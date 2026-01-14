evidenzaRanking

Classifica WTA: Bencic ritorna in top 10, Paolini risale al n.7

I primi tornei del 2026 movimentano la classifica ma non cambiano i valori espressi alla fine della scorsa stagione. Aryna Sabalenka conferma il titolo a Brisbane, Iga Swiatek vince l’United Cup mentre Coco Gauff si riappropria del terzo posto, ceduto una settimana fa a Amanda Anisimova

Di Claudio Gilardelli
Belinda Bencic - Wimbledon 2025 (X @Wimbledon)
Belinda Bencic - Wimbledon 2025 (X @Wimbledon)

La stagione 2026 si apre nel segno della continuità, confermando i rapporti di forza emersi lo scorso anno. Aryna Sabalenka conquista il WTA 500 Brisbane International, Iga Swiatek trionfa in United Cup: le due restano saldamente al comando del ranking mondiale, rispettivamente in prima e seconda posizione. Alle loro spalle, però, la top 10 è tutt’altro che immobile. Coco Gauff, seppur distate di quasi 2000 punti da Swiatek, guadagna un posto e torna al n.3 del mondo, posizione che aveva lasciato a inizio anno ad Amanda Anisimova, che oggi retrocede al n.4. Settimana complicata invece per Madison Keys, cui scadevano i punti della vittoria a Adelaide di un anno fa. L’americana si ferma ai quarti di finale a Brisbane e riesce solo parzialmente a limitare la perdita, lasciando due posizioni in classifica e scivolando al n.9 del ranking. Se non riuscirà a difendere i risultati ottenuti a inizio 2025, Keys rischia seriamente di uscire a breve dalla top 10. Tra poche settimane sarà infatti chiamata a confermare il titolo conquistato a Melbourne e i 2000 punti del trionfo di un anno fa rappresentano quasi la metà del bottino accumulato nelle ultime 52 settimane. La flessione di Keys consente a Jasmine Paolini e Mirra Andreeva di risalire di una posizione in classifica, attestandosi rispettivamente n.7 e n.8. Chiude la top 10 Belinda Bencic che, grazie alla finale raggiunta in United Cup, rientra tra le prime dieci del mondo, scalzando Ekaterina Alexandrova (-1, n.11).

Novità anche all’interno della top 20. Il terzo torneo disputato la scorsa settimana, il WTA 250 ASB Classic di Auckland, è stato vinto da Elina Svitolina. La tennista di Odessa recupera una posizione e sale al n.12 del ranking. Il ritorno in top 10 resta per il momento difficile, con un distacco di circa 700 punti da Bencic e 430 punti in scadenza agli Australian Open. Da segnalare, sempre in top 20, il nuovo best ranking di Victoria Mboko (+1, n.17) e il ritorno di Marta Kostyuk tra le prime venti. La finale di Brisbane, infatti, le fa guadagnare sei posti, posizionandola al n.20.

Alle spalle delle prime venti, tra i numerosi movimenti settimanali, spiccano i best ranking di due giovani promesse, Iva Jovic (+5, n.30) e Alexandra Eala (+4, n.49), entrambe semifinaliste ad Auckland. Balzo significativo anche per la finalista del torneo, Xinyu Wang, che guadagna 14 posizioni e sale al n.43. Appena fuori dalla top 50 torna a progredire Barbora Krejcikova (+8, n.55). Perde terreno Daria Kasatkina (-8, n.48), vicina ad abbandonare la top 50, che invece saluta Ashlyn Krueger (-12, n.61).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka201099
20Iga Swiatek208328
3+1Coco Gauff206423
4-1Amanda Anisimova21632
50Elena Rybakina23585
60Jessica Pegula235453
7+1Jasmine Paolini194267
8+1Mirra Andreeva194232
9-2Madison Keys194003
10+1Belinda Bencic203512
11-1Ekaterina Alexandrova253375
12+1Elina Svitolina172856
13-1Linda Noskova242641
140Clara Tauson23253
150Emma Navarro242467
160Naomi Osaka192366
17+1Victoria Mboko222157
18-1Liudmila Samsonova222122
19+1Karolina Muchova172083
20+6Marta Kostyuk191983
21-2Elise Mertens231956
220Leylah Fernandez261821
23-2Diana Shnaider251818
24-1Jelena Ostapenko201741
25-1Qinwen Zheng151728
26-1Paula Badosa171675
270Dayana Yastremska22161
280Sofia Kenin251567
290Emma Raducanu231563
30+5Iva Jovic21152
31-1Veronika Kudermetova211517
320Maya Joint28149
330Anna Kalinskaya221483
340Marketa Vondrousova151386
35+1Lois Boisson211351
36-5Mccartney Kessler251335
37+1Jaqueline Cristian251324
38-1Ann Li251316
390Eva Lys231303
40+2Jessica Bouzas Maneiro231262
410Sorana Cirstea231249
42+1Tatjana Maria331229
43+14Xinyu Wang241194
440Anastasia Pavlyuchenkova181185
45+1Marie Bouzkova221184
46+1Katerina Siniakova241172
47-2Laura Siegemund191171
48-8Daria Kasatkina221168
49+4Alexandra Eala281159
50-2Emiliana Arango271149

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Oltre a Jasmine Paolini, guadagna una posizione anche l’altra italiana presente nella top 100, Elisabetta Cocciaretto (+1, n.80). I movimenti più significativi, sia in positivo che in negativo, si registrano però nelle retrovie. Lisa Pigato, finalista a Nonthaburi, guadagna ben 28 posizioni e sale al n.238, mentre Martina Colmegna, protagonista negli ITF di Nairobi, fa un balzo di 41 posti, attestandosi al n.409. In discesa, invece, Camilla Rosatello (-10, n.225) e Francesca Pace (-13 n.343).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
7+1Jasmine Paolini194267
80+1Elisabetta Cocciaretto28849
106-1Lucia Bronzetti30728
139-3Lucrezia Stefanini29518
164-3Nuria Brancaccio22430
214-1Silvia Ambrosio28336
225-10Camilla Rosatello22325
228-2Jessica Pieri27318
2340Tyra Caterina Grant20309
238+28Lisa Pigato22303
313-1Jennifer Ruggeri21202
3200Aurora Zantedeschi24197
333+2Dalila Spiteri19187
336+2Samira De Stefano23186
343-13Francesca Pace18182
350-1Tatiana Pieri23177
355-3Giorgia Pedone26174
357-4Miriana Tona19174
370-3Diletta Cherubini31166
409+41Martina Colmegna19145

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Il Next-Gen ranking riguarderà, in questa stagione, le atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Al comando della classifica c’è ancora Mirra Andreeva, unica rappresentante nella top 10. Seguono Victoria Mboko e Iva Jovic. La decima posizione è occupata da Emerson Jones. A differenza di quanto accaduto a inizio 2025, quando solo una giocatrice di questo ranking figurava nella top 100, quest’anno ben sei under 20 si trovano nelle prime 90 posizioni del mondo. Come nel 2025, non sono presenti italiane tra le prime dieci di questa classifica.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko200617
40Iva Jovic200730
30Maya Joint200632
50Tereza Valentova200760
60Sara Bejlek200688
70Nikola Bartunkova2006126
80Kaitlin Quevedo2006129
90Lilli Tagger2008154
100Emerson Jones2008155
