Indian Wells, tutti i qualificati ATP e WTA: dentro Maestrelli

Si sono conclusi i turni decisivi di qualificazioni per entrare nei main draw del “BNP Paribas Open”, il Masters 1000 di Indian Wells, in scena nel deserto californiano. Dopo una intensa fase preliminare, ecco i nomi dei 12 giocatori che hanno superato le qualificazioni del “Tennis Paradise”.

ATP – Per quanto riguarda gli uomini il nostro Francesco Maestrelli, 13esima testa di serie delle “quali”, ha battuto per 7-6(5) 6-4, in un’ora e 36 minuti di partita, l’argentino Thiago Agustin Tirante. Un percorso di qualificazioni per il 23enne di Pisa cominciato con la bella vittoria contro il cileno Nicolas Jarry. Per Maestrelli è la prima partecipazione in assoluto nel tabellone di un ATP Masters 1000. In precedenza aveva tentato – e fallito – due volte la strada delle qualificazioni, sempre al Foro Italico, nel 2023 e nel 2024. Maestrelli affronterà al primo turno l’australiano Rinky Hijikata, anche lui qualificato, tra i due non ci sono precedenti.

Un altro qualificato, lo statunitense Mackenzie McDonald, sarà il prossimo avversario di Matteo Arnaldi, che ha sconfitto nell’unico precedente occorso nel 2024, al Masters 1000 di Montreal.

Debutto in un tabellone principaledel Tour anche per Daniel Mérida. Il madrileno ha superato le fasi preliminari dopo due belle vittorie in quali contro l’americano Kypson, e l’australiano Sweeny. Il classe 2004 entra così per la prima volta in un tabellone 1000, mettendo nel mirino l’l’ingresso in top 100.

Ecco come si presenta il tabellone principale di Indian Wells 2026 aggiornato con gli accoppiamenti dei qualificati:

[Q] Shimabukuro vs. Shevchenko

[Q] Maestrelli vs. [Q] Hijikata

[Q] McDonald vs. Arnaldi

[Q] Bonzi vs. Royer

[Q] Tseng vs. Baez

[Q] Mérida vs. Michelsen

[Q] O’Connell vs. Fucsovics

[Q] Prizmic vs. [Q] Schoolkate

[Q] Galarneau vs. Monfils

[Q] Svrcina vs. Duckworth

WTA – Anche il tabellone femminile del terzo WTA 1000 dell’anno ha già definito i suoi incontri di primo turno. Venus Williams è tornata a Tennis Paradise per la decima volta, dove la 45enne americana affronterà al primo turno la qualificata francese Diane Parry. Williams, tre volte semifinalista a Indian Wells, diventerà la donna più anziana ad aver mai disputato un incontro di singolare nel torneo. Ecco gli accoppiamenti delle giocatrici qualificate:

[Q] Sakatsume vs. Parks

[Q] Kasintseva vs. McNally

[LL] Galfi vs. Blinkova

[Q] Zakharova vs. Seidel

[Q] Gibson vs. Li

[Q] Stakusic vs. Potapova

[Q] Vidmanova vs. Bucsa

[Q] Hunter vs. Frech

[Q] Parry vs. V. Williams

[Q] Tararudee vs. Kartal

[Q] Towsend vs. Bouzkova

[Q] Day vs. Jones