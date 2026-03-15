ATP Indian Wells, le quote: Sinner incoronato dai bookmakers, scarseggia la fiducia in Medvedev

Il primo Masters 1000 della stagione si avvia a conclusione. All’appello mancano solo le due finali dei singolari, che vedono sfidarsi Aryna Sabalenka e Elena Rybakina alle ore 19 e Jannik Sinner e Daniil Medvedev alle 22. Se per il circuito WTA a contendersi il titolo del BNP Paribas Open di Indian Wells sono la numero 1 e la 2 in pectore – al prossimo aggiornamento del ranking comunque vada Rybakina sorpasserà Iga Swiatek – Medvedev ha negato il primo incrocio tra Sinner e Alcaraz del 2026, guadagnandosi la terza finale in quattro edizioni. Il russo ha sovvertito ogni pronostico e ha imposto a Carlitos la prima sconfitta del 2026, dopo 16 successi consecutivi e due titoli, raggiungendo al match decisivo Jannik, dominante su Alexander Zverev.

Le quote di Sinner-Medvedev: la finale vista dai bookmakers

Sinner-Medvedev, atto numero 16.

Entrambi approdati in finale senza cedere set, Jannik e Daniil confermano una ritrovata forma al Tennis Paradise.

L’azzurro si è messo alle spalle Australian Open e Doha ed è ripartito a tutta carica verso il primo ultimo atto della sua stagione. La posta in palio sa di appuntamento con la storia: il numero 2 del mondo potrebbe divenire il più giovane a vincere tutti i big titles sul cemento, indoor e outdoor.

Dall’altra parte della rete, il russo, che con questo risultato è certo di riacciuffare la top 10, è alla ricerca del primo Masters 1000 dopo quasi tre anni – l’ultimo rimane il successo agli Internazionali d’Italia 2023. Sarebbe il terzo titolo stagionale per Medvedev, che si sommerebbe a Brisbane e Dubai.

Il crescendo al raddoppio – ATP 250, 500 e 1000 – richiede adesso uno sforzo in più. Daniil non batte Sinner da Wimbledon 2024 e ha perso otto degli ultimi nove scontri diretti con l’altoatesino, che conduce adesso per 8-7 – qui tutti i precedenti.

Alla luce dei testa a testa e del rendimento dell’ultimo anno, i bookmakers non possono che decretare il numero 1 d’Italia il grande favorito di questa sfida. Bet365 quota un successo di Medvedev a 4, contro l’1.25 di Sinner. Non si discostano da queste cifre neppure Eurobet e Goldbet. Se la vittoria di Jannik oscilla rispettivamente tra 1.26 e 1.28, la fiducia riposta nel numero 11 del mondo è leggermente superiore, con quote di 3.75 per Eurobet e 3.70 per Goldbet.

Quel che è certo è che nel deserto della California si affronteranno le due migliori versioni stagionali di Sinner e Medvedev, a cui Indian Wells non ha mai sorriso. E forse questo propone qualche incognita in più.