ATP Indian Wells: Sinner-Medvedev, tutti i precedenti. La storia di un’infinita partita a scacchi

Si respira un’aria particolare nel deserto della California, quel misto di attesa e tensione che solo le grandi sfide sanno generare. Il BNP Paribas Open giunge all’epilogo, mettendo di fronte i due tennisti che – nell’ultima edizione del cosiddetto Tennis Paradise – più di chiunque altro, hanno saputo ridefinire i confini tattici del gioco sul cemento. Da una parte Jannik Sinner, il numero 2 del mondo che ha ritrovato una dimensione di semi-onnipotenza agonistica dopo un avvio di stagione più pragmatico; dall’altra Daniil Medvedev, reduce dal trionfo di Dubai e dalla vittoria su Alcaraz, che è tornato a tessere le sue tele difensive con la precisione di un orologiaio. Sì, insomma, non è solo la finale di un Masters 1000, ma il sedicesimo capitolo di una saga evolutasi da un dominio russo a una riscossa azzurra che ha contribuito a rimodellare la storia del tennis moderno.

L’alba del dominio russo: il “muro” insuperabile

Il primo duello tra i due inizia nel 2020 in quel di Marsiglia, dove un giovanissimo Sinner vince il primo set prima di subire il ritorno prepotente di un Medvedev già scafato. Quello scontro fu il presagio di un incubo tattico durato tre anni. Tra il 2021 e l’inizio del 2023, Daniil è stato il rebus insolubile per Jannik: dalle ATP Finals di Torino 2021, dove il russo si concesse persino uno sbadiglio di sufficienza dopo un primo set dominato, fino alle finali di Rotterdam e Miami 2023. In quel periodo la ragnatela di Medvedev, fatta di traiettorie piatte e una difesa elastica quasi snervante, sembrava respingere ogni accelerazione dell’azzurro, incapace di trovare crepe nel muro moscovita.

Pechino 2023: la rivoluzione copernicana di Jannik

La data del 4 ottobre 2023 segna lo spartiacque definitivo. Nella finale del China Open di Pechino, Sinner scende in campo con un piano tattico stravolto: meno scambi prolungati, più discese a rete e un uso sistematico del serve & volley. Dopo sei sconfitte consecutive, Jannik vince due tie-break magistrali e capisce come mandare fuori giri il rivale. Quella vittoria rompe l’argine psicologico. Poche settimane dopo, nella finale di Vienna, i due danno vita a un match brutale di quasi tre ore, dove Sinner prevale ancora di nervi e polmoni, confermando che il vento ha iniziato a soffiare dalla parte opposta.

La consacrazione di Melbourne, rimonta da leggenda

Il punto più alto della rivalità – per Sinner – viene toccato il 28 gennaio 2024, nella finale dell’Australian Open. Medvedev, consapevole di non poter più reggere il braccio di ferro sulla distanza, sorprende tutti aggredendo Jannik sin dalla risposta e portandosi avanti di due set. Sembra la fine dei sogni di gloria per l’italiano, che però mette in mostra una resilienza d’acciaio. Approfittando del calo fisico del russo, l’azzurro inizia a risalire la china punto su punto, vincendo al quinto set dopo quasi quattro ore. È lo Slam della svolta, quello che trasforma Sinner in una star globale e lascia a Medvedev la cicatrice di una sconfitta pesantissima, che si porterà dietro per tutto l’anno.

Miami è quasi una sentenza definitiva

Dopo Melbourne, il divario sembra farsi abissale. Nella semifinale di Miami 2024, Sinner mette in scena una prestazione rasente la perfezione, annichilendo Medvedev con un 6-1 6-2 che sa quasi di sentenza definitiva. Tuttavia, il moscovita non è tipo da arrendersi. Sull’erba di Wimbledon, ai quarti di finale, approfitta di una giornata fisicamente difficile per l’altoatesino per giocare una partita di estrema intelligenza tattica. Vince al quinto set, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive contro Jannik e dimostrando che, quando si tratta di variare il ritmo e mandare in confusione l’avversario, resta un maestro assoluto del circuito.

L’autunno dei giganti: Sinner riprende il comando

La risposta dell’altoatesino non si fa attendere nella seconda metà del 2024. Ai quarti dello US Open, Jannik gestisce con freddezza chirurgica i momenti di pressione, imponendosi in quattro parziali. Il copione si ripete a Shanghai, dove un Medvedev limitato da un fastidio alla spalla viene travolto 6-1 6-4, e si conclude temporaneamente nel girone delle ATP Finals di Torino. In quell’occasione, un Sinner in stato di grazia liquida la pratica in due set, portando il bilancio complessivo dei precedenti sull’8-7 in suo favore. Un sorpasso che certifica la nuova gerarchia tecnica tra i due.

Indian Wells 2026: la resa dei conti nel deserto

Arriviamo così alla sfida di questo inizio di stagione. Medvedev si presenta in serie positiva da dieci partite dopo il trionfo di Dubai e in semifinale ha battuto Alcaraz (6-3 7-6(3)), dimostrando di essere tornato ai suoi livelli massimi. Dall’altra parte, il numero 2 del mondo ha superato senza problemi Zverev per 6-2 6-4, confermando di aver smaltito i dubbi fisici di inizio stagione. Sarà una partita a scacchi giocata a velocità supersonica: il deserto attende il suo re.