|28
|149
|33
|0
|Anna Kalinskaya
|22
|1483
|34
|0
|Marketa Vondrousova
|15
|1386
|35
|+1
|Lois Boisson
|21
|1351
|36
|-5
|Mccartney Kessler
|25
|1335
|37
|+1
|Jaqueline Cristian
|25
|1324
|38
|-1
|Ann Li
|25
|1316
|39
|0
|Eva Lys
|23
|1303
|40
|+2
|Jessica Bouzas Maneiro
|23
|1262
|41
|0
|Sorana Cirstea
|23
|1249
|42
|+1
|Tatjana Maria
|33
|1229
|43
|+14
|Xinyu Wang
|24
|1194
|44
|0
|Anastasia Pavlyuchenkova
|18
|1185
|45
|+1
|Marie Bouzkova
|22
|1184
|46
|+1
|Katerina Siniakova
|24
|1172
|47
|-2
|Laura Siegemund
|19
|1171
|48
|-8
|Daria Kasatkina
|22
|1168
|49
|+4
|Alexandra Eala
|28
|1159
|50
|-2
|Emiliana Arango
|27
|1149
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Oltre a Jasmine Paolini, guadagna una posizione anche l’altra italiana presente nella top 100, Elisabetta Cocciaretto (+1, n.80). I movimenti più significativi, sia in positivo che in negativo, si registrano però nelle retrovie. Lisa Pigato, finalista a Nonthaburi, guadagna ben 28 posizioni e sale al n.238, mentre Martina Colmegna, protagonista negli ITF di Nairobi, fa un balzo di 41 posti, attestandosi al n.409. In discesa, invece, Camilla Rosatello (-10, n.225) e Francesca Pace (-13 n.343).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|7
|+1
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|80
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|849
|106
|-1
|Lucia Bronzetti
|30
|728
|139
|-3
|Lucrezia Stefanini
|29
|518
|164
|-3
|Nuria Brancaccio
|22
|430
|214
|-1
|Silvia Ambrosio
|28
|336
|225
|-10
|Camilla Rosatello
|22
|325
|228
|-2
|Jessica Pieri
|27
|318
|234
|0
|Tyra Caterina Grant
|20
|309
|238
|+28
|Lisa Pigato
|22
|303
|313
|-1
|Jennifer Ruggeri
|21
|202
|320
|0
|Aurora Zantedeschi
|24
|197
|333
|+2
|Dalila Spiteri
|19
|187
|336
|+2
|Samira De Stefano
|23
|186
|343
|-13
|Francesca Pace
|18
|182
|350
|-1
|Tatiana Pieri
|23
|177
|355
|-3
|Giorgia Pedone
|26
|174
|357
|-4
|Miriana Tona
|19
|174
|370
|-3
|Diletta Cherubini
|31
|166
|409
|+41
|Martina Colmegna
|19
|145
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Il Next-Gen ranking riguarderà, in questa stagione, le atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Al comando della classifica c’è ancora Mirra Andreeva, unica rappresentante nella top 10. Seguono Victoria Mboko e Iva Jovic. La decima posizione è occupata da Emerson Jones. A differenza di quanto accaduto a inizio 2025, quando solo una giocatrice di questo ranking figurava nella top 100, quest’anno ben sei under 20 si trovano nelle prime 90 posizioni del mondo. Come nel 2025, non sono presenti italiane tra le prime dieci di questa classifica.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|8
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|17
|4
|0
|Iva Jovic
|2007
|30
|3
|0
|Maya Joint
|2006
|32
|5
|0
|Tereza Valentova
|2007
|60
|6
|0
|Sara Bejlek
|2006
|88
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|126
|8
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|129
|9
|0
|Lilli Tagger
|2008
|154
|10
|0
|Emerson Jones
|2008
|155