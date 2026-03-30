Ranking

Classifica WTA: Swiatek scivola al n. 4, Paolini superata da Svitolina

Aryna Sabalenka si conferma al n.1 per l’ottantaquattresima settimana e conquista anche la vetta della Race, superando Elena Rybakina. Alle sue spalle, salgono Coco Gauff al n.3 e Karolina Muchova al n.11

Di Claudio Gilardelli
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Iga Swiatek – WTA Indian Wells 2026 (foto via Twitter @BNPPARIBASOPEN)

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Ce la fa Aryna Sabalenka a confermare il titolo conquistato un anno fa al Miami Open presented by Itaú e con questa vittoria aggiunge il proprio nome a quello delle campionesse capaci di centrare il prestigioso Sunshine Double. Per la bielorussa si tratta della 76a settimana consecutiva al numero 1 del ranking WTA su 84 complessive. Nel mirino ci sono adesso le 98 settimane al vertice di Lindsay Davenport. Il successo in Florida la proietta anche in vetta alla Race, nella quale supera Elena Rybakina. Quest’ultima, però, grazie alla semifinale disputata a Miami, accorcia le distanze nella classifica generale, rosicchiando 325 punti. Il distacco da colmare resta comunque notevole. I punti che la separano dalla vetta, infatti, sono ancora 2917.

Sezioni
Paolini perde una posizione in classificaLA CLASSIFICA WTA AGGIORNATALA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANENEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Alle loro spalle, sale al n.3 Coco Gauff. L’americana, nonostante la delusione per la finale persa nel WTA 1000 di casa, approfitta del clamoroso passo falso di Iga Swiatek, eliminata all’esordio a Miami, per tornare in top3. La polacca ha iniziato questa stagione sottotono, non andando mai oltre i quarti di finale, ma la sconfitta al primo turno in Florida è un segnale allarmante. Salutato Wim Fissette, ha deciso di affidarsi all’esperienza di Rafael Nadal per ritrovare il suo miglior livello. Chissà se i consigli del più forte giocatore della storia sulla terra battuta riusciranno a riportarla ai fasti di qualche anno fa almeno sulla superficie prediletta. I risultati sul rosso saranno infatti determinanti in vista dei numerosi punti da difendere nei mesi successivi, tra cui spiccano i 2000 conquistati con la vittoria a Wimbledon.

Paolini perde una posizione in classifica

Notizie poco confortanti arrivano anche per Jasmine Paolini. L’azzurra non è riuscita a difendere la semifinale conquistata un anno fa e scivola dalla settima all’ottava posizione, superata da Elina Svitolina. Non dobbiamo sottolineare la preoccupazione per i risultati finora modesti in singolare di Jasmine che a maggio sarà chiamata a difendere i 1000 punti conquistati agli Internazionali d’Italia, senza i quali rischierebbe con ogni probabilità di uscire dalla top 10.

In top 20, si mettono in mostra Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni salendo al n.11, a meno di 130 punti da Mirra Andreeva, che rischia di uscire dalle prime dieci nelle prossime settimane, e Iva Jovic, in salita di un posto al n.16, nuovo best ranking.

Subito alle spalle della top 20, meritano una menzione due giovani protagoniste delle ultime settimane: Haley Baptiste, capace di raggiungere i quarti a Miami e di salire fino al n.33, e Talia Gibson, che all’inizio dei due WTA 100 americani era al n.112 e oggi è al n.56. Per entrambe un balzo di 12 posizioni rispetto a due settimane fa e nuovo best ranking. Settimana negativa, invece, per Alexandra Eala, che perde 16 posizioni scivolando al n.45. La giovane filippina si era messa in luce proprio a Miami un anno fa, arrivando in semifinale, mentre in questa edizione è uscita prematuramente. In calo anche Ashlyn Krueger (-24, n.103), Victoria Jimenez Kasintseva (-18, n.107) e Olga Danilovic (-16, n.110), tutte fuori dalla top 100 quest’oggi.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2011025
20Elena Rybakina228108
3+1Coco Gauff207278
4-1Iga Swiatek207263
50Jessica Pegula226243
60Amanda Anisimova216180
7+1Elina Svitolina163965
8-1Jasmine Paolini203907
90Victoria Mboko213531
100Mirra Andreeva203121
11+3Karolina Muchova162993
120Belinda Bencic192983
13-2Ekaterina Alexandrova262973
14-1Linda Noskova232801
150Naomi Osaka212324
16+1Iva Jovic222105
17-1Clara Tauson242040
180Madison Keys192026
19+1Diana Shnaider251953
20-1Elise Mertens221936
21+1Liudmila Samsonova231845
22-1Anna Kalinskaya221813
23+1Jelena Ostapenko211765
24+1Leylah Fernandez271598
25+2Emma Navarro271540
26+6Marie Bouzkova241480
27+1Marta Kostyuk181473
28-5Emma Raducanu231465
29+6Sorana Cirstea231459
30-4Qinwen Zheng151458
310Maya Joint281435
32-2Cristina Bucsa271431
33+12Hailey Baptiste251394
340Xinyu Wang251383
35+1Jaqueline Cristian261382
36-3Maria Sakkari251370
37+2Ann Li271358
38-1Magdalena Frech241348
39-1Lois Boisson201339
40+1Sara Bejlek191321
41-1Janice Tjen281317
420Katerina Siniakova231299
43+1Elisabetta Cocciaretto271280
44-1Marketa Vondrousova141263
45-16Alexandra Eala281255
46+1Peyton Stearns201237
47-1Sofia Kenin261217
480Jessica Bouzas Maneiro231210
49+5Dayana Yastremska241165
50-1Tereza Valentova171161

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini perde una posizione, ne guadagna una Elisabetta Cocciaretto, in salita al n.43. Continua invece il momento difficile di Lucia Bronzetti. La romagnola scivola di altri 9 posti fino al n.161. Best ranking per Lisa Pigato (+12, n.187), vittoriosa a San Gregorio, e Jennifer Ruggeri (+4, n. 267). Tonfo clamoroso di ben 80 posizioni per Aurora Zantedeschi che precipita al n.397.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
8-1Jasmine Paolini203907
43+1Elisabetta Cocciaretto271280
148-5Lucrezia Stefanini27526
150+1Nuria Brancaccio28506
161-9Lucia Bronzetti32456
187+13Lisa Pigato26387
208+6Silvia Ambrosio25335
226-2Camilla Rosatello25310
248+1Jessica Pieri27276
267+4Jennifer Ruggeri23259
271-6Dalila Spiteri25247
272-5Tyra Caterina Grant17245
307-13Samira De Stefano28212
335+20Miriana Tona21190
341-2Giorgia Pedone25188
357-1Francesca Pace15177
371+4Tatiana Pieri21165
377+6Diletta Cherubini30164
397-80Aurora Zantedeschi22151
399-4Martina Colmegna17150

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono variazioni tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Con l’ingresso in top100 di Nikola Bartunkova salgono a sette le atlete under 20 presenti tra le prime cento.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
1+1Victoria Mboko20069
2-1Mirra Andreeva200710
30Iva Jovic200716
40Maya Joint200631
50Sara Bejlek200640
60Tereza Valentova200750
70Nikola Bartunkova200695
80Lilli Tagger2008107
90Alina Korneeva2007123
100Kaitlin Quevedo2006130
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