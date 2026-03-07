ATP Indian Wells, Tien: “È un torneo che voglio vincere. Speciale giocare davanti a famiglia ed amici”

Aveva lanciato più di un segnale al tramonto della scorsa stagione. Quest’anno potrebbe essere quello di un ulteriore step di crescita per Learner Tien, con onori e oneri annessi. La finale persa a Pechino contro Jannik Sinner e il primo titolo ATP conquistato a Metz sono stati un grande trampolino di lancio per ottenere il primo quarto di finale Slam all’Australian Open. Una serie di risultati straordinari che ha portato il classe 2005 a presentarsi come testa di serie a Indian Wells, prima volta in un 1000 con questo biglietto da visita. Il ragazzo di Irvine non tradisce le aspettative dell’esordio e, seppur con due tie break lottati, risolve la pratica Adam Walton regalandosi Ben Shelton come prossimo avversario.

Da giovane di bella speranza a n.25 del seeding nel primo 1000 dell’anno: “Questo è il mio primo Master da testa di serie. E’ una grande differenza. Gioco un po’ più tardi nel torneo e ho un bye a disposizione nel primo turno, però ovviamente tutte le partite sono difficili”. Nonostante la prima vittoria sia arrivata solo alla terza apparizione, nel 2023 si fermò alle qualificazioni con Cristian Garin e l’anno scorso fu battuto all’esordio da Mariano Navone, quello di Indian Wells è un torneo speciale per Tien considerando i suoi natali californiani.

Un feeling che può rivelarsi un’arma a doppio taglio, con una spinta maggiore che può trasformarsi in una pressione aggiuntiva e viceversa, come rivelato dal diretto interessato: “Non è mai facile giocare nel tuo Paese perchè c’è sempre un po’ di pressione in più. Vuoi vincere, e vuoi fare bene. Indian Wells significa molto per me. E’ un torneo che voglio veramente vincere. Essendo americano, e californiano in aggiunta, è un torneo molto importante. E’ speciale avere amici e famiglia qui al torneo perchè non capita così spesso. E’ tutto un po’ movimentato, però al tempo stesso, mi trovo in un ambiente familiare e questo mi fa sentire a mio agio”.

Tornando al campo, Tien ha analizzato come partite complesse come quelle con Walton possano aiutarlo nel processo di maturazione. Un successo arrivato tramite una prestazione non esaltante, con Learner ugualmente soddisfatto: “Credo di aver fatto un buon lavoro trovando il modo di vincere partite del genere quando non mi sento al 100% o non sto giocando al mio miglior livello. Poter risolvere problemi quando non stai giocando il tuo miglior tennis è ottimo per me, mi permette di passare attraverso queste partite dove potrei perdere e, invece, trovo la strada per vincere. Mi da tanta fiducia.”