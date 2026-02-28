ATP Indian Wells, Sonego ancora out: il polso lo obbliga al quarto forfait di fila

Di solito non c’è due senza tre, ma qui si va a oltranza con la sfortuna. Lorenzo Sonego è alle prese con un polso ancora non guarito del tutto ed è costretto al quarto ritiro di fila, anche da Indian Wells. L’ultimo era stato quello annunciato a Santiago, a completare il tris di assenze sull’amata terra rossa sudamericana. Ma con lo switch sul cemento le cose non sembrano migliorare. L’organizzazione di Indian Wells ha annunciato, sul proprio account X ufficiale, il ritiro di Sonego. Che gioco forza, non prenderà parte al primo Master 1000 dell’anno previsto dal 4 al 15 Marzo.

Nonostante la rinuncia di Sonny, l’Italia proverà a consolarsi con una folta pattuglia nel tabellone principale guidata, neanche a dirlo, da Jannik Sinner con altri 6 elementi. Per un Lorenzo ai box, c’è un altro che dovrebbe esserci. Con Musetti pronto a tornare per il Sunshine Double dopo l’infortunio patito contro Djokovic all’Australian Open. Oltre all’altoatesino e al toscano, ci saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Un vero peccato per il torinese che aveva dato grandi cenni di ripresa nel finale di 2025. Mentre nella stagione corrente sembra dover risolvere prima delle noie fisiche per iniziare a competere definitivamente. Indian Wells, invece, si conferma maledetta per Sonego. Dato che nelle cinque partecipazioni, la prima nel 2021, è stato sempre battuto all’esordio ad eccezion fatta per il primo turno contro Miomir Kecmanovic nel 2024: attualmente unica vittoria per Lorenzo nel Master californiano.