Classifica WTA: Swiatek scivola al n. 4, Paolini superata da Svitolina

Ce la fa Aryna Sabalenka a confermare il titolo conquistato un anno fa al Miami Open presented by Itaú e con questa vittoria aggiunge il proprio nome a quello delle campionesse capaci di centrare il prestigioso Sunshine Double. Per la bielorussa si tratta della 76a settimana consecutiva al numero 1 del ranking WTA su 84 complessive. Nel mirino ci sono adesso le 98 settimane al vertice di Lindsay Davenport. Il successo in Florida la proietta anche in vetta alla Race, nella quale supera Elena Rybakina. Quest’ultima, però, grazie alla semifinale disputata a Miami, accorcia le distanze nella classifica generale, rosicchiando 325 punti. Il distacco da colmare resta comunque notevole. I punti che la separano dalla vetta, infatti, sono ancora 2917.

Alle loro spalle, sale al n.3 Coco Gauff. L’americana, nonostante la delusione per la finale persa nel WTA 1000 di casa, approfitta del clamoroso passo falso di Iga Swiatek, eliminata all’esordio a Miami, per tornare in top3. La polacca ha iniziato questa stagione sottotono, non andando mai oltre i quarti di finale, ma la sconfitta al primo turno in Florida è un segnale allarmante. Salutato Wim Fissette, ha deciso di affidarsi all’esperienza di Rafael Nadal per ritrovare il suo miglior livello. Chissà se i consigli del più forte giocatore della storia sulla terra battuta riusciranno a riportarla ai fasti di qualche anno fa almeno sulla superficie prediletta. I risultati sul rosso saranno infatti determinanti in vista dei numerosi punti da difendere nei mesi successivi, tra cui spiccano i 2000 conquistati con la vittoria a Wimbledon.

Paolini perde una posizione in classifica

Notizie poco confortanti arrivano anche per Jasmine Paolini. L’azzurra non è riuscita a difendere la semifinale conquistata un anno fa e scivola dalla settima all’ottava posizione, superata da Elina Svitolina. Non dobbiamo sottolineare la preoccupazione per i risultati finora modesti in singolare di Jasmine che a maggio sarà chiamata a difendere i 1000 punti conquistati agli Internazionali d’Italia, senza i quali rischierebbe con ogni probabilità di uscire dalla top 10.

In top 20, si mettono in mostra Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni salendo al n.11, a meno di 130 punti da Mirra Andreeva, che rischia di uscire dalle prime dieci nelle prossime settimane, e Iva Jovic, in salita di un posto al n.16, nuovo best ranking.

Subito alle spalle della top 20, meritano una menzione due giovani protagoniste delle ultime settimane: Haley Baptiste, capace di raggiungere i quarti a Miami e di salire fino al n.33, e Talia Gibson, che all’inizio dei due WTA 100 americani era al n.112 e oggi è al n.56. Per entrambe un balzo di 12 posizioni rispetto a due settimane fa e nuovo best ranking. Settimana negativa, invece, per Alexandra Eala, che perde 16 posizioni scivolando al n.45. La giovane filippina si era messa in luce proprio a Miami un anno fa, arrivando in semifinale, mentre in questa edizione è uscita prematuramente. In calo anche Ashlyn Krueger (-24, n.103), Victoria Jimenez Kasintseva (-18, n.107) e Olga Danilovic (-16, n.110), tutte fuori dalla top 100 quest’oggi.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 11025 2 0 Elena Rybakina 22 8108 3 +1 Coco Gauff 20 7278 4 -1 Iga Swiatek 20 7263 5 0 Jessica Pegula 22 6243 6 0 Amanda Anisimova 21 6180 7 +1 Elina Svitolina 16 3965 8 -1 Jasmine Paolini 20 3907 9 0 Victoria Mboko 21 3531 10 0 Mirra Andreeva 20 3121 11 +3 Karolina Muchova 16 2993 12 0 Belinda Bencic 19 2983 13 -2 Ekaterina Alexandrova 26 2973 14 -1 Linda Noskova 23 2801 15 0 Naomi Osaka 21 2324 16 +1 Iva Jovic 22 2105 17 -1 Clara Tauson 24 2040 18 0 Madison Keys 19 2026 19 +1 Diana Shnaider 25 1953 20 -1 Elise Mertens 22 1936 21 +1 Liudmila Samsonova 23 1845 22 -1 Anna Kalinskaya 22 1813 23 +1 Jelena Ostapenko 21 1765 24 +1 Leylah Fernandez 27 1598 25 +2 Emma Navarro 27 1540 26 +6 Marie Bouzkova 24 1480 27 +1 Marta Kostyuk 18 1473 28 -5 Emma Raducanu 23 1465 29 +6 Sorana Cirstea 23 1459 30 -4 Qinwen Zheng 15 1458 31 0 Maya Joint 28 1435 32 -2 Cristina Bucsa 27 1431 33 +12 Hailey Baptiste 25 1394 34 0 Xinyu Wang 25 1383 35 +1 Jaqueline Cristian 26 1382 36 -3 Maria Sakkari 25 1370 37 +2 Ann Li 27 1358 38 -1 Magdalena Frech 24 1348 39 -1 Lois Boisson 20 1339 40 +1 Sara Bejlek 19 1321 41 -1 Janice Tjen 28 1317 42 0 Katerina Siniakova 23 1299 43 +1 Elisabetta Cocciaretto 27 1280 44 -1 Marketa Vondrousova 14 1263 45 -16 Alexandra Eala 28 1255 46 +1 Peyton Stearns 20 1237 47 -1 Sofia Kenin 26 1217 48 0 Jessica Bouzas Maneiro 23 1210 49 +5 Dayana Yastremska 24 1165 50 -1 Tereza Valentova 17 1161

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini perde una posizione, ne guadagna una Elisabetta Cocciaretto, in salita al n.43. Continua invece il momento difficile di Lucia Bronzetti. La romagnola scivola di altri 9 posti fino al n.161. Best ranking per Lisa Pigato (+12, n.187), vittoriosa a San Gregorio, e Jennifer Ruggeri (+4, n. 267). Tonfo clamoroso di ben 80 posizioni per Aurora Zantedeschi che precipita al n.397.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 -1 Jasmine Paolini 20 3907 43 +1 Elisabetta Cocciaretto 27 1280 148 -5 Lucrezia Stefanini 27 526 150 +1 Nuria Brancaccio 28 506 161 -9 Lucia Bronzetti 32 456 187 +13 Lisa Pigato 26 387 208 +6 Silvia Ambrosio 25 335 226 -2 Camilla Rosatello 25 310 248 +1 Jessica Pieri 27 276 267 +4 Jennifer Ruggeri 23 259 271 -6 Dalila Spiteri 25 247 272 -5 Tyra Caterina Grant 17 245 307 -13 Samira De Stefano 28 212 335 +20 Miriana Tona 21 190 341 -2 Giorgia Pedone 25 188 357 -1 Francesca Pace 15 177 371 +4 Tatiana Pieri 21 165 377 +6 Diletta Cherubini 30 164 397 -80 Aurora Zantedeschi 22 151 399 -4 Martina Colmegna 17 150

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono variazioni tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Con l’ingresso in top100 di Nikola Bartunkova salgono a sette le atlete under 20 presenti tra le prime cento.