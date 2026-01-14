Classifica WTA: Bencic ritorna in top 10, Paolini risale al n.7

La stagione 2026 si apre nel segno della continuità, confermando i rapporti di forza emersi lo scorso anno. Aryna Sabalenka conquista il WTA 500 Brisbane International, Iga Swiatek trionfa in United Cup: le due restano saldamente al comando del ranking mondiale, rispettivamente in prima e seconda posizione. Alle loro spalle, però, la top 10 è tutt’altro che immobile. Coco Gauff, seppur distate di quasi 2000 punti da Swiatek, guadagna un posto e torna al n.3 del mondo, posizione che aveva lasciato a inizio anno ad Amanda Anisimova, che oggi retrocede al n.4. Settimana complicata invece per Madison Keys, cui scadevano i punti della vittoria a Adelaide di un anno fa. L’americana si ferma ai quarti di finale a Brisbane e riesce solo parzialmente a limitare la perdita, lasciando due posizioni in classifica e scivolando al n.9 del ranking. Se non riuscirà a difendere i risultati ottenuti a inizio 2025, Keys rischia seriamente di uscire a breve dalla top 10. Tra poche settimane sarà infatti chiamata a confermare il titolo conquistato a Melbourne e i 2000 punti del trionfo di un anno fa rappresentano quasi la metà del bottino accumulato nelle ultime 52 settimane. La flessione di Keys consente a Jasmine Paolini e Mirra Andreeva di risalire di una posizione in classifica, attestandosi rispettivamente n.7 e n.8. Chiude la top 10 Belinda Bencic che, grazie alla finale raggiunta in United Cup, rientra tra le prime dieci del mondo, scalzando Ekaterina Alexandrova (-1, n.11).

Novità anche all’interno della top 20. Il terzo torneo disputato la scorsa settimana, il WTA 250 ASB Classic di Auckland, è stato vinto da Elina Svitolina. La tennista di Odessa recupera una posizione e sale al n.12 del ranking. Il ritorno in top 10 resta per il momento difficile, con un distacco di circa 700 punti da Bencic e 430 punti in scadenza agli Australian Open. Da segnalare, sempre in top 20, il nuovo best ranking di Victoria Mboko (+1, n.17) e il ritorno di Marta Kostyuk tra le prime venti. La finale di Brisbane, infatti, le fa guadagnare sei posti, posizionandola al n.20.

Alle spalle delle prime venti, tra i numerosi movimenti settimanali, spiccano i best ranking di due giovani promesse, Iva Jovic (+5, n.30) e Alexandra Eala (+4, n.49), entrambe semifinaliste ad Auckland. Balzo significativo anche per la finalista del torneo, Xinyu Wang, che guadagna 14 posizioni e sale al n.43. Appena fuori dalla top 50 torna a progredire Barbora Krejcikova (+8, n.55). Perde terreno Daria Kasatkina (-8, n.48), vicina ad abbandonare la top 50, che invece saluta Ashlyn Krueger (-12, n.61).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 1099 2 0 Iga Swiatek 20 8328 3 +1 Coco Gauff 20 6423 4 -1 Amanda Anisimova 21 632 5 0 Elena Rybakina 23 585 6 0 Jessica Pegula 23 5453 7 +1 Jasmine Paolini 19 4267 8 +1 Mirra Andreeva 19 4232 9 -2 Madison Keys 19 4003 10 +1 Belinda Bencic 20 3512 11 -1 Ekaterina Alexandrova 25 3375 12 +1 Elina Svitolina 17 2856 13 -1 Linda Noskova 24 2641 14 0 Clara Tauson 23 253 15 0 Emma Navarro 24 2467 16 0 Naomi Osaka 19 2366 17 +1 Victoria Mboko 22 2157 18 -1 Liudmila Samsonova 22 2122 19 +1 Karolina Muchova 17 2083 20 +6 Marta Kostyuk 19 1983 21 -2 Elise Mertens 23 1956 22 0 Leylah Fernandez 26 1821 23 -2 Diana Shnaider 25 1818 24 -1 Jelena Ostapenko 20 1741 25 -1 Qinwen Zheng 15 1728 26 -1 Paula Badosa 17 1675 27 0 Dayana Yastremska 22 161 28 0 Sofia Kenin 25 1567 29 0 Emma Raducanu 23 1563 30 +5 Iva Jovic 21 152 31 -1 Veronika Kudermetova 21 1517 32 0 Maya Joint 28 149 33 0 Anna Kalinskaya 22 1483 34 0 Marketa Vondrousova 15 1386 35 +1 Lois Boisson 21 1351 36 -5 Mccartney Kessler 25 1335 37 +1 Jaqueline Cristian 25 1324 38 -1 Ann Li 25 1316 39 0 Eva Lys 23 1303 40 +2 Jessica Bouzas Maneiro 23 1262 41 0 Sorana Cirstea 23 1249 42 +1 Tatjana Maria 33 1229 43 +14 Xinyu Wang 24 1194 44 0 Anastasia Pavlyuchenkova 18 1185 45 +1 Marie Bouzkova 22 1184 46 +1 Katerina Siniakova 24 1172 47 -2 Laura Siegemund 19 1171 48 -8 Daria Kasatkina 22 1168 49 +4 Alexandra Eala 28 1159 50 -2 Emiliana Arango 27 1149

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Oltre a Jasmine Paolini, guadagna una posizione anche l’altra italiana presente nella top 100, Elisabetta Cocciaretto (+1, n.80). I movimenti più significativi, sia in positivo che in negativo, si registrano però nelle retrovie. Lisa Pigato, finalista a Nonthaburi, guadagna ben 28 posizioni e sale al n.238, mentre Martina Colmegna, protagonista negli ITF di Nairobi, fa un balzo di 41 posti, attestandosi al n.409. In discesa, invece, Camilla Rosatello (-10, n.225) e Francesca Pace (-13 n.343).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 7 +1 Jasmine Paolini 19 4267 80 +1 Elisabetta Cocciaretto 28 849 106 -1 Lucia Bronzetti 30 728 139 -3 Lucrezia Stefanini 29 518 164 -3 Nuria Brancaccio 22 430 214 -1 Silvia Ambrosio 28 336 225 -10 Camilla Rosatello 22 325 228 -2 Jessica Pieri 27 318 234 0 Tyra Caterina Grant 20 309 238 +28 Lisa Pigato 22 303 313 -1 Jennifer Ruggeri 21 202 320 0 Aurora Zantedeschi 24 197 333 +2 Dalila Spiteri 19 187 336 +2 Samira De Stefano 23 186 343 -13 Francesca Pace 18 182 350 -1 Tatiana Pieri 23 177 355 -3 Giorgia Pedone 26 174 357 -4 Miriana Tona 19 174 370 -3 Diletta Cherubini 31 166 409 +41 Martina Colmegna 19 145

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Il Next-Gen ranking riguarderà, in questa stagione, le atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Al comando della classifica c’è ancora Mirra Andreeva, unica rappresentante nella top 10. Seguono Victoria Mboko e Iva Jovic. La decima posizione è occupata da Emerson Jones. A differenza di quanto accaduto a inizio 2025, quando solo una giocatrice di questo ranking figurava nella top 100, quest’anno ben sei under 20 si trovano nelle prime 90 posizioni del mondo. Come nel 2025, non sono presenti italiane tra le prime dieci di questa classifica.