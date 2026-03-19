Italiani in campo giovedì 19 marzo: Cocciaretto, Berrettini e Bellucci debuttano a Miami. Quote, quando e dove vederli

Il Miami Open si tingerà finalmente d’azzurro nella giornata di giovedì 19 marzo, meteo permettendo. In attesa dell’esordio delle teste di serie italiane – per Lorenzo Musetti piove sul bagnato invece – scenderanno in campo Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Elisabetta Cocciaretto in quella che si prospetta una lunghissima giornata di tennis.

Cocciaretto ritrova il campo

In ordine cronologico, la prima azzurra a iniziare il cammino in Florida è Cocciaretto.

Sul Campo 6, non prima delle ore 17 – le 11 locali – Elisabetta sfiderà la lucky loser lettone Darja Semenistaja, 103 WTA.

Le due si sono già sfidate nel 2026. L’occasione sono le qualificazioni del WTA 250 di Hobart, quando, dal tabellone cadetto, è partito l’assalto al secondo titolo della carriera per Cocciaretto.

La tennista marchigiana è protagonista di un grande avvio di stagione. Il successo di Hobart ha creato i presupposti per una serie di splendidi risultati, tra cui spiccano i quarti di finale di Doha, i primi in un WTA 1000, che l’hanno ricondotta in top 50.

Tuttavia, Elisabetta è spesso poco sostenuta dalla continuità fisica. L’azzurra, infatti, manca dalle competizioni dalle qualificazioni superate di Dubai, quando è stata costretta al forfait prima di sfidare Emma Raducanu.

Saltato Indian Wells, Cocciaretto si ripresenta in campo per la seconda tappa del Sunshine Double, mai stata fortunata per lei. Se la forma dovesse essere recuperata, contro Semenistaja ha l’occasione di potenziare la propria classifica, visto che lo scorso anno si era fermata al primo turno, scoglio insormontabile da sempre. In prospettiva, il tabellone le proporrebbe poi un nuovo testa a testa con Coco Gauff, superata in due set in Qatar.

Berrettini a Miami per non crollare in classifica

Chissà se anche un veterano come Matteo Berrettini, dopo tanti traguardi importanti, avvertirà un po’ di pressione in quel di Miami. L’azzurro, numero 68 del mondo, è chiamato a difendere i punti dei quarti di finale di dodici mesi fa e non sbarca in Florida con le migliori sensazioni.

Il romano ha posticipato l’inizio del suo 2026 di qualche settimana, decidendo di ripartire dalla gira sudamericana. Sulla terra rossa non ha ottenuto quanto sperato – il miglior risultato sono i quarti di Rio – e anche il cemento di Indian Wells lo ha fato sorridere a metà, complice un sorteggio poco benevolo. Dopo la bella vittoria su Adrian Mannarino, contro Alexander Zverev non ha potuto che fare una comparsa sottotono, prosciugato di ogni energia.

A Miami proverà a trovare la scintilla che possa cambiare volto alla propria stagione. C’è da dire che il suo avversario arriva all’esordio in maniera ancora peggiore. Alexandre Muller è crollato in classifica fino alla posizione numero 90 e non gioca un match dal secondo turno dell’Australian Open. I due si incontreranno per la prima volta.

Per Berrettini sarà essenziale pensare partita dopo partita, perché un’uscita anzitempo dal Miami Open comprometterebbe inevitabilmente anche il suo ranking, con il rischio di raggiungere Muller ai margini della top 100. Se dovesse battere il francese, se la vedrebbe con Alexander Bublik.

L’appuntamento è verso le 20 italiane, in quanto si tratta del terzo match in programma sul Campo Butch Buchholz dalle ore 16.

Bellucci cerca conferme

Il terzo e ultimo italiano in gara giovedì 19 marzo scenderà in campo quando in Italia sarà già scoccato il venerdì. Mattia Bellucci proverà il tutto per tutto contro Alex Michelsen, 40 ATP, a mezzanotte, inaugurando la sessione serale dello Stadio Principale.

L’azzurro si sta riprendendo dopo un avvio di stagione che lo ha visto, ad un certo punto, con la mancata conferma della semifinale di Rotterdam – a cui ha preferito Dallas – uscire dai primi 100 del mondo. I quarti di finale di Acapulco e la finale al Challenger di Punta Cana hanno riacceso la classifica di Mattia, che adesso staziona al numero 77.

A Miami è dovuto passare dalle qualificazioni e, nonostante qualche problema con il volo che dalla Repubblica Dominicana lo ha portato in Florida, è approdato nel tabellone principale.

Contro Michelsen proverà a dare continuità al momento propizio. Ci vorrà la miglior versione di Bellucci, che ha incontrato una sola volta lo statunitense, nel 2024 a Washington, uscendo sconfitto in due set. In caso di vittoria raggiungerebbe al secondo turno Cameron Norrie.

Quote e dove vedere i match degli italiani a Miami, Berrettini e non solo

Il campo sarà il giudice ultimo, ma cosa dicono i bookmakers a proposito dei match azzurri?

Cocciaretto è favorita su Semenistaja. Eurobet e Goldbet concordano nel quotare Elisabetta a 1.35, contro i 3.10 della lettone. Non si discosta di molto Bet365, che propone la marchigiana a 1.33, mentre ripone meno fiducia nella lucky loser, data a 3.25.

Parte con il favore dei pronostici anche Berrettini. La quota dell’azzurro oscilla tra il 1.21 di Eurobet e il 1.20 di Goldbet e Bet365. Muller, invece, è dato rispettivamente a 4.30, 4.40 e 4.33.

Infine, come suggerisce la classifica, se vuole approdare al secondo turno, Bellucci deve sovvertire le previsioni, anche se nessun bookmaker ritiene Michelsen già con la vittoria in tasca. L’azzurro è quotato tra il 2.63 e il 2.75, contro l’1.43 e 1.44 del suo avversario.

Non ci resta che attendere i verdetti. Per seguire i match del Miami Open i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport e NOW TV per lo streaming. Il WTA 1000 statunitense è disponibile anche in chiaro su SuperTennis.

Bet365 Goldbet Eurobet Cocciaretto-Semenistaja 1.33-3.25 1.35-3.10 1.35-3.10 Berrettini-Muller 1.20-4.33 1.20-4.40 1.21-4.30 Bellucci-Michelsen 2.63-1.44 2.70-1.43 2.75-1.44

Italiani in campo

E. Cocciaretto – [LL] D. Semenistaja: primo turno, Campo 6, non prima delle 17

M. Berrettini – A. Muller: primo turno, Campo Butch Buchholz, verso le ore 20 (Terzo match dalle 16)

[Q] M. Bellucci – A. Michelsen: primo turno, Stadio, mezzanotte