Italiani in campo martedì 10 febbraio: Paolini e Cocciaretto a Doha, torna Berrettini. A che ora e dove vederli

Il tennis si tinge ancora di azzurro martedì 10 febbraio. Sono ben cinque gli italiani impegnati sui campi di tutto il mondo. A Doha per il primo WTA 1000 della stagione tocca a Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto. Flavio Cobolli è a Dallas in cerca di riscatto, mentre a Buenos Aires, dove c’è anche Francesco Passaro, inizia ufficialmente il 2026 di Matteo Berrettini.

WTA 1000 Doha: Esordio per Paolini, Cocciaretto sfida Gauff

A Doha Jasmine Paolini proverà a riscattare l’eliminazione al terzo turno dell’Australian Open. Per la tennista toscana il Qatar TotalEnergies Open non è mai stato un torneo semplice, come ha sottolineato lei stessa, e l’esordio che l’attende non è certo dei più morbidi.

Alle 11:30 (orario italiano), sul Grandstand 2, la numero 8 del mondo se la vedrà contro Maria Sakkari. La greca stanzia attualmente alla 52esima posizione in classifica, ma in questo 2026 ha già colto vittorie importanti, come quelle su Emma Raducanu e Naomi Osaka alla United Cup. I precedenti suggeriscono un perfetto equilibrio, con le protagoniste che si sono spartite due incontri a testa e sul cemento si è sempre imposta Paolini.

A seguire, Jasmine tornerà in campo per il suo match di doppio con Sara Errani. Le campionesse olimpiche affronteranno Eikeri e Jiang.

Alle 13, poi, Elisabetta Cocciaretto è attesa dalla super sfida contro Coco Gauff. Nello scenario del Campo Centrale, l’azzurra vuole onorare al meglio la sua partecipazione al WTA 1000 di Doha. Dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni, la numero 57 del mondo è stata ripescata come lucky loser ed è riuscita a vincere il suo match inaugurale contro Elsa Jacquemot. Adesso ad attenderla c’è la quarta favorita del tabellone, che ha sempre battuto Cocciaretto nei quattro incroci disputati, concedendole un solo set.

ATP 250 Buenos Aires: riecco Berrettini, Passaro in main draw

Sono due gli italiani impegnati all’Argentina Open questo mercoledì.

Francesco Passaro ha centrato il main draw e contro il peruviano Ignacio Buse, numero 96 ATP, cercherà la terza vittoria sulla terra sudamericana tra tabellone principale e cadetto. I precedenti si attestano sull’1-1, entrambi disputati sul mattone tritato. Per l’azzurro, 159 ATP, atteso sul Campo 2 non prima delle 21 italiane – è il terzo match in programma – una vittoria significherebbe guadagnarsi il match contro Sebastian Baez, quarta forza del seeding e beniamino di casa.

L’attesa è finita. Matteo Berrettini si appresta a fare il suo debutto ufficiale nel 2026. Dopo la fugace apparizione al Kooyong Classic, la celeberrima esibizione annuale che si tiene a Melbourne, il tennista romano ha dato forfait all’Australian Open. Il numero 58 del mondo ha la necessità di racimolare punti per ricostruirsi una classifica che lo riavvicini alla possibilità di essere testa di serie nei tornei più importanti. La sua rincorsa riparte da Buenos Aires. L’appuntamento è non prima delle 22.30 sulla Cancha Guillermo Vilas, contro la wild card di casa Federico Coria, che ha sempre battuto – 3-0 i testa a testa.

ATP 500 Dallas: Cobolli in cerca di riscatto

Flavio Cobolli ha scelto il cemento di Dallas per rilanciare un inizio di stagione poco brillante. Le eliminazioni al primo turno all’Australian Open e all’ATP 250 di Montpellier hanno aperto qualche crepa nel tennis dell’azzurro, che fatica a trovare la condizione fisica e mentale che lo ha scortato fino alla top 20. Oltreoceano, il numero 20 del mondo e quarta testa di serie del torneo cerca la seconda vittoria del 2026, dopo quella su Stan Wawrinka in United Cup. Dall’altra parte della rete ci sarà il qualificato inglese Jack Pinnington Jones, 181 ATP, contro il quale Flavio ha vinto l’unico precedente, a Wimbledon lo scorso anno.

Il match è programmato sul Grandstand come terzo incontro a partire dalle 19 italiane.

Dove vedere i match

I match del circuito ATP saranno visibili su Sky Sport o in streaming su SkyGo e Now.

Il WTA 1000 di Doha è, inoltre, trasmesso da SuperTennis.

Italiani in campo martedì 10 febbraio

WTA 1000 Doha

[6] J. Paolini – M. Sakkari: secondo turno, Grandstand 2, ore 11.30

– M. Sakkari: secondo turno, Grandstand 2, ore 11.30 [4] C. Gauff – [LL] E. Cocciaretto : secondo turno, Campo Centrale, ore 13

: secondo turno, Campo Centrale, ore 13 [1] S. Errani/J. Paolini – U. Eikeri/X. Jiang: primo turno, Campo 4, ore 12.30 (al termine dell’incontro di singolare di Paolini)

ATP 250 Buenos Aires

I. Buse – [Q] Francesco Passaro : primo turno, Campo 2, non prima delle 21

: primo turno, Campo 2, non prima delle 21 [8] M. Berrettini – [WC] Federico Coria: primo turno, Cancha Guillermo Vilas, non prima delle 22.30

ATP 500 Dallas

[4] F. Cobolli – [Q] J. Pinnington Jones: primo turno, Grandstand, ore 22.30 circa (terzo match dalle 19)

ATP 500 Rotterdam