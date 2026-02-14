ATP Rio, il tabellone: subito Sonego-Berrettini. Darderi esordisce contro Cerundolo jr

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo campione dell’ATP 250 di Buenos Aires, la gira sudamericana si proietta già sul Rio Open, al via lunedì 16 febbraio.

Gli organizzatori del torneo ATP 500 brasiliano hanno diramato il tabellone principale, dove sono presenti tre azzurri: Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Parte alta: Cerundolo guida il seeding, è subito derby Berrettini-Sonego

Non è certo un sorteggio fortunato in chiave Italia. Al primo turno, infatti, sarà subito derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego – 3-1 i precedenti per l’ex 6 ATP.

Il tennista romano, numero 58 del mondo, ha dato avvio al proprio 2026 sulla terra rossa di Buenos Aires, arrendendosi agli ottavi di finale contro Vit Kopriva, dopo aver superato all’esordio Federico Coria.

Sonego, invece, riprenderà da dove aveva lasciato: sfidando un connazionale. L’ultimo match disputato è il secondo turno dell’Australian Open, quando ha ceduto il passo a Lorenzo Musetti, sconfitta che gli è costata un netto arretramento in classifica, fino alla posizione numero 60. Adesso ripartirà dalla terra sudamericana, con qualche incognita dopo il forfait per Buenos Aires.

Gli azzurri sono in rotta di collisione con Daniel Altmaier, settima testa di serie, che sfiderà un qualificato al primo turno ed è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Sulla carta, il quarto di finale in questione sarebbe quello di Joao Fonseca, terzo favorito del tabellone, che, come il tedesco, è ancora a secco di successi nel 2026. Se la vedrà con un qualificato nel match d’esordio nella sua città per riscattare un avvio stentato.

A presenziare la parte alta del tabellone è Francisco Cerundolo, prima testa di serie, che, tra l’altro, è ancora in corsa per il titolo a Buenos Aires. Dopo il torneo di casa, ad attenderlo a Rio c’è il connazionale Mariano Navone. Il quarto previsto è con la testa di serie numero 6 Alexandre Muller, chiamato a difendere la finale del 2025.

Parte bassa: per Darderi esordio con Cerundolo Jr

Spostando l’attenzione sulla seconda porzione di tabellone, Luciano Darderi è il secondo favorito del torneo. In attesa di sapere come andrà anche per lui Buenos Aires, l’azzurro, imbattuto sull’amata terra rossa dal primo turno del Roland Garros, sa già il nome dell’avversario di Rio: Juan Manuel Cerundolo, contro cui ha vinto l’unico precedente a livello ATP.

Poi, il suo cammino potrebbe proseguire contro uno tra Yannick Hanfmann e la wild card di casa Joao Lucas Reis Da Silva, prima dell’ipotetico quarto di finale con Camilo Hugo Carabelli, testa di serie numero 5.

Dallo stesso lato di Darderi, in agguato ci sono Tomas Martin Etcheverry, che affronterà Francisco Comesaña, e il campione uscente Sebastian Baez, che sfiderà Carlos Taberner per poi eventualmente ritrovarsi alla prova Damir Dzumhur o Pedro Martinez.